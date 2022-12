Drogendealer in Olten erschlagen: 60-Jähriger muss hinter Gitter.

Drogendealer erschlagen Die verdeckte Ermittlung in Olten war zulässig: 60-Jähriger muss für zehn Jahre ins Gefängnis Er hat in Olten willentlich einen Drogendealer umgebracht, verdeckte Ermittler haben ihn überführt. Nun wurde der Mann wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt. Um dem Täter auf die Schliche zu kommen, hat der Staat tief in die Tasche gegriffen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 02.12.2022, 16.00 Uhr

Der Beschuldigte wurde unter besonderen Umständen überführt. Ennio Leanza

Fünf Mal hat Urs in dieser Oktobernacht mit einem stumpfen Gegenstand auf den Schädel von Perko eingeschlagen. So heftig, bis das Blut spritzte. Danach hat das Opfer keinen Wank mehr gemacht. Am 20. Dezember 2015 wurde die Leiche des Mannes dann in seiner Oltner Wohnung gefunden. Vier bis acht Wochen nach dem letzten Atemzug.

Die Namen des Schweizers und des Kroaten sind erfunden. Für das Amtsgericht Olten-Gösgen aber steht fest: Urs wollte Perko umbringen, und er hat seinen Plan erfolgreich in die Tat umgesetzt. Am Freitag wurde er zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Urs hat sich der vorsätzlichen Tötung schuldig gemacht. Zudem hat er geraubt, die Rechtspflege in die Irre geführt und gegen das Waffengesetz verstossen.

Um Urs auf die Spur zu kommen, hat der Staat zu einem umstrittenen Mittel gegriffen. Denn über zwei Jahre nach der Tatnacht war die Suche nach dem Schuldigen noch immer ohne Erfolg geblieben. Ab 2018 setzten die Behörden deshalb auf die verdeckte Ermittlung.

Zwei Männer und eine Frau bauten im Auftrag der Strafverfolger ein freundschaftliches Verhältnis zum Verdächtigen auf und gaukelten Vertrauen vor. Sie luden ihn mehrfach zum Pizzaessen ein, halfen mit finanziellen Zustüpfen aus. Einer der Ermittler täuschte seinerseits eine dunkle Vergangenheit vor: Er habe jemanden getötet und Urs habe doch bestimmt auch sein Geheimnis zu erzählen.

Dann offenbarte Urs seinem vermeintlichen Freund, wie er vor Jahren mit einem «Drecksjugo» in Streit geraten war. In dessen Auftrag hatte Urs auf Oltens Strassen Drogen verkauft. Was dann genau in Perkos Wohnung geschah, darüber gehen die Versionen des Beschuldigten und der Anklage auseinander. Auslöser des Streits könnten Unstimmigkeiten in Geldfragen gewesen sein. Doch ein Geständnis liegt nicht vor.

Es war keine Notwehr

Für das Gericht erwiesen ist, dass Perko zuerst mit einem Messer auf Urs losgegangen war. Der Heroindealer hatte bereits zuvor jemand anderen mit einem Messer angegriffen, und er hatte auch schon einmal gesagt, dass er Urs angreifen werde. Darauf hat Urs dem Opfer einen Fusstritt verpasst. Perko stolperte über einen Stuhl und knallte auf einen Tisch, der in die Brüche ging.

Jedoch glaubt das Gericht dem Beschuldigten nicht, dass er danach einfach gegangen sei. Auch dass Perko, wie von Urs geschildert, noch einmal aufgestanden und auf die Toilette gegangen sei, hält das Gericht nicht für möglich. Gegenstände, die unter dem Opfer lagen sowie Blut- und Bruchspuren in der Wohnung sprächen dagegen. Auch dass Urs in Notwehr gehandelt haben könnte, sei ausgeschlossen. Für das Gericht ist erwiesen, dass Perko bereits reglos am Boden lag, als Urs ihn zu Tode schlug.

Dass Urs an Ort die tödlichen Schläge ausgeführt habe, sei nicht zuletzt damit zu erklären, dass er nach der Tat keinen Kontakt mehr zu Perko aufnahm, während er ihn zuvor teilweise täglich angerufen hatte. Andere Personen hingegen hätten auch weiterhin versucht, Perko zu erreichen.

Bleibt die Frage nach der verdeckten Ermittlung. Diese wurde laut dem Gericht korrekt eingesetzt. Auch seien keine übermässigen Einwirkungen auf den Beschuldigten auszumachen. Die Ermittler seien einvernommen worden und wirkten glaubhaft. Anders sieht dies Urs' Anwalt. Er zieht das Urteil ans Obergericht weiter.

Wie gross der Aufwand für die Massnahmen war, zeigen die Verfahrenskosten von 186'000 Franken. Einen Grossteil davon muss Urs bezahlen. Hinzu kommt eine Geldstrafe von 270 Tagessätzen à je 30 Franken, dies bedingt bei einer Probezeit von drei Jahren.

