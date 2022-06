Nach Corona: Teilnahme am Feldschiessen eingebrochen

Eidgenössisches Feldschiessen Sie sind zurück, aber noch nicht ganz: Im Kanton Solothurn ist die Teilnehmerzahl am Feldschiessen ist noch nicht auf dem Vor-Corona-Stand Die Beteiligung am Feldschiessen 2022 ist gegenüber 2019 deutlich zurückgegangen. Im Kanton Solothurn sind es rund 1700 Schützinnen und Schützen weniger als noch vor Corona. 13.06.2022, 05.00 Uhr

Der Schiessplatz Hägendorf beim Feldschiessen 2022. Oliver Menge

Dies vermeldete der Solothurner Schiessportverband SSV am Sonntagabend. 5921 Schützinnen und Schützen hatten 2019 das Feldschiessen geschossen. Zwei Jahre später waren es noch 4203.

Fünf erreichten je 71 Punkte

Während niemand auf die 300m-Distanz die maximale Punktzahl von 72 Punkten erreichte, schossen immerhin fünf Personen das Resultat von 71 Punkten. Als einzige Frau hat Patrizia Widmer aus Oensingen (Jahrgang 1983) 71 Punkte geschossen. Weiter punktgleich folgen Markus Trösch Oberbuchsiten, Jg 1965), Marco Marti (Oberramsern, Jg 1976), Fritz Röthlisberger (Langendorf, Jg 1980) und Sascha Bucher (Niederwil, Jg 1981).

Mit der Pistolen über 25 Meter schossen Thomas Stürchler (Büren, Jg 1962) und Marc Anderegg (Oberbuchsiten, Jg 1968) die besten Resultate mit 180 Punkten. Stefan Lack (Jg 1983) aus Gunzgen erreichte schliesslich mit der Pistole über 50 Meter 81 Punkte.

Über die Distanz von 300 Meter wurden 1900 Kränze vergeben, was einer Kranzquote von 59,2 Prozent entspricht, bei der Pistole wurden 475 Kränze vergeben, was einer Quote von 45,1 Prozent entspricht. (mgt)