Drogenszene Solothurn und Olten: Was hat sich verändert?

Drogenszene Solothurn und Olten: «1992 hatten wir im Kanton wegen Drogenkonsum 28 Tote, 2020 waren es 0» In den 1990er-Jahren waren die Drogenszenen noch Teil der Stadtbilder von Solothurn und Olten, heute sind sie verschwunden. Zwei «alte Füchse» der Kantonspolizei erinnern sich und die Leiterin der Perspektive erzählt, wie ihr Verein drogenabhängigen Menschen hilft. Fisnik Zuberi 23.06.2022, 05.00 Uhr

Niklaus Büttiker, Karin Stoop und Hans Rudolf von Rohr (v. l. n. r.) in den Räumen der Perspektive in Solothurn. Fisnik Zuberi

Frau Stoop, hatten Sie letztes Wochenende ein Glas Wein?

Karin Stoop (lacht): Oh ja.

Heisst das also, dass die Prävention von Perspektive bei Ihnen nicht gewirkt hat?

Stoop: Wenn Sie Suchtmitteln nur mit Abstinenz begegnen wollen, dann ist das weder unser noch ein kantonales noch ein nationales Ziel der heutigen Drogenpolitik. Suchtmittel gibt es. Menschen müssen aber befähigt werden, sich und andere möglichst wenig zu schaden, wenn sie Drogen konsumieren. Und auch bei der Prävention versuchen wir, dass Menschen «konsumkompetent» werden. In der Beratung helfen wir zudem Menschen mit Risikokonsum und deren Angehörigen. Ausserdem gehören Gassenküche, Konsumräume und begleitetes Wohnen zu dieser breiten Palette an Hilfsangeboten.

Kritikerinnen und Kritiker fragen sich, ob Ihr Verein Menschen wirklich eine Perspektive anbietet, wenn er durch die Bereitstellung von Konsumräumen deren Sucht «erleichtert».

Stoop: Es ist insofern eine Lösung, als wenn man das nicht machen würde, wären die Alternativen Verwahrlosung, Infektionen von HIV und Hepatitis sowie ganz viele Drogentote. Jedes Leben, welches wir hiermit retten, ist es wert. Es geht auch um Solidarität mit diesen Menschen, hat also auch etwas mit Würde zu tun. Und unser Staat muss sich das leisten können.

Hans Rudolf von Rohr: 1992 hatten wir im Kanton akut wegen Drogenkonsum noch 28 Tote, 2020 waren es 0. Der Rückgang dieser Zahlen ist somit eine Folge der Arbeit von Perspektive und allen, die hierin involviert sind. Das ist also auch ein Grund, wieso wir diese Angebote haben.

Niklaus Büttiker: Dank diesen Strukturen, die wir heute haben, haben wir praktisch keine offenen Drogenszenen mehr. Da sind wir gottfroh, sonst sähe die Lage anders aus.

Kürzlich berichteten Medien von neuen, zumindest periodischen, offenen Drogenszenen entlang der Aare hinter dem Krummturm. Was ist dran an diesen Berichten?

Büttiker: Ja, die Frage ist, wann ist es eine offene Drogenszene? Wenn drei, vier Leute herumstehen und Drogen konsumieren, sprechen einige schon von einer offenen Drogenszene. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir offene Drogenszenen haben. Wir haben immer wieder solche Meldungen. Es gibt immer wieder Leute, die sich so treffen, aber ich glaube nicht, dass wir ein Problem haben. Letztes Jahr konnte die Perspektive wegen Corona auch nicht alle Angebote offenhalten. Das führte unweigerlich dazu, dass es wegen der fehlenden Infrastrukturen zu Anzeichen offener Drogenszenen kam.

Alltag vor über 20 Jahren: Gebrauchte Spritzen in einer Fussgängerpassage in Solothurn. Maddalena Tomazzoli

Rudolf von Rohr: Massnahmenbedingt mussten wir umdisponieren – in den Konsumräumen durfte man wegen einer kantonsärztlichen Verordnung nicht mehr spritzen. So musste man dislozieren und dazwischen bildeten sich dann solche «Szenen». Meiner Meinung nach sollte es auch nicht so sein, dass die Bevölkerung nichts sehen dürfe, dass hier eine heile Welt sei. Die Bevölkerung darf sehr wohl zur Kenntnis nehmen, dass wir Drogenkranke haben.

Sind Sie zufrieden mit der aktuellen Situation, wie mit Drogenkonsumierenden umgegangen wird?

Büttiker: Grundsätzlich sind wir mit diesen Institutionen und Strukturen, die wir haben, zufrieden. Ich habe das Gefühl, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Die verschiedenen Behörden und Institutionen arbeiten auch eng zusammen und das ist wichtig.

Stoop: Wenn Sie mich nach meiner politischen Meinung fragen würden, dann bin ich für eine klare Legalisierung aller Substanzen. Das Kaufen und Konsumieren sind nämlich immer noch grosse Probleme.

Büttiker: Das ist auch meine Meinung. Ich würde legalisieren. (Rudolf von Rohr nickt.)

Wieso mussten in den 1980er- und 1990er-Jahren Menschen öffentlich in solch katastrophalen Zuständen Drogen konsumieren?

Rudolf von Rohr: Weil wir eine sehr liberale Drogenpolitik hatten, im Gegensatz zu anderen Kantonen, die nur eine repressive Linie fuhren. Mit dem Resultat, dass die Leute dort dann zu uns kamen.

