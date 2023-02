Bischofsweihe: Josef Stübi ist neuer Weibischof des Bistums Basel

Bistum Basel Der neue Weihbischof Josef Stübi ist ein Hoffnungsträger, der die Hoffnung leben will In der St.-Ursen-Kathedrale Solothurn wurde Josef Stübi zum neuen Weihbischof des Bistums Basel geweiht. Getreu seinem Wahlspruch «Hoffnung leben» will Josef Stübi ein Bischof für heute und morgen sein, sich mit der Kirche und den Gläubigen auf den Weg in die Zukunft begeben. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Josef Stübi liegt während der Heiligenlitanei als Zeichen der Demut am Boden. José R. Martinez

Glockengeläut, Fahnendelegationen und eine lange Prozession von Geistlichen liess manches Touristenauge zur St.-Ursen-Kathedrale spähen: Seit Sonntag hat das Bistum Basel nämlich wieder einen Weihbischof. Felix Gmür, Bischof von Basel, weihte Josef Stübi zum Bischof und führte ihn in sein Amt ein.

Getreu seinem Wahlspruch «Hoffnung leben» will Josef Stübi ein Bischof für heute und morgen sein, sich mit der Kirche und den Gläubigen auf den Weg in die Zukunft begeben. Dies bezeugte er inmitten künftiger Bischofskollegen.

Anwesende Bischöfe: (von links): Markus Büchel (St.Gallen), Peter Birkhofer (Freiburg i/Breisgau), Martin Krebs (Nuntius), Charles Morerod (Lausanne-Genf-Fribourg), Joseph-Maria Bonnemain (Chur). José R. Martinez

Neben dem Hauptkonsekrator Felix Gmür, seinen beiden Mitkonsekratoren Markus Büchel (Bischof von St.Gallen) und Peter Birkhofer (Weihbischof im Erzbistum Freiburg im Breisgau) sowie den emeritierten Weihbischöfen Martin Gächter und Denis Theurillat und Dompfarrer Thomas Ruckstuhl versammelte sich viel kirchliche und weltliche Prominenz: Charles Morerod (Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg), Joseph Maria Bonnemain, (Bischof von Chur), Nuntius Martin Krebs, die Territorialäbte Urban Federer (Benediktinerabtei Einsiedeln) und Jean Scarcella (Abtei Saint-Maurice) sowie Peter von Sury (Abt von Mariastein), gefolgt von Bischofsvikaren und Domherren. Remo Ankli und Sandra Kolly vertraten die Solothurner und Dieter Egli die Aargauer Regierung.

Ein Zeichen der Demut

Franziska Ebener, Präsidentin des diözesanen Seelsorgerates, las die von Papst Franziskus verfasste Ernennungsbulle vor. Darin bestätigt der Bischof von Rom, Josef Stübi, dessen geistiges Leben, geistige Tugenden und weitere menschlichen Gaben ihn für das Amt befähigen, zum Titularbischof von Lemellefa (Algerien) und Weihbischof von Basel zu ernennen.

Bedingend sei das Apostolische Glaubensbekenntnis und das Treubekenntnis zum Heiligen Stuhl. Diözesanbischof Felix Gmür stellte Josef Stübis Wahlspruch «Hoffnung leben» ins Zentrum seiner Predigt. «Ein gutes Bischofsmotto und Lebensmotto, gut geeignet für die Aufgabe, die ihm übertragen wird.» Die Hoffnung stehe nicht im luftleeren Raum, sondern sei für jene, die sie annehmen. «Nicht für irgendwann, sondern für die Zukunft. Und die Zukunft beginnt jetzt. Gott, dem wir vertrauen und an den wir glauben, ist bei uns – jetzt und bis ans Ende aller Zeit.»

Die Bischofsweihe beginnt: Die Ministranten während des Einzugs. José R. Martinez Ehrengardist der Päpstlichen Schweizergarde. José R. Martinez Einzug von Josef Stübi vor dem Altar. José R. Martinez Einzug von Bischf Felix Gmür. José R. Martinez Bischof Felix Gmür während der Eucharistiefeier. José R. Martinez Josef Stübi während der Eucharistiefeier. José R. Martinez Josef Stübi liegt auf dem Boden der St. Ursen Kathedrale. José R. Martinez Bischof Felix Gmür weiht Josef Stübi zum Bischof, umringt von Bischof Markus Büchel und Weihbischof Peter Birkhofer. José R. Martinez Die Regierungsräte Sandra Kolly und Remo Ankli. José R. Martinez Liturgischer Gruss durch Bischof Felix. José R. Martinez Die Päpstliche Urkunde wird vorgelesen. José R. Martinez Josef Stübi steht vor Bischof Felix. José R. Martinez Die anwesenden Bischöfe: (von links): Markus Büchel (St. Gallen), Peter Birkhofer (Freiburg i/Breisgau), Martin Krebs (Nuntius), Charles Morerod (Lausanne-Genf-Fribourg), Joseph-Maria Bonnemain (Chur). José R. Martinez Überreichung des Evangeliar José R. Martinez Überreichung der Mitra. José R. Martinez Friedensgruss. José R. Martinez Bischof Josef spendet den Segen. José R. Martinez

