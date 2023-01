Dreitannen: Luc Nünlist hat das Oltner Bier erfunden

Dreitannenbier Vom Geisteswissenschafter zum Bierbrauer: Dank Luc Nünlist hat die Stadt Olten ihr eigenes Bier Luc Nünlist braut seit 2014 das Oltner Dreitannenbier. Nebenbei unterrichtet er ukrainische Flüchtlinge Deutsch. Im Gespräch erzählt er, wie er zum Bierbrauer wurde und welchen Projekten er sich sonst noch widmet. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Luc Nünlist (32), Gründer und Brauer des Dreitannenbiers in Olten. Bruno Kissling

Politiker, Badmintonspieler, Deutschlehrer. Der Oltner Luc Nünlist ist vielseitig. Doch seine grösste Passion ist es, handwerklich Bier zu brauen. Und das ziemlich erfolgreich. Denn ihm hat es Olten zu verdanken, dass die Stadt nun ihr eigenes Bier hat: das Dreitannenbier. Seit Januar 2014 produziert er im Keller unter der Galicia Bar Biere verschiedener Geschmacksrichtungen.

Vom Geisteswissenschafter zum Bierbrauer

«Eigentlich ist es purer Zufall, dass ich jetzt Bier produziere», sagt Nünlist und lacht. Um nachzuschieben: «Bis 2013 hatte ich keine Ahnung vom Bierbrauen. Ich war mehr mit russischer Sprache und Quellenanalysen im Geschichtsstudium beschäftigt.» Entstanden sei die Idee in der Bar, wo er während des Studiums gearbeitet hat:

«Ich und ein Freund, der Bierbrauer ist, haben uns daran gestört, dass Olten kein eigenes Bier hat. Irgendwann wusste ich: Das muss sich ändern.»

Gesagt, getan. So war 2014 das Dreitannenbier geboren. Doch eigentlich ist es kein Zufall, dass er das Oltner Bier braut. Er steht geradezu für die Stadt, die sonst vor allem durch ihre Drehkreuzfunktion bekannt ist: «Ich bin in der Stadt aufgewachsen und habe auch meine Schulzeit hier verbracht.» Ausserdem ist er seit zehn Jahren Mitglied in der SP-Fraktion des Stadtparlaments in Olten. Da überrascht es auch nicht, dass er schon sein halbes Leben lang im Vorstand des Badmintonclub Olten amtet.

In der Pandemiezeit hat Nünlist ausserdem im Gesundheitsamt des Kantons Solothurn gearbeitet. Dabei sei er für Teile der Impfkampagne und die Impfzentren des Kantons Solothurn zuständig gewesen. «Das war eine Zeit lang sehr intensiv. Seit Februar/März 2022 war aber deutlich weniger los», so Nünlist. Damals hat jedoch die eine Krise die andere abgelöst: Der Angriff Russlands auf die Ukraine begann.

«Plötzlich war das Migrationsamt am Anschlag. Weil ich etwas Russisch spreche, habe ich da mitgeholfen und war für die Durchgangszentren für Schutzsuchende zuständig», erzählt Nünlist. Aktuell unterrichtet er Deutsch für ukrainische Flüchtlinge.

Eine Lokalität als Philosophie

Doch wie geht das alles zusammen? «Das Geschäft mit dem Bier ist zurzeit nur eine Nebenbeschäftigung. Der Umsatz ist zu gering, um davon leben zu können», erklärt Nünlist. Dabei seien er und seine Mitarbeitenden zuweilen auch etwas Leidtragende ihres eigenen Idealismus. Niemand der Beteiligten mache es wegen des grossen Geldes.

«Uns geht es vielmehr um die Vermittlung der Wertschätzung von lokalen Produkten», erzählt Nünlist. «Unsere Rohstoffe sind lokal und auch den Absatz wollen wir lokal halten», ergänzt er. So sei Bier für ihn auch Brückenbauer und habe eine soziale Dimension. Dazu gehöre aber auch der bewusste Umgang mit dem alkoholhaltigen Getränk:

«Darum bin ich aber auch eher für diesen bewussten Umgang und weniger für den kategorischen Verzicht.»

In Zusammenhang damit sei auch die Zusammenarbeit mit der Suchthilfe entstanden, für die sie ein Bier mit geringerem Alkoholgehalt produzieren. «Die Idee ist, dass damit nicht ganz auf das Suchtmittel verzichtet wird, sondern das Verhältnis dazu verändert und der Umgang gelernt wird», erklärt Nünlist.

Corona bringt Brauerei an Existenzgrenze

Diese Leidenschaft für das Lokale habe ihnen auch durch die bisher schwierigste Zeit ihres Bestehens geholfen: die Coronapandemie. «In der ersten Phase der Pandemie im Frühjahr 2020 waren es die Privatkunden, die uns über Wasser hielten», sagt Nünlist. Ausserdem habe ihnen die Eröffnung des Pop-up-Biergartens beim Restaurant Potala wirtschaftlich geholfen:

«Ohne diese beiden Stützen würde es das Dreitannenbier heute nicht mehr geben.»

Aktuell gehe es der Brauerei allerdings gut. Obwohl ihr die Erhöhung der Preise für diverse Produkte doch zu schaffen macht. «Als im Oktober der Preis für Malz um 30 Prozent gestiegen ist, mussten auch wir unsere Preise nach oben anpassen», sagt Nünlist. Im Vergleich zur Inflation habe der «Dry January», in dem gewisse Personen abstinent sind, keinen Einfluss auf das Geschäft. «Im Januar, in dem bei allen die Rechnungen reinflattern, bleibt sowieso weniger Geld für Bier übrig», so Nünlist.

Alkoholfreies Bier als Zukunftsziel

So wie der Januar keine negativen Auswirkungen hat, mache man allerdings auch während der Festtage nicht viel mehr Umsatz. «Wir haben vielleicht einige Buchungen mehr bei den Degustationen, aber sonst spüren wir den höheren Alkoholkonsum nicht», sagt Nünlist.

Und wie sieht die Zukunft aus? «Aktuell befinde ich mich in einem weiterbildenden Masterstudium für Non-Profit-Management und im Jahr 2024 feiern wir unser 10-Jahr-Jubiläum. Da wollen wir endlich unser eigenes alkoholfreies Pale Ale oder Ingwerbier präsentieren», berichtet Nünlist erwartungsvoll.

Dafür brauche es allerdings noch einige Investitionen, damit der anspruchsvollere Prozess technisch möglich sei. Eins steht fest: Luc Nünlist gehen die Projekte nicht aus.

