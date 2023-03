E-Bike Geplant war es schon für Herbst 2021, jetzt bringt Asfalt sein zweites E-Bike auf den Markt – «Made in Solothurn» Asfalt wurde nicht nur in Solothurn designt und entwickelt, sondern wird auch hier montiert. Im Sommer soll sich an der Eurobike in Frankfurt zeigen, wie der europäische Markt auf den zweiten Wurf des gehypten Solothurner Start-ups reagiert. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 13.03.2023, 18.00 Uhr

Einblicke in die Produktion der Asfalt-E-Bikes. Bild: Hanspeter Bärtschi

Endlich sind sie da, endlich können die neuen Asfalt GT2 zusammengebaut werden. Am Freitag, 3. März, konnten die ersten E-Bikes des Solothurner Unternehmens an ausgewählte Fachhändler im Land geliefert werden. Wohin die Reise geht? «Wir haben keine Ahnung, wie der Markt reagiert», sagt Michel von Burg.

Wie soll er auch?, muss man fragen. Asfalt kam 2019 aus dem Nichts – und sorgte an der Eurobike, der wichtigsten Messe des Velo-Fachhandels in Friedrichshafen am Ufer des Bodensees, für Furore. Asfalt gewann nicht nur den Start-up-Award, sondern gleichzeitig einen von neun verliehenen Gold-Awards: Die vier Asfalt-Gründer aus Solothurn hatten geschafft, wofür gewisse Leute in Südostasien töten würden: Sie haben das E-Bike revolutioniert, eine eigene Design-Sprache entwickelt, die Velo-Welt in bewunderndes Staunen versetzt.

So meteoritenhaft der Aufstieg, so verwinkelt und verschlungen der Weg auf den Markt: eine wahre Odyssee. Die zahlreichen Hindernisse, die Rückschläge, die Irrungen und Wirrungen – das alles schwingt irgendwie mit, wenn Michel von Burg jetzt über das Bike spricht, das neben uns von Franz Zierer und seinem Montageteam zusammengeschraubt wird.

Ein Blick in die Werkstatt von Asfalt... Hanspeter Bärtschi ..., wo seit wenigen Tagen die ersten E-Bikes montiert werden. Hanspeter Bärtschi Eigentlich hätte das Asfalt GT2 schon im Herbst 2021 an der Eurobike präsentiert werden soll. Hanspeter Bärtschi Doch Verzögerungen beim Rahmen-Produzenten und Weiterentwicklungen führten dazu, dass erst jetzt die ersten GT2 montiert werden konnten. Hanspeter Bärtschi Im Showroom an der Wengistrasse stehen die ersten montierten Asfalt-Bikes der neusten Generation neben Prototypen. Hanspeter Bärtschi Die Rahmen wurden in Taiwan gemacht, Pulver beschichtet wurden sie aber in Nunningen im Norden des Kantons Solothurn. Hanspeter Bärtschi Rund 60 Komponenten, die allermeisten europäischen Ursprungs, werden von den Asfalt-Mechanikern in Handarbeit angebracht. Hanspeter Bärtschi Die Rahmen gibts in drei Farben: schwarz, olivgrün und rosé. Mit Tief- und Hocheinstieg. Hanspeter Bärtschi Ziel ist es, jeden Tag rund sechs Bikes fertig zu montieren. Hanspeter Bärtschi Im ersten Jahr will Asfalt in der Schweiz rund 300 E-Bikes verkaufen. Hanspeter Bärtschi Im Sommer 2023 wird man das überarbeitete Bike an der Eurobike präsentieren. Hanspeter Bärtschi Beim ersten Wurf von Asfalt, dem Asfalt LR, war das Logo noch leuchtend in den Rahmen eingelassen. Da unterdessen vorgeschrieben ist, dass alle E-Bikes Licht montiert haben müssen, hat man auf ein eloxiertes Alu-Logo gewechselt. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung Büro, Werkstatt, Showroom und Sitzungstisch sind alle in einem Raum. Hanspeter Bärtschi Die Bikes für den Schweizer Markt werden alle in Solothurn montiert. Hanspeter Bärtschi Ist die Nachfrage auf dem europäischen Markt gross genug, will Asfalt mit einem Montage-Partner in Osteuropa zusammenarbeiten. Hanspeter Bärtschi Preislich bewegt sich das E-Bike made in Solothurn mit rund 4500 Franken im höheren Mittelfeld. Hanspeter Bärtschi Das GT2 gibt es nur als 25er-Bike, da bei den 45ern noch viel mehr vorgeschrieben ist, was ein ansprechendes Design massgeblich erschwert. Hanspeter Bärtschi Nach dem «Mercedes-Skandal» kriegte das Solothurner Unternehmen Anfragen aus New York und Rio de Janeiro. Hanspeter Bärtschi Während die vier Gründer das E-Bike wie Tesla direkt vertreiben wollte, haben sie sich unterdessen entschieden mit ausgewählten Fachhändlern zu arbeiten. Hanspeter Bärtschi Das nimmt ihnen einiges an Arbeit ab, schmälert aber auch die Marge. Hanspeter Bärtschi

