Auch die Bennholzlager der Bürgergemeinde Solothurn lichten sich

Drohende Energiemangellage Auch die Lager der Bürgergemeinde Solothurn lichten sich: «Wir können nur noch unseren Stammkunden Brennholz anbieten» Wegen der Angst vor einer Energiemangellage ist Brennholz gefragter denn je. Als Förster bei der Bürgergemeinde Solothurn ist Alain Imoberdorf zuständig für die Herstellung des begehrten Rohstoffs. Im Gespräch erzählt er, was die grosse Nachfrage zur Folge hat und was die Forstbetriebe im Moment noch so umtreibt.

«Der Vorgang, wie es die Natur zu Stande bringt, jeden Tag ein neues Bild zu kreieren, hat mich schon als Kind interessiert und fasziniert.» Bei der Berufswahl sei darum klar gewesen, dass es etwas in Zusammenhang mit der Natur sein soll. So wurde Alain Imoberdorf Förster, heute arbeitet er für die Bürgergemeinde Solothurn, wo er für die Wälder von Biberist bis nach Gänsbrunnen zuständig ist.

Alain Imoberdorf, Förster der Bürgergemeinde Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Der Beruf habe sich allerdings gewandelt. So gebe es inzwischen mehr administrative Arbeit zu erledigen. «Mittlerweile bin ich nur noch zu 60 Prozent draussen im Wald, die restlichen 40 Prozent gilt es, Büroarbeit abzuarbeiten», so Imoberdorf. Was sich jedoch nicht geändert habe, ist die Aufgabe der Forstbetriebe, den Wald zu pflegen und offene Ohren für die Bedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf den Wald zu haben.

So sei beispielsweise die Thematik der Biker ein Dauerthema. «Aber genau für die Lösung dieser Probleme sind wir da und immer offen für eine sachliche Diskussion bei allfälligen Meinungsunterschieden», stellt Imoberdorf klar.

Doch auch das Kerngeschäft der Förster ist sich am Verändern. Grund dafür: der Klimawandel. Imoberdorf:

«Wir sind mitten in einem sanften Umbau des Waldes. Konkret bedeutet dies, Schritt für Schritt klimafitte Bäume zu pflanzen.»

Das bedeute jedoch nicht, dass man nun im Eiltempo Bäume fällt und resistentere Sorten anpflanzt. Vielmehr setzt man neue Bäume dort ein, wo sich Chancen ergeben. Durch den Wandel des Klimas würden sich aber auch Probleme der Sicherheit ergeben. Denn dürre Baumkronen entlang von Verkehrsstrassen würden die vorbeigehenden Passanten bedrohen.

Holz wird in verschiedene Grössen gespalten. Mathias Förster

Grosser Andrang auf Brennholz

Während es sich dabei um langfristige Veränderungen handelt, dominiert ein anderes Thema den Alltag von Imoberdorf aktuell bedeutend stärker: «Der Run auf Brennholz ist auch bei uns bereits Mitte Juli losgegangen», sagt Imoberdorf. Normalerweise steige die Nachfrage erst, wenn die Temperaturen sinken. Die Ursache für den Ansturm: die Angst vor einer Energieknappheit, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Imoberdorf sagt:

«Wir können im Moment nur noch unseren Stammkunden Brennholz anbieten. Sonst haben wir nichts mehr auf Lager.»

Kann man denn nicht weitere Bäume fällen und damit Brennholz produzieren? Imoberdorf schmunzelt und erklärt dann: «Nein. Das Holz, welches wir heute fällen, muss zuerst zwei Jahre getrocknet werden, bevor es in den Ofen kann.»

Sie seien dabei jedoch auf sehr viel Verständnis gestossen. Obwohl die Angst vor einem kalten Wohnzimmer bei gewissen Kunden deutlich spürbar sei. Bis jetzt sei es gleichwohl noch zu keinen Holzdiebstählen gekommen. «Mal schauen, was passiert, wenn es tatsächlich keinen Strom mehr geben sollte», sagt Imoberdorf.

Brennholz ist gefragt wie nie. Mathias Förster

Was für Brennholz gilt, gelte hingegen nicht für Rundholz, also die ganzen Baumstämme. «Diese Art von Holz können wir fortlaufend produzieren. Die Baumstämme gehen an Sägereien und an die weiterverarbeitende Industrie, welche teilweise auch Brennholz für den Detailhandel produziert und mit Trocknungsanlagen die Knappheit teilweise mindert», führt Imoberdorf aus.

Inflation auch beim Holz

Die grosse Nachfrage nach Holz und dessen Knappheit verursache natürlich auch bei diesem Rohstoff eine Steigerung des Preises. «Ein Ster Brennholz kostet rund zehn Prozent mehr als vor einem Jahr», so Imoberdorf. Dabei würden allerdings auch noch andere Faktoren als der Mangel eine Rolle spielen. So seien auch die Preise für Verpackungen und die Aufbereitung gestiegen.

Ist das nicht gut für das Geschäft? Imoberdorf überlegt kurz und antwortet dann, wie auf alle Fragen, äusserst differenziert:

«Theoretisch macht es noch immer keinen Sinn, denn auch jetzt ist keine kostendeckende Waldpflege möglich.»

Darin eingeschlossen sei beispielsweise die Pflege des Jungwaldes und der Waldstrassen. Was aber stimme, sei, dass mit diesen Preisen immerhin die Holzproduktion kostendeckend geworden sei.

Unterstützung der öffentlichen Hand

«Abgesehen von diesen hohen Brennholzpreisen, die meiner Meinung nach nicht nachhaltig sind, haben wir als Forstbetrieb seit langem das gleiche Problem. Und zwar sind die Holzpreise seit Jahren sehr tief, wohingegen immer mehr vom Wald gefordert wird, wie beispielsweise die Erholungsfunktion des Waldes», so schildert Imoberdorf das Dilemma der Forstbetriebe. Damit die Förster trotzdem ihre Arbeit machen und den Dienst an der Gesellschaft leisten können, sei eine Unterstützung durch die öffentliche Hand unumgänglich.

Es scheint, als würde der Job für Förster in den nächsten Jahren immer anspruchsvoller. Alain Imoberdorf nimmt es sportlich: «Durch die Herausforderungen lerne ich täglich Neues über die Zusammenhänge der Natur. Das macht es unglaublich spannend.»

