Ehemalige Klinik Fridau Gebürtige Ukrainerin aus Egerkingen kümmert sich um Geflüchtete: «Ich lasse die Menschen reden, ich höre ihnen zu» Die gebürtige Ukrainerin aus Egerkingen Vladlena Denysova kümmert sich täglich um Geflüchtete aus der Ukraine, die in der ehemaligen Klinik Fridau untergekommen sind. Lisan Vugts Jetzt kommentieren 29.03.2022, 14.00 Uhr

Vladlena Denysova hat sich freiwillig gemeldet, um in der Fridau zu dolmetschen und zu helfen Lisan Vugts

Kaum steigt Vladlena Denysova bei der Flüchtlingsunterkunft in Egerkingen aus dem Auto, wird sie von den ersten Geflüchteten freundlich begrüsst. Die gebürtige Ukrainerin grüsst zurück und schon schnell ist sie mit einer jungen Frau in ein Gespräch verwickelt.

«Ich unterstütze, wo ich kann, vor drei Wochen habe ich zusammen mit meiner Mutter und meinem Verlobten eine zweitägige Sammelaktion durchgeführt», beginnt Vladlena Denysova zu erzählen. Drei Lastwagen und zwei weitere Transporter konnten danach, gefüllt mit Spenden, an die ukrainische Grenze fahren.

Den entgegengesetzten Weg nahmen die Tante und Cousine der 22-Jährigen zusammen mit einer Freundin der Mutter sowie dessen Enkelkind auf sich. Alle vier Personen konnten ihre Mutter und Vladlena Denysova nicht bei sich zu Hause in Egerkingen aufnehmen.

So begleiteten sie die Freundin der Mutter und dessen Enkelkind zum Bundesasylzentrum in Basel. «Dort hörten wir dann, dass die beiden in Egerkingen in der Fridau platziert werden. Das war ein glücklicher Zufall», berichtet Vladlena Denysova. Dieser glückliche Zufall führte dazu, dass die gebürtige Ukrainerin der vom Kanton Solothurn speziell für Ukraine-Flüchtlinge in Betrieb genommenen Unterkunft ihre Hilfe anbot.

Sie brachte Kleider, Spielsachen für die Kinder sowie Nahrungsmittel vorbei: «In Gesprächen mit den Geflüchteten merkte ich, dass es ihnen am Anfang vor allem an Kleidern und Spielsachen für die Kinder fehlte. In Absprache mit dem Team von ORS konnte ich gezielt vorbeibringen, was benötigt wurde.»

Mit den Sachspenden ist es für die Rezeptionistin nicht getan. «Ich bin eine offene Person, gehe auf Menschen zu und ein Gespräch starte ich schnell. Beinahe täglich bin ich nach meiner Arbeit nun hier und lasse die Menschen reden. Ich höre ihnen zu.»

Die ehemalige Klinik Fridau dient als Flüchtlingsunterkunft. Bruno Kissling

Diese Unterstützung wissen die für die Betreuung zuständigen Mitarbeitenden der ORS Service AG sehr zu schätzen. Lutz Hahn, Kommunikationsverantwortlicher von ORS, ergänzt: «Wir schauen, dass der Rahmen stimmt, dass die Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf, ein Bett zum Schlafen haben und sich sicher fühlen. Unsere Betreuer und Betreuerinnen vor Ort sprechen aber selten Ukrainisch oder Russisch und Dolmetscher sind im Moment rar.»

Da komme es sehr gelegen, wenn Personen mit ukrainischen oder russischen Sprachkenntnissen sich freiwillig melden und mithelfen wollen. Die Gespräche selbst seien unterschiedlicher Art, berichtet die 22-Jährige. «Einige sind schon voller Tatendrang Deutsch zu lernen und wollen von mir Unterricht, andere erzählen über das Passierte und Erlebte im Krieg und auf der Flucht», berichtet Vladlena Denysova.

«Wir wollen nicht herumsitzen und zusehen»

Den Tatendrang ihrer Landsleute verstehe sie sehr gut: «So sind wir, wir wollen nicht herumsitzen und zusehen.» Trotzdem erkläre sie immer wieder den Geflüchteten, dass sie in der Flüchtlingsunterkunft erst mal zur Ruhe kommen sollten:

«In den Gesprächen über das Erlebte, merke ich, wie tief das alles sitzt. Das muss man erstmals sacken lassen und versuchen zu verarbeiten, bevor man sich ins Nächste stürzt.»

Geschichten aus der Heimat sind schwer zu verdauen

Trotz tatkräftigem Anpacken und Mithelfen ist auch der Egerkingerin die Schwere der Situation anzumerken. «Mein Vater ist selbst an der Front. Die Geschichten, die er erzählt und die Videos im Netz sind nur schwer zu verdauen. Ich habe schon viele Tränen vergossen», sagt Vladlena Denysova mit etwas zittriger Stimme.

Sie wolle aber stark sein, ihre Situation sei nicht einfach, aber es gebe immer Schlimmeres. «Alle Flüchtlinge hier lassen ihr Zuhause, ihr ganzes Leben, hinter sich. Im Wissen, dass sie es wahrscheinlich, wenn überhaupt, zerstört wieder sehen werden», erzählt die 22-Jährige mit wieder starker Stimme weiter.

Kanton schafft Plätze Die Flüchtlingsunterkunft Fridau in Egerkingen bietet momentan gut 100 Personen aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf. Täglich kommen mehr dazu. Deshalb wurde ein weiterer Teil des Gebäudes für Neuankömmlinge aus dem Kriegsgebiet geöffnet. Die ehemalige psychiatrische Klinik kann so weiteren 100 Personen Schutz bieten. Die ORS-Mitarbeitenden sorgen für eine Betreuung rund um die Uhr, dabei ist die Sprache eine der Herausforderungen. Englisch wird als gemeinsame Fremdsprache zur Verständigung benutzt, mit den Händen und Füssen zu kommunizieren ist aber keine Seltenheit. Vladlena Denysova, gebürtige Ukrainerin und heute wohnhaft in Egerkingen, unterstützt bei der Übersetzung. Vielmehr gibt sie den Geflüchteten aber die Möglichkeit, ihre Geschichten in ihrer Muttersprache zu erzählen.

Während des Gesprächs setzt sich eine junge Frau dazu und lauscht. Zudem wird Vladlena Denysova immer wieder herzlich begrüsst, es winkt eine andere Frau aus dem Fenster und auch sie gesellt sich schliesslich zu uns. Es ist die Freundin ihrer Mutter. Mit den Worten: «Sie ist eine Künstlerin und hatte eine wunderschöne Wohnung», stellt Vladlena Denysova sie vor.

Auf einem kleinen Rundgang durch die Unterkunft zeigt sich das Bedürfnis nach Austausch. Nach wenigen Schritten ist die 22-Jährige in ein weiteres angeregtes Gespräch verwickelt. Im Aufenthaltsraum für die Kinder angekommen, zeigt sie die Zeichnungen, die die Kinder gemalt haben. «Sie haben eine eigene kleine Ausstellung gemacht», schmunzelt Vladlena Denysova.

Für ein Foto setzt sich die gebürtige Ukrainerin auf das Sofa. Ohne weitere Bitten setzt sie sich hin und andere sich dazu. Sofort ist sie wieder in das nächste Gespräch vertieft. So trennen sich die Wege auch wieder, denn Vladlena Denysova hat noch vieles mit ihren Landsleuten zu bereden und der Abend, der ist noch jung.

