Dumpinglöhne Ein Haarschnitt für 15 Franken? Kontrolleure stossen bei Solothurner Billig-Coiffeuren auf «massive Verfehlungen» Günstige Coiffeursalons boomen in der Region. Doch Kontrollen zeigen: Verstösse gegen Lohnvorschriften und Arbeitszeitregeln sind im Kanton Solothurn gang und gäbe. Sven Altermatt 24.10.2022, 05.00 Uhr

Coiffeursalons im Tiefstpreissegment haben sich auch im Kanton Solothurn etabliert. Benjamin Manser

Billig, billiger, am billigsten? Haare schneiden für 20 Franken, Bart stutzen für 10 Franken – und das alles ohne Voranmeldung. Auf einem grossen Plakat prangen die Preise im Schaufenster eines Coiffeursalons in Olten. Drinnen im Barbershop trimmen die Mitarbeiter die Haare ihrer Kunden innert weniger Minuten auf wenige Millimeter. Auf der Seite rasieren sie mit der Maschine, für die Feinarbeit greifen sie zur Schere. «Cut and go», lautet die Devise. Ein schneller Schnitt zum kleinen Preis.

Solche Läden – bevorzugt besucht von jungen Männern – finden sich längst in allen Zentrumsgemeinden der Region. Gegen 600 Coiffeursalons soll es unterdessen im Kanton Solothurn geben. Aber in den vergangenen Jahren sind vor allem sogenannte Billig-Coiffeure dazugekommen. Viele von ihnen drücken die Preise – und mitunter die Löhne ihrer Angestellten.

Wie gravierend das Problem ist, zeigen Kontrollen. Zuletzt wurden diese in der Region verschärft: Im Coiffeurgewerbe ist seit zwei Jahren die Arbeitskontrollstelle Kanton Solothurn damit betraut. Die Stelle wird von Gewerkschaften und Arbeitgebern getragen. Konkret überprüfen die Inspektoren, ob die Salons die Bedingungen einhalten, die im allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) festgehalten sind. Im Fokus stehen dabei die Löhne und Arbeitsbedingungen.

Eine erste Zwischenbilanz zeigt ein ernüchterndes Bild: Die Arbeitskontrollstelle spricht von «massiven Verfehlungen». Man sei «praktisch bei jeder Kontrolle» auf Verstösse gestossen, sagt Andreas Gasche, der als Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbandes dieselbe Funktion auch bei der Arbeitskontrollstelle ausübt.

Konkret hapert es schon beim Elementaren, erklärt Ivano Marraffino. Der Leiter der Sektion Solothurn bei der Gewerkschaft Unia sitzt im Vorstand der Kontrollstelle, in den beiden vergangenen Jahren hatte er turnusgemäss deren Präsidium inne. Marraffino sagt:

Unia-Sekretär Ivano Marraffino. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Fast keiner der kontrollierten Coiffeursalons konnte eine detaillierte Stundenabrechnung für seine Arbeitnehmenden vorlegen. Das verstösst sowohl gegen den GAV als auch gegen das Arbeitsgesetz.»

Während die Stundenabrechnungen in gewissen Betrieben ziemlich lückenhaft seien, so Marraffino, fehlten solche in anderen komplett. Ebenso bestehe in manchen Fällen der Verdacht, dass die Mindestlöhne nicht bezahlt werden. Im neuen Regime werden jährlich zehn Betriebe einer ausgiebigen Kontrolle unterzogen. Was auf den ersten Blick nach eher wenig klingt, wird von den Sozialpartnern als Fortschritt in einer vom Preiskampf gezeichneten Branche gewertet – aber dazu gleich mehr.

Während Jahren als Praktikanten angestellt

Zu konkreten Fällen äussert sich die Arbeitskontrollstelle nicht. Wer sich jedoch bei Branchenkennern umhört, erfährt einiges über zweifelhafte Praktiken und Missstände. Neben Verstössen gegen die Lohnvorschriften und die Arbeitsbedingungen geht es etwa um fehlende Sozialversicherungsabgaben. Um Angestellte, die während Jahren als Praktikanten angestellt sind, die gar keinen richtigen Arbeitsvertrag haben oder die nur unregelmässig bezahlt werden.

«Cut and go», heisst es vielerorts im Kanton Solothurn: ein schneller Schnitt zum kleinen Preis. Getty Images

Zuweilen geraten Salons sogar wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit ins Visier der Behörden (siehe Kasten unten). Da ist aber auch die Rede von Betrieben, welche die Arbeitszeitregeln umschiffen können, weil vor allem Familienangehörige mitarbeiten.

Gegründet werden die Barbershops oft von Einwanderern aus der Türkei oder Syrien. Nicht alle missachteten absichtlich die gesetzlichen Vorschriften, heisst es weiter. In gewissen Fällen seien die Geschäftsinhaber damit schlicht überfordert.

Sozialpartner wollen noch mehr Kontrollen

Seit vier Jahren hat die Coiffeurbranche einen neuen nationalen Gesamtarbeitsvertrag. Darin werden Arbeitszeiten und Mindestlöhne festgehalten. So liegt der Mindestlohn für gelernte Coiffeure und Coiffeusen unmittelbar nach der Ausbildung bei 3800 Franken, im fünften Berufsjahr bei 4000 Franken. Bei Ungelernten bewegt sich dieser zwischen 3350 und 3800 Franken.

