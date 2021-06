Corona Ein Pieks durchs Autofenster: In Grenchen ist der neue Impf-Drive-in offen – es ist der erste in der Schweiz Impfen, ohne dafür das eigene Auto zu verlassen. Das geht im neuen Impf-Drive-in, der am Dienstag in Grenchen öffnet. In den nächsten Tagen werden zwei weitere Drive-ins in Zuchwil und Lostorf eröffnet. Christina Varveris 01.06.2021, 05.00 Uhr

Ein Besucher wird befragt im Drive-in Impfzentrum im Feuerwehrlokal in Grenchen. Andre Albrecht

«Hallo, ich komme impfen», sagt die blonde Frau zur Securitas und muss sich erklären: Sie kommt, um Impfungen zu verabreichen. Es ist Schichtwechsel beim Impf-Drive-In in Grenchen. Die Pflegefachfrauen arbeiten im Akkord.

Drei Impfstationen wurden im Feuerwehrmagazin aufgebaut. Am Samstag war die Hauptprobe, ab heute Dienstag wird wochentags von 15 Uhr bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 - 18 Uhr geimpft. Alle paar Minuten kommt ein Auto rein, Fenster runter, ein paar Fragen, Arm raus, ein Picks und drin ist die Impfdosis gegen Covid-19.

Das Prozedere, das sehr spontan und unbürokratisch tönt, beginnt ein paar Tage vor der Spritze. Gleich wie bei den Impfzentren müssen sich die Impfwilligen anmelden, ein paar Fragen beantworten und bekommen dann später eine SMS mit einem Termin. «Wenn der nicht geht, kann man ihn bis zu sieben Mal verschieben», sagt Peter Eberhard, Leiter Gesundheitsamt Solothurn.

Wichtig sei aber, falls jemand sich spontan umentscheidet, dass er sich bei der Hotline abmeldet, weil sonst die Impfdosis verfällt und nicht mehr gebraucht werden kann.

Vor Ort ist immer auch ein Facharzt, den man bei Unsicherheiten fragen kann. Am Samstag war Heinz Borer vor Ort. «Jetzt wollte gerade jemand wissen, ob er sich nach der gestrigen Starrkrampfimpfung jetzt schon gegen Covid impfen darf», sagt er.

Die Besprechungen sind kurz - ja kann er - und das nächste Auto kann reinfahren ins Feuerwehrmagain. Bis zu 6000 Menschen können so wöchentlich durchgeschleust werden.

Die Fahrzeuge warten vor der Anmeldung beim Drive-in Impfzentrum im Feuerwehrlokal in Grenchen.

Vorbild USA und England

Peter Eberhard ist es zu verdanken, dass die Schweiz nun einen Impf- Drive-in hat. Am 4. Juni öffnet ein weiterer in Zuchwil und zwar in der Servicehalle der Busbetrieb Solothurn und Umgebung (BSU) und am 8. Juni in Depot des Busbetriebs Olten Gösgen Gäu (BOGG) in Lostorf.

Abgeschaut in den USA und in England wollte Eberhard die bestehenden Strukturen nutzen, um die grosse Lieferung an Impfdosen im Juni und Juli schnellstmöglich zu verimpfen. Er will damit unter anderem die Unentschlossenen mit einem weiteren Angebot zum Impfen überzeugen. «Hier können sie ausserhalb der Arbeitszeiten rasch und unkompliziert vorbeikommen», sagt er.

Zudem ist die Ausarbeitung des Drive-Ins für weitere Einsätze von Nutzen: «Mit diesem Konzept können wir rasch handeln», sagt Peter Eberhard, man wisse ja nicht wie sich die Sache entwickeln wird.

«Sollte der Virus mutieren und man plötzlich eine Auffrisch-Impfung braucht, können wir innert wenigen Tagen den Impf-Drive-In wieder hochfahren.»

Momentan sei er nur für zwei Monate vorgesehen.

Feuer werden weiterhin gelöscht

Die Feuerwehr hat sich sehr bereitwillig gezeigt, das Magazin zu einem Impf-Drive-In umzufunktionieren. «Der Aufwand hielt sich in Grenzen», sagt Kommandant Thomas Maritz. Sechs Löschfahrzeuge wurden verschoben und Material, das man nicht sofort brauche, konnte man woanders verstauen. Trotzdem sei die Feuerwehr jederzeit einsatzbereit falls ein Brand ausbrechen sollte.

Laut Peter Eberhard sind bereits 4000 Termine für die drei Drive-Ins im Kanton vergeben. «Aber wer sich jetzt impfen will, hat beim Drive-In die besten Chancen das möglichst rasch zu tun», sagt Eberhard. Die Impfdosen sind nur für die Einwohner des Kantons Solothurn vorgesehen. «Erst wenn wir alle unsere Leute geimpft haben, können wir ausserkantonale empfangen», so der Leiter des Gesundheitsamts