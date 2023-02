Egerkingen: Zwei Autos und ein Sattelschlepper verunfallen

Egerkingen Zwei Autos und ein Sattelschlepper verunfallten bei der A2 nahe Autobahneinfahrt – zwei Frauen verletzt Auf der Expressstrasse in Egerkingen prallten am Donnerstagnachmittag drei Fahrzeuge zusammen. Zwei Autoinsassen wurden dabei verletzt. Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Online-Redaktion 10.02.2023, 13.00 Uhr

Egerkingen: Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen. Kantonspolizei Solothurn

Ein Autofahrer bog am Donnerstag, 15.50 Uhr, in Egerkingen von der Expressstrasse nach links in die Autobahneinfahrt der A2 ein. Dabei prallte er mit einem vortrittsberechtigten Auto zusammen. Daraufhin kollidierte ein Sattelschlepper in die anderen beiden Autos.