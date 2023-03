Meilenstein für Hochwasserschutzprojekt der Dünnern

Durchbruch Solothurner Parlament ringt sich zu Kompromiss durch: Aus der Dünnern soll eine «Dickern» werden Bauern und Landschaftsschützerinnen sind beim Hochwasserschutzprojekt im Gäu bis an die Schmerzgrenze gegangen. Nach zähen Verhandlungen stimmt der Kantonsrat einem Kompromiss für das 200-Millionen-Projekt zu. Christof Ramser Jetzt kommentieren 22.03.2023, 17.19 Uhr

Aus dem «langweiligen» Fluss, der hier zwischen Oberbuchsiten und Niederbuchsiten schnurgerade verläuft, soll ein Lebensraum mit viel Potenzial für die Naherholung werden. Bild: Patrick Lüthy

Regierungsrätin Sandra Kolly hatte allen Grund zum Strahlen. Noch vor einem Jahr stand das hochumstrittene Hochwasserschutzprojekt der Dünnern vor dem Aus. Zu verhärtet waren die Fronten zwischen Bauern und Naturschützerinnen. Dabei steht ausser Frage, dass Gewerbe, Industrie und Bevölkerung im dicht besiedelten Gäu heute nicht ausreichend vor einem Jahrhunderthochwasser geschützt sind. Eine halbe Milliarde Franken Schaden würde ein solches verursachen.

Regierungsrätin Sandra Kolly. Bild: Tom Ulrich

Zudem ist der Fluss im Gäu auf weiten Strecken in einen Kanal gezwängt. Artenvielfalt und Landschaftsqualität? Fehlanzeige. «Ein eingeengtes und langweiliges Gewässer», sagte Kantonsrat Philipp Heri (SP, Gerlafingen) am Mittwoch in der Parlamentsdebatte und plädierte dafür, dass aus der Dünnern eine «Dickern» wird.

Bloss: An Hochwasserschutz- ohne Revitalisierungsmassnahmen will der Bund nicht mehr zahlen. Und so fürchteten sich die Bauern vor einem zu grossen Verlust von Kulturland.

Ein fraktionsübergreifender Auftrag von Mitte-rechts verlangte deshalb, sich entlang der Dünnern auf den Hochwasserschutz zu konzentrieren, dafür sich bei der Revitalisierung auf das Nötigste zu beschränken. Die Regierung ging über die Bücher und verzichtet in Oensingen, Oberbuchsiten und Hägendorf auf gewisse Aufwertungsmassnahmen zugunsten von Natur und Erholungssuchenden. Dadurch gehen sieben Hektaren weniger landwirtschaftliche Nutzfläche verloren als bei der ursprünglichen Vorlage.

Sonst zahlt der Bund nicht mehr

Es sind Abstriche, hinter denen nun alle Seiten stehen können. Auch wenn man beim Naturschutz laut Heri «bis an die Schmerzgrenze» gegangen sei. Baudirektorin Kolly bestätigte: «Weiter redimensionieren können wir das Projekt nicht, weil es sonst keine Bundesbeiträge mehr gibt.» Gegen 200 Millionen Franken dürfte das «Generationenprojekt» kosten, davon übernimmt der Bund 30 bis 40 Prozent.

Mitte-Vertreter und Bauernsekretär Edgar Kupper bei seinem Hof in Laupersdorf. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Zähneknirschend» könne auch er hinter diesem Kompromiss stehen, sagte Mitte-Vertreter und Bauernsekretär Edgar Kupper (Laupersdorf). Denn auch in der abgespeckten Form gingen noch immer über 17 Hektaren landwirtschaftliches Nutzland verloren.

Auf dieser Fläche könne man das tägliche Brot produzieren, dass die Bewohner von Egerkingen in einem Jahr verbrauchen. Eine Tatsache, die viele Bauern nicht verdauen würden, mahnte Kupper. Fahren dann erst die Bagger auf, werde dies vielen «einen Stich ins Herz» versetzen.

David Gerke (Grüne, Biberist) entgegnete, dass Pflanzen in den extensiv bewirtschafteten Uferbereichen durchaus auch der Lebensmittelproduktion dienen können. Ausserdem könne dort Futter für robuste Tierrassen gedeihen und im renaturierten Fluss würden sich Fische tummeln, über die sich die 2000 Petrijünger im Kanton freuen. Nicht zuletzt könnten entlang der Dünnern Tiere gehalten werden. «Vielleicht keine Wisente», konnte sich Gerke eine Seitenhieb gegen Wisent-Gegner Kupper nicht verkneifen, «aber Nutztiere wie Wasserbüffel.»

Auch wenn die Variante mit dem Fokus auf den Hochwasserschutz am Ende ohne Gegenstimme passierte und der Kompromiss seinen Zweck voll erfüllte, mochte Kevin Kunz (Deitingen) noch kein grünes Licht geben. Seine SVP hätte am liebsten gänzlich auf «landfressende» Aufwertungsmassnahmen verzichtet. Aufgrund der hohen Kosten sei Stand heute noch nicht klar, ob die SVP einem Kredit zustimmen werde oder nicht.