Der neue GAV ermöglicht eine griffigere Handhabe bei den Kontrollen in den Betrieben. Dafür zuständig ist die paritätische Kommission für das schweizerische Coiffeurgewerbe. Zuerst waren die Kontrollen bloss auf nationaler Ebene organisiert. Im Kanton Solothurn drängten die Sozialpartner darauf, dass eine regionale Instanz damit beauftragt wird – was mit der Mandatierung der Arbeitskontrollstelle dann auch passiert ist.

Nun eben sind zehn Kontrollen pro Jahr vorgesehen. «Das ist besser als nichts», sagt Unia-Sekretär Marraffino. «Aber angesichts der festgestellten Missstände sollten die Kapazitäten weiter ausgebaut werden.» Gleicher Meinung ist Kerstin Schlup, Präsidentin der kantonalen Sektion des Verbands Coiffure Suisse:

«Zehn Kontrollen sind leider nur ein Tropfen auf dem heissen Stein. Es braucht weitere Anstrengungen.»

Schlup betreibt seit vielen Jahren ein Geschäft in Grenchen. Allein in der Uhrenstadt zählen Branchenkenner ein Dutzend Salons im Tiefstpreissegment. «Diese Läden schiessen hier nur so aus dem Boden», sagt Schlup. «Es gibt sogar welche in Hinterzimmern ohne Fenster.»

Die Mitarbeiter von Barbershop trimmen die Haare ihrer Kunden innert weniger Minuten auf wenige Millimeter. Benjamin Manser

Als unmittelbare Bedrohung nimmt sie die Billig-Coiffeure zwar nicht wahr, zumal man andere Segmente bediene. «Ich gönne jedem seinen Erfolg, solange er fair arbeitet», betont Schlup. Die Wahrscheinlichkeit sei jedoch gross, dass ein Betrieb arbeitsrechtlich nicht sauber arbeite, wenn ein Haarschnitt 20 oder 25 Franken koste. Und selbst 15-Franken-Angebote seien ihr schon zu Ohren bekommen. Aus ihrer Sicht ist es «von Beginn weg sehr schwierig, mit solchen Tarifen seriös zu wirtschaften».

«Machen Umsatz über die Masse»

Grundsätzlich darf in der Schweiz jede und jeder einen Coiffeurbetrieb eröffnen – es gilt die Gewerbefreiheit. Während angestammte Coiffeure von einer «schädlichen Preispolitik» sprechen, verweisen die Betreiber von Barbershops mit günstigen Preisen auf ihr Geschäftsmodell.

«Wir brauchen für einen Kunden viel weniger lang und benötigen zudem weniger Equipment», sagt der Inhaber eines Barbershops in Solothurn, der namentlich nicht genannt werden will. «So erzielen wir unseren Umsatz über die Masse. Das ist keine Zauberei.»

Und mit welchen Konsequenzen müssen fehlbare Betriebe rechnen? Zu Einzelfällen gibt es auch hier keine Auskunft. Klar ist: Die Inspektoren der Arbeitskontrollstelle reichen die Kontrollrapporte an die paritätische Kommission weiter. Sie kann Arbeitgebern, die gegen die GAV-Verpflichtungen verstossen haben, eine Konventionalstrafe aufbrummen. Diese beläuft sich üblicherweise auf 25 Prozent der festgestellten Lohnabweichung. Allerdings: Das Bussen-Maximum liegt bei 8000 Franken.

Schwarzarbeit: So viele Coiffeure stehen unter Verdacht Halten Coiffeursalons alle gesetzlichen Vorgaben ein? Während für Lohnkontrollen grundsätzlich die paritätische Kommission der Branche verantwortlich ist, fallen Schwarzarbeit-Kontrollen ins Aufgabengebiet der Behörden. Im Kanton Solothurn ist dafür das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) zuständig. Im Jahr 2021 kontrollierte das Amt elf Coiffeurbetriebe. Die Bilanz: Bei vier Betrieben bestehe «die Vermutung, dass der Tatbestand der Schwarzarbeit gegeben ist», wie das AWA auf Anfrage mitteilt. Im laufenden Jahr haben die Inspektoren bisher sieben Coiffeursalons kontrolliert, bei deren zwei besteht der Verdacht auf Schwarzarbeit. Das AWA führt zwar die entsprechenden Kontrollen durch. Aber danach sind die jeweiligen Spezialbehörden oder die Staatsanwaltschaft am Drücker. «Diese beurteilen anschliessend, ob effektiv der Tatbestand der Schwarzarbeit besteht oder nicht», erklärt Daniel Morel, Leiter der Abteilung Arbeitsbedingungen im AWA. Im Fokus stehen etwa Verstösse gegen das Ausländer-, Quellensteuer- oder Mehrwertsteuerrecht. In manchen Kantonen setzen die Schwarzarbeit-Kontrolleure auf konzentrierte Aktionen im Coiffeurgewerbe. Nicht aber im Kanton Solothurn. Morel: «Wir machen keine Schwerpunktkontrollen, unsere Kontrollen basieren auf entsprechenden Hinweisen.»

