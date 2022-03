Einbrecher vor Gericht Filmreife Szenen im Amtsgericht Olten-Gösgen: Einbrecher fleht sein Opfer auf Knien um Entschuldigung an Sieben Jahre und zehn Monate Freiheitsstrafe und einen Landesverweis von 14 Jahren hält die Staatsanwaltschaft für angemessen für einen Einbrecher, der in Olten sein Opfer schwer verletzte. Der Täter fleht um Verzeihung, Schuld an allem sei nur der Alkohol gewesen. Philipp Kissling 03.03.2022, 05.00 Uhr

In der Tür hält Hanna* inne und verabschiedet sich von den Anwesenden im Gerichtssaal. Nun könnte sie die Tür schliessen und das schlimme Kapitel hinter sich lassen. Aber sie zögert. Pjotr* (43), der mit dem Rücken zur Tür sitzt, dreht sich um und blickt Hanna an. Was folgt, ist eine ergreifendes, filmreifes Drama.

Der Pole Pjotr wirft sich vor Hanna auf die Knie und schlägt beide Hände auf seine Brust. Die Szene hat etwas von einem Hochzeitsantrag, doch von Romantik und einem Liebesschwur keine Spur. Pjotr fleht Hanna um Entschuldigung an, lautstark und immer wieder. Er beginnt zu weinen, sagt, wie sehr er bedauere und er alles tue für sie, falls sie ihn darum bitten würde, was sie zwar nie tun werde.

Hanna nimmt Pjotrs Entschuldigung an. Wie er da vor ihr kniet, bringt sie es nicht übers Herz, ihm die Tür vor der Nase zuzuschlagen.

Ein Kniefall vor dem Opfer

Gerichtspräsidentin Eva Berset versucht, Pjotr zu beruhigen und ordnet eine Pause an. Durchschnaufen. Mit dem Kniefall vor Hanna liefert Pjotr den Höhepunkt seines dramatischen Auftritts, der über den ganzen Verhandlungstag dem gleichen Muster zu folgen scheint. Bevor er auf eine Frage antwortet, senkt er oft den Kopf und macht eine Kunstpause, um dann ohne Punkt und Komma zu reden, sodass die Dolmetscherin mehr als genug zu tun hat.

Selten beantwortet er eine Frage wirklich, vielmehr schweift er ab auf Nebenschauplätze. Der Gipfel folgt im «letzten Wort», das bei Gerichtsverhandlungen dem Beschuldigten gehört. In der Endlosschleife fragt er sich, wie er so tief habe fallen und Hanna etwas antun können. Er spricht davon, wie alle Welt «gut ist, nur ich bin nicht gut. Ich bin böse.» Aber nun wolle er über seine Probleme sprechen und könne sie hoffentlich mit Hilfe einer Therapie beheben.

Es dauert eine Viertelstunde, bis Gerichtspräsidentin Eva Berset ihn unterbricht, und eine weitere Viertelstunde, bis sie Pjotrs «letztes Wort» endlich abklemmt.

Zufällig an der Haustür gelandet

Pjotr überfiel Hanna am Morgen des 1. Juni 2020 in Olten, raubte sie aus und verletzte sie mit einem Faustschlag so schwer, dass sie sich einer Gesichtsoperation unterziehen musste. Das Gefühl in ihrer rechten Gesichtshälfte ist bisher nicht vollständig zurückgekehrt und die Sehkraft des rechten Auges bleibt beeinträchtigt.

Die damals 67-jährige Hanna hatte am Vorabend des Überfalls die Haustür offen gelassen. Unweit ihres Daheims verschaffte sich in der Nacht Pjotr Zutritt zu einem Restaurant, machte sich über den Kühlschrank her und zapfte reichlich alkoholische Getränke an. Als der Tag anbrach, verliess er das Restaurant und drückte im Vorbeigehen ausgerechnet und gemäss seinen Aussagen zufällig bei Hanna die Türklinke.

Laut Anklageschrift habe er sich ein Küchenmesser gegriffen, im Schlafzimmer die im Bett liegende Hanna überrascht und Geld von ihr gefordert. Die 150 Euro, die Hanna ihm in die Hand drückte, genügten Pjotr nicht, also leerte er den Tresor (Deliktsumme rund 78'000 Franken) und versuchte, sich das Opfer vom Leib zu halten, indem er es in die Badewanne stiess und ihm die Hände fesselte. Es kam zum Handgemenge und dem verhängnisvollen Faustschlag.

Die Wurzel allen Übels: der Alkohol

Über den Tathergang gehen die Meinungen auseinander. Wie meistens, wenn es in die unangenehmen Details geht, bleibt Pjotr klare Antworten schuldig, versteckt sich hinter dem Alkohol: «Ich erinnere mich nicht, aber wenn Hanna es so schildert, muss es so gewesen sein.»

Der Beschuldigte ist geständig. Die Staatsanwältin Regula Echle fordert eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten, 15 Tagessätze à 30 Franken, eine Busse von 500 Franken und einen Landesverweis von 14 Jahren. Die Verteidigerin Janine Sommer plädiert für eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren und 160 Tagessätze à 30 Franken, die Höhe der Busse sowie die Dauer des Landesverweises solle im Ermessen des Gerichts festgelegt werden.

Sommer wehrte sich in ihrem Vortrag gegen den Stempel «zielgerichtet, skrupellos und stets gewaltbereit». Sie strich hervor, was auch Pjotr in seinen Wortmeldungen unzählige Male erwähnte, nämlich dass der Alkohol die Wurzel des Übels sei. Unter Alkoholeinfluss sei Pjotr zu Sachen fähig, die ihm im nüchternen Zustand nie in den Sinn kämen.

* Namen geändert