2023 sollen 300 Asfalt-E-Bikes in der Schweiz verkauft werden

Am Anfang waren vier Freunde, die von einem überzeugt waren: Das E-Bike wird das nächste grosse Ding. Allerdings fanden sie die meisten E-Bikes ziemlich hässlich. Und wenn ihnen ein Modell gefiel, dann war es «Made in China». Sie steckten also die Köpfe zusammen, zeichneten, tüftelten, liessen Prototypen bauen – und landeten an der Eurobike 2019 einen Volltreffer.

Bereit zum Durchstarten: Die Asfalt-Gründer Matthias Roth und Michel von Burg. Bild: Hanspeter Bärtschi

Zwei der vier sitzen heute mit am Tisch an der Wengistrasse in Solothurn. Im Büro, der Werkstatt, dem Showroom. Das ist Asfalt. Alles ist eines, alles gehört irgendwie zusammen. Die Spezialisierung beginne erst, erzählen Michel von Burg und Matthias Roth. Sie wollen durchstarten, den europäischen Nischen-Markt für hochwertige, urbane E-Bikes erobern; da brauche es Expertise auf den entscheidenden Positionen.

Noch ist Asfalt klein und überschaubar. Rund zehn Personen arbeiten in kleineren oder grösseren Pensen für das Unternehmen. Die drei Mechaniker sind gerade besonders gefragt, jetzt, da endlich die Rahmen hier sind, alle Komponenten. Rund vier Bikes schaffen sie derzeit pro Tag. Ziel ist, dass täglich sechs Bikes fertig werden. Rund 25 bis 30 pro Woche. Roth: «Wir möchten dieses Jahr rund 300 Bikes in der Schweiz ausliefern.»

Das Asfalt GT2, ein Werk des ehemaligen BMC-Chefentwicklers

Sie sind zurückhaltend geworden beim Formulieren von Zielen. Denn eigentlich wollten sie dieses Bike bei der Eurobike im Herbst 2021 präsentieren. Als Reaktion darauf, dass ein Zulieferer von Mercedes ihren ersten Wurf, das Asfalt LR, das 2019 mehrfach an der Eurobike ausgezeichnete erste Asfalt, dreist kopierte (siehe Box).

Für ihren zweiten Wurf arbeiteten sie mit einem prominenten Mann: Rolf Singenberger, ehemaliger Chef-Entwickler von BMC, zu dem sie bei ihrem ersten Eurobike-Auftritt Kontakt knüpften. Er machte die ersten Prototypen, unterstützt sie noch heute. Auch wenn unterdessen Franz Zierer das Zepter in Sachen Entwicklung übernommen hat.

