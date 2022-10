Wo bleibt das neue Solothurner Energiegesetz?

Dringlichkeit Wo bleibt eigentlich das neue Energiegesetz? Politiker kritisieren den Zeitplan der Solothurner Regierung Nächsten Sommer dürfte die Totalrevision des Solothurner Energiegesetzes in die Vernehmlassung gehen. Sollte es vor dem Stimmvolk Bestand haben, dürfte es in etwa 2025 in Kraft treten. Das geht manchen nicht schnell genug. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Der Zankapfel beim Energiegesetz: Braucht es eine Fotovoltaik-Pflicht bei Neubauten? Valentin Hehli

Ein Energiekonzept hat der Kanton bereits seit Mai. Dieses enthält den Bauplan, wie der Kanton umweltfreundlicher werden soll. Die Schwerpunkte: Gebäude sollen energieeffizienter werden, der Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere Photovoltaik, soll stark vorangetrieben werden.

Das Konzept ist aber in erster Linie einmal Papier. Damit die Massnahmen so richtig verbindlich werden, muss aus dem Energiekonzept erst noch ein Energiegesetz gezimmert werden.

SP Kantonsrat Hardy Jäggi. Patrick Lüthy

Doch wo bleibt dieses Gesetz? Das wollte Kantonsrat Hardy Jäggi (SP, Recherswil) von der Regierung wissen. Und ob man es denn, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen, nicht eilig habe.

Mittlerweile liegt die Vorstossantwort der Regierung vor. Die Kurzfassung: Es sei kompliziert. Einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten, sei sowieso anspruchsvoll. Das gelte umso mehr, wenn auch auf politische Entwicklungen auf Bundesebene Rücksicht genommen werden müsse, zudem, wenn verschiedenste Gesellschaftsbereiche betroffen seien: Energieerzeugung und -verteilung, Umweltschutz, Bauvorschriften, Steuern, Eigentumsrechte und weitere.

Die Regierung betont: Das Gesetz werde keine Antworten auf mögliche Mangellagen diesen Winter geben. Es sei mittel- und langfristig ausgelegt.

Vernehmlassung für Juni 2023 geplant

Geplant ist, die Vernehmlassung im Juni 2023 zu eröffnen. Damit könnte das Gesetz allerfrühestens Mitte 2024 in Kraft treten. Und dies auch nur, wenn keine Volksabstimmung nötig würde. Mit einer solchen darf aber ziemlich sicher gerechnet werden. Die SVP hat bereits angekündigt, die Umsetzung des Energiekonzepts mit allen Mitteln zu bekämpfen.

Für Jäggi geht das zu langsam. Die Argumente der Regierung will er nicht gelten lassen.

«Für mich sind das Ausreden. Man hat das Energiekonzept als Grundlage. Wieso es jetzt nochmals so lange dauert, ist mir schleierhaft.»

Seine Vermutung: Das Geschäft werde auf die lange Bank geschoben, aus Angst, dass es erneut Schiffbruch erleide. Zur Erinnerung: 2018 ist der letzte Versuch, das Energiegesetz zu updaten, an der Urne grandios gescheitert.

Heinz Flück, Kantonsrat Grüne. Zvg

Auch Heinz Flück (Grüne, Solothurn) fordert mehr Tempo. Allerdings zeigt er ein Stück weit Verständnis: «Momentan wird versucht, alle mit ins Boot zu holen.» Damit das Gesetz nicht dasselbe Schicksal erleidet wie sein Vorgänger.

Trotzdem: Mit Brigit Wyss ist eine Grüne für das Dossier verantwortlich. Hätte man sich nicht mehr Tempo gewünscht? Flück: «Die Regierung entscheidet in einem Fünfergremium, welches bürgerlich dominiert ist.»

Zankapfel Photovoltaik-Pflicht

Zankapfel bei der aktuellen Gesetzesrevision ist insbesondere eine der insgesamt 20 angedachten Massnahmen. Sollen die Ziele mehrheitlich mit zusätzlichen Fördergeldern und dem Abbau von (administrativen) Hürden erreicht werden, so sieht das Energiekonzept auch eine Photovoltaik-Pflicht bei Neubauten und grösseren Umbauten vor.

FDP-Kantonsrat Markus Spielmann. Michel Lüthi

Für Hauseigentümer-Präsident Markus Spielmann (FDP, Starrkirch-Wil) schlicht ein No-Go, wie er an verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen betont hat. Einen Zwang brauche es nicht, im Gegenteil, ein solcher würde mehr schaden als nützen. Er hat einem Energiegesetz mit dieser Photovoltaik-Pflicht bereits ein Scheitern prognostiziert.

Etwas versöhnlichere Töne schlägt Spielmanns Parteikollege Daniel Probst (Olten) an. Er sieht die FDP in der Pflicht, Lösungen anzubieten und nicht nur in die Oppositionsrolle zu schlüpfen. Was er sich als Kompromiss vorstellen könnte: Eine Beschränkung der Pflicht auf Neubauten, kombiniert mit einer Härtefallregelung und einer Bürgschaft des Kantons für Personen, die sich den Bau einer Solaranlage nicht leisten können.

FDP-Kantonsrat Daniel Probst. Bruno Kissling

Was auch der Handelskammer-Direktor betont: Ein Scheitern des Gesetzes an der Urne wäre der Worst Case. Dann wäre noch mehr Geschirr zerschlagen und noch mehr Zeit verloren. Darum: Lieber etwas mehr Zeit nehmen, dafür einen Kompromiss finden, der eine Abstimmung auch übersteht. Ausserdem: Es sei gar nicht nötig, kurzfristig etwas zu erzwingen.

«Die explodierenden Energiepreise und die drohende Mangellage haben bereits einen Run sondergleichen auf erneuerbare Energien ausgelöst.»

Probst betont aber auch: Mittel- und langfristig sei ein neues Energiegesetz selbstverständlich sinnvoll.

Regierung schuf zusätzliche Stelle

Was die Regierung in ihrer Begründung für die Verzögerungen nicht schreibt, Brigit Wyss an öffentlichen Veranstaltungen aber auch schon erwähnt hat: Ein Gesetz zu erarbeiten, ist auch eine Ressourcenfrage. An der Ausarbeitung des Energiegesetzes werden keine externen Juristen mithelfen.

Die Regierung will die «Kompetenzen in der kantonalen Verwaltung in den Bereichen Klima und Energie stärken». Darum wurde eine entsprechende Stelle im Amt für Wirtschaft und Arbeit geschaffen und besetzt – was seinerseits Zeit brauchte.

