Einbruch und Diebstahl In Bettlach, Hägendorf und Olten: Mehrere Festnahmen dank Meldungen aus der Bevölkerung In Bettlach, Hägendorf und Olten hat die Kantonspolizei Solothurn im Laufe der Woche insgesamt acht Personen festgenommen. Voraus gegangen waren Meldungen aus der Bevölkerung über verdächtiges Verhalten und Vermögensdelikte. 27.10.2022, 18.05 Uhr

Im Kanton Solothurn wurden mehrere Personen festgenommen. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Das muss ein Schock gewesen sein: Am Donnerstagmorgen, 27. Oktober, stellte in Oensingen ein Mann beim Betreten seiner Wohnung darin mehrere mutmassliche Einbrecher fest. Diese flüchteten daraufhin zunächst zu Fuss, dann mit einem Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Der Mann meldete sich umgehend bei der Polizei.

Die Kantonspolizei Solothurn leitete eine grossräumige Fahndung ein, wie sie am Donnerstagabend mitteilt. Rund eine Stunde später konnte eine Patrouille das gesuchte Fahrzeug bei Bettlach feststellen. Der Lenker ignorierte zunächst die Halteaufforderungen der Polizei, wurde aber kurz darauf mit Hilfe einer weiteren Patrouille angehalten.

Bei den vier Insassen handelt es sich um Algerier im Alter zwischen 17 und 27 Jahren. Neben der Kantonspolizei Solothurn stand die Stadtpolizei Solothurn im Einsatz.

Um Fahrzeuge herumgeschlichen

Auch in Hägendorf meldete ein Anwohner am späten Mittwochabend, 26. Oktober, etwas Verdächtiges: Mehrere Personen würden demnach um parkierte Fahrzeuge herumschleichen und sie durchsuchen. Umgehend rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei vor Ort aus, die in Hägendorf schliesslich drei Tatverdächtige – tunesische Staatsangehörige im Alter zwischen 16 und 24 Jahren – anhalten konnten.

Bereits am Montagmittag, 24. Oktober, erhielt die Polizei die Meldung eines Hausbewohners aus Olten, dass sich ein Mann soeben unbefugt in seinem Einfamilienhaus aufgehalten hat. Die Kantonspolizei Solothurn leitete darauf eine Fahndung ein. In der Ringstrasse konnte eine Patrouille die beschriebene Person kurz darauf feststellen und unter Gegenwehr anhalten. Der 15-jährige Algerier steht in Verdacht, verschiedene Delikte, darunter auch Diebstahl, begangen zu haben.

Alle acht Beschuldigten wurden gemäss Kapo für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Verdächtige Beobachtungen umgehend melden

Solche Meldungen über verdächtige Beobachtungen aus der Bevölkerung seien äusserst wichtig bei der Kriminalitätsbekämpfung, hält die Kantonspolizei fest. Immer wieder gelinge es auf diese Weise, Tatverdächtige unmittelbar festnehmen zu können. (kps)