Kein neues E-Bike des Solothurner Start-up Asfalt

E-Bike Das neue E-Bike des Solothurner Start-ups Asfalt hätte Anfang September präsentiert werden sollen – warum es nicht dazu kam An der Eurobike vor zwei Jahren wurde das Asfalt LR mit einem Gold-Award ausgezeichnet. Dieses Jahr hätte der Nachfolger, das Asfalt GT2, präsentiert werden sollen. Übrigens erstmals auch als Frauenmodell. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Asfalt GT2 hätte dieses Jahr auf den Markt kommen sollen, wegen eines ganz speziellen Lieferproblems verzögert sich alles um ein Jahr. Zvg

Anfang September hätte das Solothurner E-Bike-Start-up Asfalt sein neues Bike, das Asfalt GT2, an der Eurobike 2021 präsentieren wollen. Dort, wo sie vor zwei Jahren für eine kleine Sensation sorgten, in dem sie an der grössten Bike-Messe Europas den Gold- und den Start-up-Award abräumten. Als Newcomer, den zuvor kaum jemand zur Kenntnis nahm. Aber Asfalt musste seine Teilnahme absagen. Genauso wie an allen anderen Messen, an denen man sich angemeldet hatte. Was ist passiert?

Eigentlich seien sie perfekt vorbereitet gewesen, sagt David Oreiro, einer der Solothurner Gründer: «Komponenten wie Schaltungen und Bremsen waren während Corona zum Teil schwer erhältlich, deshalb haben wir früh vorgesorgt und haben alles auf Vorrat eingekauft.»

Woran sie nicht gedacht haben? Dass ihr Rahmenproduzent Schwierigkeiten haben könnte, an Aluminium heranzukommen. Aufgrund von Problemen mit Rohstofflieferant China, wie gemunkelt werde. Denn die chinesischen Rahmenproduzenten hätten keine Lieferschwierigkeiten.

Warum wechselt man nicht einfach den Rahmenlieferanten?

Warum also nicht einfach einen neuen Lieferanten in China finden? «Wir haben uns für den in unseren Augen besten Rahmenproduzenten in dem Segment entschieden. Und der wiederum hat die Werkzeuge, die es für die Produktion des von uns entwickelten Rahmens braucht, schon in Auftrag gegeben. Wir wollten keine Experimente eingehen», sagt Oreiro. Konsequenz davon ist, dass sie ausser den Prototypen noch immer keine Bikes haben.

Erst wenige Wochen vor Beginn der Messesaison erfuhren sie von den Schwierigkeiten des taiwanesischen Produzenten. Unterdessen haben sie die Zusicherung, dass sie die Rahmen 2022 im Sommer erhalten und montieren können. Übrigens in der Schweiz, in einer Manufaktur in der Nähe von Zürich, wie Oreiro sagt. Dort werden auch die Rahmen lackiert werden.

Die Asfalt-E-Bikes werden jetzt in der Schweiz montiert

Denn Asfalt hat sich entschieden, nicht nur die gesamte Entwicklung in der Schweiz zu machen, sondern auch die Montage. Viele der zugekauften Teile stammen zudem aus Deutschland, um das E-Bike komplett selbst entwickeln zu können. Von der Sattelstütze über die Kabelführungen bis hin zu den Batterien und Motoren. Oreiro erklärt:

«Wir haben uns für den komplizierten Weg entschieden, weil wir eine ganz eigenständige Designsprache anstreben.»

Denn eines der grossen Learnings aus der Entwicklung des Asfalt LR (das 2019 an der Eurobike ausgezeichnet wurde) war, dass räumliche Nähe die Entwicklung eines E-Bikes ausserhalb der Norm wesentlich vereinfacht.

Das Asfalt LR wurde 2019 an der Eurobikes in Friedrichshafen mit einem Gold-Award ausgezeichnet und rüttelte mit seinem Design die Branche auf. zvg

Das eigenständige Design, die eigene Formen- und Farbensprache ist es denn auch, die Oreiro in der momentanen Situation Ruhe gibt. Obschon sie ein Jahr verlieren und obschon sich der E-Bike-Markt derzeit rasant entwickelt. Oreiro sagt: «Das E-Bike-Segment wächst jährlich sehr stark und wir bewegen uns in einer Nische. Asfalt ist kein Massenprodukt, sondern ein exklusives Designstück.»

Das neue E-Bike wird teurer, und das hat seine Gründe

Bilder des neuen Asfalt GT2 gibt es schon. Es ähnelt dem LR äusserlich, aber es ist leichter und setzt auf Heckmotor (nicht Mittelmotor). Allerdings kann man das GT2 noch nicht bestellen. Es dürfte um die 4000 Franken kosten, meint Oreiro. Also rund 1000 Franken mehr als der Vorgänger. Dies aber vor allem auch, weil man sich entschied, vor allem mit Partnern in der Schweiz und Deutschland zusammenzuarbeiten.

Oreiro sagt: «Man muss sich bewusst sein, dass ein solches Bike im Handel noch viel teurer wäre. Wir können nur so gute Preise machen, weil wir über den Direktvertrieb gehen.» Ähnlich wie das zum Beispiel auch Tesla macht.

So sieht der neue Rahmen des Asfalt GT2 mit Tiefeinstieg aus. Zvg Das Design richtet sich eher an eine weibliche Kundschaft. Zvg Davon zeugt auch das Türkisblau, das unlängst in der Nähe von Zürich angebracht wurde. Zvg Denn Asfalt hat die Endmontage und die Lackierung in die Schweiz geholt und macht das in einer Manufaktur in der Nähe Zürichs. Zvg

Kommt hinzu, dass es das neue Asfalt auch in weiblicher Ausführung gibt. Oder es geschlechtsneutral zu formulieren: als E-Bike mit Tiefeinstieg. Erst letzte Woche konnten Oreiro und seine Mitstreiter die Prototypen der Rahmen dafür in Empfang nehmen, in ihrer Manufaktur lackieren (siehe Bild) und den Prototypen zusammenbauen.

«Wir waren erstaunt, wie viele Frauen sich ein LR kauften. Es waren sicher 20 bis 30 Prozent»

, sagt Oreiro. Die weibliche Nachfrage dürfte im kommenden Jahr noch einmal steigen. Ganz allgemein dürfte das Interesse am Asfalt GT2 noch grösser sein als an seinem Vorgänger. Nicht nur wegen der Auszeichnung an der Eurobike, auch wegen der Auseinandersetzung mit Mercedes im vergangenen Jahr. N+ Bikes aus Australien hat für den deutschen Autobauer ein E-Bike auf den Markt gebracht, welches wie eine Kopie des Asfalt-E-Bikes aussschaut.

«Das GT2 ist für den EU-Markt zertifiziert. Wir wollen international ausliefern können. In Deutschland ist der Direktvertrieb schon aufgegleist, denn wir haben von dort schon sehr viele Anfragen», so Oreiro.

Scheint fast so, als hätte der Streit mit Mercedes und N+ Bikes auch seine guten Seiten gehabt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen