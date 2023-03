Kanton plant keine zusätzliche Asylunterkunft in Grenchen

Durchgangszentren Eine unterirdische Asylunterkunft in Grenchen? Der Kanton Solothurn dementiert: «Weder unmittelbar vorgesehen noch notwendig» Die hohen Flüchtlingszahlen fordern den Kanton Solothurn, die Durchgangszentren füllen sich. Bloss: Es stimme nicht, dass man plane, in Grenchen eine zusätzliche Unterkunft in Betrieb zu nehmen. Das war diese Woche im Grenchner Gemeinderat als fast schon beschlossen vorgestellt worden. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 17.03.2023, 11.36 Uhr

Die leeren Betten in den Durchgangszentren (hier in der Fridau bei Egerkingen) werden immer weniger. Bild: Bruno Kissling

Im Grenchner Gemeinderat sorgten diese Woche die hohen Flüchtlingszahlen für Diskussionen. Der Kanton sei am Anschlag, bald werde es nötig, weitere Durchgangszentren zu eröffnen, wurde erzählt. Auch wo das sein werde, schien man bereits genau zu wissen. Nämlich in Grenchen, in der geschützten Operationsstelle unterhalb des ehemaligen Spitals. Bis zu 200 Personen könnten dort untergebracht werden. Zuletzt war dies 2016 notwendig.

Dieser Schlafsaal mit 24 Betten unterhalb des ehemaligen Spitals in Grenchen wurde zuletzt 2016 benötigt. Bild: Oliver Menge

Fragt man beim Kanton nach, tönt es freilich etwas anders. Die Eröffnung dieser unterirdischen Unterkunft sei entgegen anders lautender Berichte «weder unmittelbar vorgesehen noch notwendig», schreibt Alain Hervouêt, Leiter Fachbereich Asyl beim Amt für Gesellschaft und Soziales.

Alain Hervouêt, Leiter Fachbereich Asyl beim Amt für Gesellschaft und Soziales. Bild: Hansjörg Sahli

Zwar stimme es schon: Die Flüchtlingszahlen sind hoch, die vorhanden Strukturen stark ausgelastet und die Situation herausfordernd. Aber: «Mit den vorhandenen Kantonsstrukturen kann die Unterbringung bei gleichbleibender Anzahl an Zuweisungen an die Sozialregionen weiterhin sichergestellt werden.»

«Erst» zwei Drittel der Plätze belegt

Insgesamt sechs Durchgangszentren sind im Kanton aktuell in Betrieb. Die ordentlichen in Selzach, Oberbuchsiten und auf dem Balmberg, dazu kommen die Fridau in Egerkingen, die ehemalige Klinik auf dem Allerheiligenberg sowie, ebenfalls auf dem Balmberg, das ehemalige Bildungsheim.

Alles in allem stehen dem Kanton damit 720 Plätze zur Verfügung. Belegt davon sind aktuell 465, also rund zwei Drittel. 119 von Menschen aus der Ukraine, die restlichen 346 Personen stammen aus den unterschiedlichsten Ländern.

Nicht alle dieser 465 Menschen haben hier Asyl erhalten und warten darauf, in eine Wohnung umziehen zu können. Rund 140 dieser Personen haben einen negativen Asylentscheid und müssten das Land eigentlich verlassen. Dass dies noch nicht passiert ist, kann unterschiedliche Gründe haben: ausstehende Rekursentscheide, fehlende Papiere, Heimatländer, die die Menschen nicht zurücknehmen, oder auch gesundheitliche Probleme.

Wäre es allenfalls ein Ansatz, diese Menschen separat unterzubringen, um für neue Flüchtlinge Platz zu schaffen? Nein, das sei vorerst nicht vorgesehen, erklärt Hervouêt.

Knapp 1000 weitere Flüchtlinge bis Ende Jahr

Die aktuelle Prognose des Staatssekretariats für Migration geht von zusätzlichen 27’000 Asylgesuchen bis Ende Jahr schweizweit aus, die Ukraine nicht mit eingerechnet. Das wären um die 900 Menschen, die dem Kanton Solothurn zugeteilt würden. Ob man die Lage tatsächlich mit den aktuellen Strukturen wird meistern können, dürfte hauptsächlich von zwei Punkten abhängen.

Zum einen: Trifft die Prognose ein? Oder steigen die Flüchtlingszahlen plötzlich doch schneller als erwartet? Insbesondere, was in der Ukraine noch passiert, dürfte hier eine Rolle spielen.

Und zum anderen: Wie schnell können die Gemeinden Unterkünfte bereitstellen, damit die Menschen aus den Durchgangszentren in eigene Wohnungen ziehen können? Denn nur so wird in den Zentren der notwendige Platz frei für Neuankömmlinge.

Die Gemeinden kommen an den Anschlag

Letzteres scheint immer schwieriger zu werden, wie auch der Kanton schreibt. Man sei darum «in enger Zusammenarbeit mit Vertretungen aus Sozialregionen und Gemeinden, um die Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen», hält Hervouêt fest.

SVP-Kantonsrat und Grenchner Gemeinderat Richard Aschberger. Bild: Bruno Kissling

Aus Grenchen erfolgte diesbezüglich bereits ein Hilferuf: Die Sozialen Dienste seien an den Anschlag gekommen und könnten die Arbeit fast nicht mehr bewältigen. Am liebsten wäre es ihm, der Kanton würde in Sachen Asyl die ausserordentliche Lage ausrufen, meinte etwa Gemeinde- und Kantonsrat Richard Aschberger (SVP).

Das scheint aber ebenso wenig Thema zu sein wie die Inbetriebnahme eines zusätzlichen Durchgangszentrums. Denn selbst wenn sich die Zentren füllen würden: In einem ersten Schritt könnten zusätzliche Plätze in den bestehenden Häusern geschaffen werden. Darum, so Hervouêt: «Die Eröffnung eines weiteren Durchgangszentrums ist aufgrund der noch vorhandenen Reservekapazitäten vorerst nicht vorgesehen.»