Könnte man also von einem damaligen Szenentourismus sprechen?

Stoop: Ja und dieser Szenentourismus besteht weiterhin. Im Kanton Aargau beispielsweise gibt es kaum niederschwellige Angebote. Die Süchtigen dort gehen deswegen nach Olten, Basel und Zürich.

Bei der Auflösung der damaligen Szenen sagte der damalige Regierungsrat Rolf Ritschard, man würde eine «liberale» Politik verfolgen. Inwiefern war es aber «liberal», diese Menschen aus der Öffentlichkeit zu verbannen und sie in ihre Wohngemeinden zurückzuführen?

Rudolf von Rohr: Die Gemeinden waren froh, dass all ihre Drogensüchtigen in die Stadt kamen. Aus diesem Grund mussten wir sie zuerst dafür sensibilisieren, bis sie dann reagierten und sich zum Beispiel am Verein Perspektive beteiligten.

Wie musste man sich diese Rückführungen in die Wohngemeinden operativ denn vorstellen?

Büttiker: Sie wurden zur Gemeindeverwaltung gebracht.

Rudolf von Rohr: Zuerst kamen sie aber ins Untersuchungsgefängnis und dies war rechtlich sehr umstritten. Die kamen aber nicht in Kontakt mit den Untersuchungsgefangenen.

Büttiker: Sie durften dort duschen, Kleider wechseln. Denn man kann sich nicht vorstellen, wie diese Menschen damals lebten. Während Leibesvisitationen dachte man, diese Menschen hätten eine andere Hautfarbe, bis sie geduscht hatten. Vor allem in Olten war das massiv. Doch an einen Mann in Solothurn erinnere ich mich, wie er am linken Unterarm eine offene Wunde hatte und diese Wunde lebte. Es hatte Maden drin!

Verdanken wir eigentlich der Ordensschwester Sara Martina-Giger, dem «Engel der Solothurner Drogenkranken», dass es Anfang der 1990er einen Wandel im Umgang mit der Drogenpolitik gab?

Büttiker: Sie hat sich damals stark diesen Drogenkranken angenommen und hat auch gewisse Strukturen gegeben. Schaute, dass sie Arbeit haben. Wir arbeiteten damals auch zusammen.

Stoop: Es war jedoch ein Ziel, das damals national wuchs. Dass man überhaupt Spritzen abgeben durfte, dass man überhaupt Räume zur Verfügung stellen durfte, wo man konsumieren konnte. Das hat auf nationaler Ebene gesetzliche Regelungen gebraucht, bevor man kantonal tätig werden konnte. Und als HIV auftauchte, da wusste man, jetzt wird es brenzlig und jetzt müsse gehandelt werden.

Rudolf von Rohr: Die Situation war einfach unerträglich geworden. Der damalige Vorsteher des Stadtsolothurner Sozialamtes sagte, Solothurn und Olten hätten die grösseren Drogenszenen gehabt als Zürich, im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Es gab Zeiten, da rückte der Krankenwagen für Drogenkranke drei- bis viermal pro Tag aus. Man musste etwas machen. Man konnte sich zwar noch nicht vorstellen, wie man es machte. Aber da kam auch der Druck von Zürich, als dort die Szenen geschlossen wurden. Die ärztliche Heroinabgabe wurde lange Zeit als befristete Therapieform toleriert, obwohl sie rechtlich nicht ganz unbedenklich war. 2008 verabschiedete man eine entsprechende Gesetzesrevision. Bis dahin stützte man sich bloss auf ärztliche Gutachten.

Wie funktionierte das genau?

Rudolf von Rohr: 1975 kam die Methadonabgabe. Zwei Solothurner Ärzte initiierten die Programme.

Stoop: 1995 kam dann die Heroinabgabe. Das alles gab den Leuten einen Boden. Sie hatten genügend Stoff. Es kam dann zu viel weniger Entreiss-Diebstählen, weil die Süchtigen nicht mehr zuerst das Geld aufsuchen mussten, um ihren Stoff zu bekommen.

Wie viele Leute besuchen heute die Kontakt- und Anlaufstelle der Perspektive?

Stoop: 2019 waren dies im Schnitt 75 Personen täglich, welche psychoaktive Substanzen wie Kokain, Heroin oder andere konsumierten.

Rudolf von Rohr: Bei der ärztlichen Heroinabgabe gibt es auch Leute, die polizeilich überhaupt nicht auffällig sind und sogar einen Job haben. Sie brauchen einfach ihr Heroin und das bekommen sie.

Büttiker: Drum: Legalisieren! Diese Erfahrung mache ich jeden Tag und das sagen mir alle auf der Strasse. Es gibt durch diese Angebote praktisch keine Beschaffungskriminalität mehr und das ist gut so.

Zu den Personen Zu den Personen Karin Stoop ist Geschäftsleiterin des Vereins Perspektive Region Solothurn-Grenchen. Hans Rudolf von Rohr ist ehemaliger Kommandant der Solothurner Kantonspolizei, nun im Ruhestand und im Vorstand der Perspektive. Niklaus Büttiker ist Chef Sicherheitsabteilung bei der Kantonspolizei Solothurn und ehemaliger operativer Leiter bei der Auflösung der offenen Drogenszenen in Solothurn und Olten in den 1990er-Jahren.

Dieses Interview wurde von Fisnik Zuberi im Rahmen eines Bachelormoduls am Historischen Seminar der Universität Zürich durchgeführt.

