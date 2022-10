Drohende Energiekrise Die Junioren sollen nur noch kurz duschen: So wollen Solothurner Sportvereine beim Stromsparen mithelfen Der Anstieg der Strompreise ist auch für Sportvereine eine Herausforderung. Durch laufende Stromverträge der Eishockeyhallenbetreiber sind die Kosten jedoch noch nicht bei den Vereinen angelangt. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 18.10.2022, 12.00 Uhr

Das Thema ist mittlerweile omnipräsent: die steigenden Preise für Strom und Gas. So gibt es bereits Unternehmen, die dadurch in Bedrängnis geraten sind. Aber nicht nur die Industrie benötigt Strom, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Auch die Sportvereine und die Betreiber von Sporthallen des Kantons sind darauf angewiesen. Auch sie müssen sich, wohl oder übel, mit der Thematik befassen. Dem pflichtet Viktor Müller, Geschäftsführer der Sportpark Olten AG, bei:

«Die Kostensteigerungen – aktuell im Bereich Gasverbrauch – treffen alle Verbraucher stark.»

Die Kosten für Gas würden sich im kommenden Jahr verdoppeln. In der Saison 2022–2023 werden dies aller Voraussicht nach Auswirkungen auf geplante Investitionen in die Anlage haben (unter anderem eine Reduktion von Ausgaben im Bereich Unterhalt), welche nicht oder nur in angepasster Umfang realisiert werden können, führt Müller aus.

Unterschiede zwischen Strom und Gas

Es würden allerdings Sparmassnahmen eruiert. Man werde aber nicht darum herumkommen, wo vertraglich möglich, die Mehrkosten auf Kunden abzuwälzen. Die konkreten Kosten seien aber noch nicht wirklich zu beziffern, da der Verbrauch auch von äusseren Faktoren wie den Aussentemperaturen im Winter abhängig sei.

Glück für den EHC Olten: Der Verein hat für den Strom einen gültigen Vertrag bis 2023 – und ist von der unmittelbaren Preissteigerung nicht betroffen. Marc Schumacher

Und wie sieht es beim Strom aus? «Wir brauchen Strom primär im Bereich der Kälteproduktion für die Eisaufbereitung», erklärt Müller. Doch da sieht es besser aus als beim Gas:

«Im Bereich ‹Strom› besteht ein Liefervertrag mit unserem regionalen Stromanbieter. Darin sind die Stromkosten bis Ende 2023 fixiert.»

Es würden somit aufgrund der gestiegenen Strompreise für die Saison 2022–2023 keine Mehrkosten entstehen. Die Kosten seien somit lediglich abhängig von den bezogenen Strommengen.

Etwas anders sieht es in der Sporthalle Zuchwil aus, wie Direktor Urs Jäggi ausführt: «Die Mehrkosten für die steigenden Strompreise betragen im Jahr 2022 um die 500'000 Franken.» Das Pricing in diesem Jahr decke einen Teil der Kosten, es werde aber zu einem Betriebsverlust kommen. Ob es zu allfälligen Massnahmen wie höheren Mieten für die Vereine kommen wird, hänge von der Energiebeschaffung ab Anfang 2024 ab.

Reduktion des Trainings kein Thema

Die beiden Betreiber beheimaten in ihren Eishallen jeweils Eishockeyklubs. Wie sehr spüren sie die Preissteigerungen? «Es gab einen Preisaufschlag vom letzten zu diesem Jahr», erzählt Stephan Grossenbacher vom EHC Zuchwil Regio. Einsparpotenzial gebe es für sie eigentlich nur beim Training, da sie bei den Preisen der Miete vom Betreiber, der Sporthalle Zuchwil, abhängig sind.

Einen Preisaufschlag spürt der EHC Zuchwil Regio. Eine Reduktion des Trainings ist aber kein Thema. Carole Lauener

Die Reduktion des Trainings sei aber aktuell kein Thema. Denn es gebe zu bedenken, dass man mit weniger Trainings sofort den Anschluss verliere. Ähnlich ist die Situation beim EHC Olten, wie Stephan Felder, der Leiter der Kommunikation, erklärt:

«Der EHC Olten zahlt für die Benutzung der Halle wie die anderen Klubs, die das Stadion Kleinholz nutzen, eine Miete für die Eisbelegung.»

Ob die Preise steigen werden, hänge von der Sportpark Olten AG ab. Für sie gebe es jedoch aktuell keine steigenden Preise, weswegen keine Stromsparmassnahmen geplant sind. So ist wie beim EHC Zuchwil eine Reduktion der Trainings kein Thema: «Der EHC Olten ist ein Profibetrieb. Unsere Spieler gehen ihrem Beruf nach, wie Arbeitnehmer in anderen Branchen auch. Weniger Trainings durchzuführen, wäre ein massiver Eingriff in das Recht der Berufsausübung unserer Angestellten», so Felder.

Die Profibetriebe sind im Fussball «die grossen Fresser»

«Fussball ist ein Sport, der im Vergleich zum Eishockey viel weniger Energie braucht», sagt Marc Kalousek, Präsident des FC Solothurn. Auf ihrer Stufe sei das Sparpotenzial sehr gering. Er denke, dass der grosse Fresser die Profibetriebe sind, die auch bei Tageslicht mit Fluchtlicht spielen müssen, nur, weil es vom TV aus die Pflicht dazu gibt.

Aber auch der FC Solothurn will etwas beitragen, dass Strom gespart werden kann: «Heutzutage sind wir als Ausbildungsverein auch dazu verpflichtet, den Junioren richtiges Verhalten neben dem Platz beizubringen. Wir wollen, dass die Junioren nur noch kurz duschen.»

Da der Verein mit Massnahmen wie dem Einsetzen von LED-Beleuchtung oder Bewegungsmeldern bereits vorgesorgt habe, sei man auf Preissteigerungen relativ gut vorbereitet. So stehe auch eine Erhöhung der Ticketpreise nicht zur Diskussion: «Wir wollen nicht die aktuelle Weltsituation auf unsere Fans herunterbrechen und die Preise erhöhen.»