Jesus Christus lehre uns, ein guter Mensch zu sein und als Christ Hoffnung zu leben. Nach der Predigt nahm er dem Erwählten das Versprechen ab, den Glauben treu zu wahren und sein Amt recht zu verwalten. «Ich bin bereit», gelobte dieser mit fester Stimme. Damit ihm dies gelinge, er Gnade und Segen in seinem Amt erfahre, wurde die Heiligenlitanei gebetet, während der Josef Stübi, als Zeichen der Demut, auf dem Boden lag.

Mitra, Bischofsstab, Bischofsring

Beim eigentlichen Weihesakrament legten Bischof Felix Gmür, Bischof Markus Büchel und Weihbischof Peter Birkhofer dem Priester Josef Stübi die Hände auf den Kopf. Nach dem Salben mit Chrisamöl durfte der Geweihte die Bischofsinsignien entgegennehmen: die Mitra, den Bischofsstab und den Bischofsring.

Josef Stübi erhält die Mitra. José R. Martinez

Nicht nur die Exzellenzen gratulierten dem neuen Bischof, sondern auch weltliche Würdenträger: Remo Ankli überbrachte die Glückwünsche der Solothurner Regierung und der Diözesankonferenz. Ankli betonte die weltumspannende Präsenz der Katholischen Kirche und eine Solothurner Eigenheit, den Bischofsjass, bei dem sich die Bistumsleitung und die Regierung treffen. «Letztes Jahr siegte das Team der Kleriker. Ich freue mich auf den nächsten Bischofsjass und sehe einer Revanche optimistisch entgegen.»

Worauf Domdekan Peter Schmid konterte: «Bischof Josef ist ein guter Jasser.» Auch Luc Humbel, Präsident der Aargauischen Landeskirche, gratulierte humorvoll und meinte, Bischof Josef sei eine Saftwurzel mit Ausstrahlung. Mit der Feststellung «Heute ist ein Glückstag», sprach er den Gläubigen aus den Herzen.

Bodenständig, warmherzig und humorvoll

Josef Stübi hat den Wahlspruch «Hoffnung leben» gewählt. Keine lateinische Formel, sondern sein Lebens- und Bischofsmotto. «Hoffnung leben ist eine Haltung – und es ist Deutsch. Dies verstehe ich und alle Menschen», erklärte Josef Stübi eine Stunde bevor der Gottesdienst begann.

Während sich die St. Ursen-Kathedrale stetig füllte, stand die Hauptperson inmitten des Trubels vor dem Altarraum, beobachtete die Vorbereitungen, begrüsste Bekannte und Fremde, ruhig, liebenswürdig und gelassen. Das Bischofsmotto passt zu dem Mann, der auf die Menschen zugeht, unkompliziert und warmherzig kommuniziert.

Der neue Bischof feiert am 26. März seinen 62. Geburtstag. In der Hierarchie der Römisch-Katholischen Kirche hat Stübi die klassische Karriereleiter erklommen: Priester, Vikar, Pfarrer, Dekan, Domherr und nun Weihbischof. Nach der Matura in Immensee studierte er in Luzern und München Philosophie und Theologie und wurde 1988 zum Diakon und Priester geweiht. Er war Vikar in Windisch, Pfarrer in Hochdorf und Stadtpfarrer in Baden sowie Pastoralraumpfarrer im Aargauer Limmattal.

Zudem war er Dekan des Dekanats Hochdorf und Baden-Wettingen. Josef Stübi ist Mitglied des Priesterrats und seit 2013 Domherr des Standes Aargau. Weggefährten attestieren dem neuen Weihbischof, dass er bodenständig und bescheiden sei, als Seelsorger auf die Menschen zugehe und stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen habe. Ein Hoffnungsträger, der Hoffnung vorlebt und vertritt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen