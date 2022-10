Düstere Zukunft Zierpflanzenproduzent Martin Jost sagt: «So viele Probleme auf einmal habe ich noch nie gesehen – wir stellen uns dem Kampf» Die überhohen Energiepreise sind für die Gärtnereien nur die Spitze des Eisbergs. Womit sie sonst noch kämpfen und was der Naturschutz damit zu tun hat, dargestellt am Beispiel der Jost Pflanzen AG und der Gefängnisgärtnerei im Deitinger Schachen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 06.10.2022, 11.59 Uhr

Wie viele und welche Pflanzen ist die Kundschaft der Grossverteiler in der Adventszeit und im Frühling bereit zu kaufen? Mit dieser Frage steht und fällt das Geschäft für Pflanzengärtner Martin Jost. Hanspeter Bärtschi

Weihnachtssterne bevölkern en masse die Gewächshäuser bei der Firma Jost Pflanzen mit Sitz in Wiedlisbach. Damit die beliebten Pflanzen zur Adventszeit ihre roten Blätter haben, wachsen sie jetzt mehrheitlich in abgedunkelten Räumen. Düster sieht auch die nähere Zukunft aus für die Gärtnereien. Niemand weiss, ob die Konsumenten in zwei Monaten noch Geld und Lust haben werden, um die Pflanzen zu kaufen, und das Weihnachtsgeschäft ist im Gärtnereijahr ein bedeutender Posten.

Zierpflanzenproduzent Martin Jost fehlt die Zeit zum Jammern. Er sagt: «Wir stellen uns dem Kampf. Aber so viele Probleme auf einmal habe ich noch nie gesehen und ich bin jetzt schon 30 Jahre im Markt dabei.» Das geht von Importproblemen gewisser Erdensorten bis zum Fachkräftemangel.

Pflanzenproduzenten aus der Region stehen mit Blick auf den Winter vor verschiedenen Herausforderungen.

Der Kampf wird längst nicht nur an der Front der Energiepreise ausgetragen. Beim Strom wechselte Jost Pflanzen wie fast alle grossen Firmenkunden vor zehn Jahren in den offenen Markt, wo sich der Strompreis binnen weniger Monate verfünffacht hat.

Ölheizung vor Jahren nur teilweise ersetzt

Was die Heizung angeht, hat der Betrieb Glück im Unglück: Als die Firmenleitung sich einst entschloss, von Öl auf Gas umzusatteln, habe man nur einen der drei Ölbrenner durch Gas ersetzt, sodass diesen Winter die Gewächshäuser grundsätzlich wieder mit Öl geheizt werden können, erklärt der Chef. Er sagt:

«Kritisch wird es bei ausgiebigen Schneefällen.»

Denn: «Schnee auf den Glasdächern können wir uns nicht leisten. Aus Sicherheitsgründen, wegen des Gewichts, und vor allem, weil der Schnee den Pflanzen das Licht raubt. Die Dächer freizuschmelzen, dürfte die Ölheizung aber an die Grenzen ihrer Leistung bringen.»

Die Firma Jost produziert hauptsächlich Topfpflanzen für Grossverteiler und diese wiederum sind von der Kauflaune der Konsumenten und Konsumentinnen abhängig. Entsprechend verpflichten sich Migros und Coop und die anderen Grossverteiler nicht, den Produzenten vorbestellte Mengen abzunehmen. Was die Lage schwierig macht, ist die Tatsache, dass die Bestellungen mehrere Monate voraus erfolgen.

Absichtserklärungen, aber keine Abnahmeverträge

Die Migros-Genossenschaft Aare schreibt zu den Geschäftsbeziehungen mit den Pflanzenproduzenten:

«Die Verhandlungen finden immer quartalsweise statt. Die Lieferanten erhalten eine Ausschreibung, bei welcher sie ihre Mengen eingeben können.»

Ihnen diese tatsächlich abzunehmen, «sind wir dann auch bestrebt».

Da war die Welt trotz der Finanzkrise nicht derart aus den Fugen wie heute: Martin Jost inmitten von Weihnachtssternen für den Advent im Jahr 2009. Oliver Menge (Archiv)

Bei Coop gibt es ebenfalls weder Anbauverträge noch Abnahmeverpflichtungen. «Wir besprechen mit den Lieferanten Saisonmengen und Aktionsmengen», schreibt der Mediendienst. Aktionen seien vor allem bei ganzjährigen Gewächsen wie Zimmerpflanzen wichtig.

Absatzmärkte: Voraussagen verkommen zum Kaffeesatzlesen

Für die Firma Jost mit ihren rund 75 Angestellten steht und fällt der Geschäftsgang folglich mit der Voraussage der Konsumstimmung in vier bis sechs Monaten. «Allerdings», so Martin Jost, «weiss absolut niemand, wie die Lage im März aussehen wird.» Zieht seine Belegschaft jetzt zu wenig Weihnachtssterne, Stiefmütterchen und Co., machen andere das Geschäft.

Sind es zu viele, landet der Überschuss auf dem Kompost und der Betrieb hat den Schaden. Eigentlich würde in Zeiten der Energieknappheit der Kompost durch den Bau einer Biogasanlage Perspektiven eröffnen, doch die Pandemie hat so grosse Löcher in die Reserven gerissen, dass Martin Jost von derartigen Investitionen nur träumen kann.

Weniger Torf, aber noch kein kompletter Verzicht

Ein Problem, das spezifisch Gärtnereien und Gemüseproduzenten betrifft, ist torfhaltige Erde, die aus dem Ausland importiert werden muss. Beim Torfsubstrat haben sich die Betriebe aus Gründen des Umweltschutzes zu einer Entwöhnung verpflichtet, deren Fahrplan der Bund vorgibt. Eine abrupte Umstellung ist nicht möglich, da torfhaltige Erde chemisch und von der Struktur her (Kapazität als Wasserspeicher) schwierig durch gleichwertige und erschwingliche Produkte zu ersetzen ist.

In der Schweiz darf seit 1987 kein Torf mehr gestochen werden. Allerdings, so schätzt das Bundesamt für Umwelt, führen die Gärtnereien noch immer eine halbe Million Kubikmeter Torfsubstrat pro Jahr ein, etwa aus dem Baltikum. Dieser Import leidet unter dem Krieg.

So macht es die Gefängnisgärtnerei

Von gewissen Turbulenzen in der Gärtnereibranche ist auch die Justizvollzugsanstalt (JVA) im Schachen Deitingen betroffen, zumal sie im Rahmen ihrer Werkstätten zur Beschäftigung der Häftlinge eine Gärtnerei mit sechs Gewächshäusern betreibt. Geheizt werde mit Öl, schreibt Daniel Müller, Bereichsleiter Logistik in der JVA. Da die Produktion unter dem Label Bio Suisse erfolgt, werde die Heizung bis 2030 auf erneuerbare Energie umgestellt.

Die Justizvollzugsanstalt produziert Gemüse. Hanspeter Bärtschi

Was den Strom angeht, so bezieht die JVA diesen auf dem freien Markt, sodass die Steuerzahler hier letztlich die Preisexplosion berappen müssen. Als Sparmassnahme hat die Gärtnerei nach Angabe von Müller vermehrt einheimische Gewächse ins Sortiment genommen, «die bei der Anzucht keine geheizten Gewächshäuser benötigen». Die Massnahme diene zugleich dazu, heimische Pflanzen zu fördern.

Weiter sagt er: «In den Treibhäusern gibt es verschiedene Temperaturbereiche, die pflanzen- und kulturgerecht eingestellt werden können. Im Bereich ‹Biogemüsebau› heizen wir bereits heute sehr reduziert, das doppelwandig isolierte Gewächshaus wird auf lediglich 5 Grad erwärmt.» Zudem sei entschieden worden, mit der Aufzucht von Biogemüse im Frühling drei Wochen später zu beginnen als bisher.

Ausserdem erklärt der Logistikleiter: Im kühlen «Nordhaus» seien die Temperaturen nachts unter 16 Grad gesenkt worden (zuvor 16–18 Grad) und im warmen «Südhaus» unter 20 Grad (zuvor 20–22 Grad).

Keine Probleme gibt es bei der JVA mit der Torferde, deren Verwendung weniger als zehn Prozent der Erdmenge – auch aus eigenem Kompost – ausmache, so Müller. «Die letzte Torflieferung ist mindestens zwei Jahre her. Wir benötigen die Torferde hauptsächlich noch für unsere Beerenkulturen.»