Lokal und immer lokaler, das ist das Ziel des Asfalt-Gründer

Doch die Präsentation ihres neuen Bikes an der Eurobike im Herbst 2021 fiel ins Wasser. Und es klappte auch 2022 nicht. Denn Corona führte nicht nur zu einem kompletten Stillstand im ersten Augenblick, sondern in der Folge zu einem E-Bike-Boom von gigantischem Ausmass. «Unser Rahmenproduzent gehört weltweit zu den grössten Herstellern. Jeder wollte Rahmen und alle gleichzeitig», erinnert sich Von Burg. Auch Asfalt. Aber bloss 300 und nicht 10’000 wie andere. Klar, wo der Hersteller die Priorität setzte.

Die neuen Asfalt-Logos aus eloxiertem Aluminium. Bild: Hanspeter Bärtschi

Der Markt hat sich abgekühlt. Viele haben Aufträge storniert. Und so wurden die ersten rund 100 Rahmen des Asfalt GT2 vor wenigen Wochen eingeflogen. Ein weiter Weg, aber kaum anders machbar. Velorahmen werden fast ausschliesslich in Südostasien gefertigt. Der grosse Rest, die Komponenten, die Verarbeitung, das Zusammensetzen, soll so regional wie möglich sein. Wobei künftig alles noch lokaler und fairer sein soll.

Schon heute werden die Rahmen im Norden des Kantons pulverbeschichtet. In Nunningen hat Asfalt den passenden Partner gefunden. Er bearbeitet sonst Gabelstapler-Gabeln und Briefkasten. Für Asfalt in einem ausgeklügelten Verfahren nun also auch Velorahmen.

An der Eurobike 2023 zeigt sich, wohin die Reise geht

Schwarz, olivgrün oder rosé, alles in matt – in diesen Farben sind die Rahmen erhältlich. Mit Tief- oder Hocheinstieg. Rund 60 zugekaufte Komponenten werden darauf montiert. Motor, Batterie, Steuerung, Schaltung: Alles ist aufeinander abgestimmt. Und über allem steht das Design. Deshalb hat das Bike auch kein eingebautes Display, sondern kann per Taste im Oberrohr oder übers Handy gesteuert werden.

Im Sommer wird Asfalt wieder an die Eurobike gehen, die seit 2022 in Frankfurt stattfindet. Die erste Teilnahme als «erwachsene Marke», wie von Burg es nennt. Ein 30-Quadratmeter-Stand, auf den viele Händler gespannt warten. Das Interesse sei nach wie vor gross. Ist es gross genug, werden sie für den europäischen Markt einen Montage-Partner in diesem Raum suchen. Für den Schweizer Markt werden die Bikes aber auch künftig immer in Solothurn zusammengebaut.

Probleme mit Mercedes: Als Asfalt dreist kopiert wurde

Die Auszeichnungen an der Eurobike 2019 öffneten Asfalt viele Türen. Unter anderem besuchte ein australischer Unternehmer, der CEO von N+ Bikes, die Gründer. Man könne für Mercedes ein E-Bike produzieren, ihr Design wäre perfekt dazu geeignet. Sie vereinbarten eine Kooperation, N+ hätte das Asfalt weltweit vertrieben und die vier Gründer hätten für jedes verkaufte Bike einen bestimmten Betrag erhalten.

Es kam Corona – und der Geschäftsführer von N+ beantwortete plötzlich keine E-Mails mehr. Bis im Herbst 2020 Mercedes plötzlich ein E-Bike präsentierte, das Szenekenner sofort als fast identische Kopie des Asfalt LR erkannten. Asfalt wandte sich an die Öffentlichkeit, schrieb, man sei «dreist kopiert» worden.

Mercedes kopiert? Die Schlagzeilen gingen um die Welt. N+ schloss mit Asfalt innert Kürze einen Vergleich, das Schweizer Start-up entschuldigte sich bei Mercedes für die missverständliche Formulierung einer Pressemitteilung und gut war. Asfalt aber entgingen Hunderttausende Franken. Denn N+ verkaufte weltweit mehrere tausend der kopierten E-Bikes. (sel)

