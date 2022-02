Dreiste Masche «Schockanruf»: Wie Telefonbetrüger versuchten, ans Geld eines Solothurner Ehepaares zu kommen Ihre Tochter beging Fahrerflucht, jetzt ist sie in Haft: Diese Schreckensmeldung tischte ein Betrüger dem Ehepaar Mia und Max Wild am Telefon auf. Sie reagierten geistesgegenwärtig. Doch der Enkeltrick-Betrug wird immer ausgefeilter. Urs Mathys Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Die Betrüger suchen bewusst nach alten Namen im Telefonbuch, die sie dann kontaktieren. Imago

Der Anruf mit der Horrornachricht kommt am 21. Januar 2022, 12.57 Uhr: «Ihre Tochter hat in Zürich einen schweren Unfall verursacht und hat anschliessend Fahrerflucht begangen.»

Die Mitteilung von Frau Schmidt von der Kantonspolizei Zürich löst bei der Solothurnerin Mia Wild Angst und Schrecken aus. Die akzentfrei hochdeutsch sprechende Frau Schmidt schildert das Geschehene drastisch weiter und berichtet, dass neben der Polizei auch Untersuchungsrichter und Staatsanwaltschaft in den Fall eingeschaltet worden seien und auf Hochtouren gegen ihre Tochter ermitteln würden.

Die Sache sehe nicht gut aus. Wenn Wilds aber sofort eine Summe von 40'000 Franken als Kaution leisten würden, dann müsse die Tochter nicht weiter in der Untersuchungshaft verbleiben, sondern könnte zumindest vorläufig wieder in Freiheit kommen.

Mutter Wild ist überrumpelt von der Schreckensmeldung und der Sorge um ihre Tochter, die tatsächlich mit Mann und Kind in Zürich lebt. Sie weist die Polizistin darauf hin, dass sie doch nicht einfach so schnell 40'000 Franken aus dem Hut zaubern könne. Darauf zeigt sich die zuvor unerbittlich auftretende Frau Schmidt wenigstens etwas entgegenkommender: Über die Summe könne man ja noch verhandeln, räumt sie ein. Und fragt:

«Wie viel Geld können Sie denn sofort auftreiben und bezahlen?»

Als darauf Ehemann Max Wild das von einer unterdrückten Nummer ausgehende Telefongespräch weiterführt und skeptische Nachfragen stellt, beendet Frau Schmidt das Gespräch abrupt.

Rund 20 Meldungen an einem einzigen Tag

Mia und Max Wild sind nicht die einzigen Betroffenen in der Region Solothurn, die in letzter Zeit dubiose Anrufe von angeblichen Polizei- oder anderen Amtsstellen erhalten haben. Diese «weiterentwickelte» Form des Enkeltrick-Betrugs macht derzeit wie bereits gemeldet Furore. «Seit Jahresbeginn wurden uns rund 30 Betrugsversuche per Telefon gemeldet. Ein Grossteil davon fand am 21. Januar im Raum Solothurn statt», berichtet Andreas Mock, Dienstchef Kommunikation und Medien bei der Kantonspolizei Solothurn.

Erklärt das Phänomen «Schockanruf»: Andreas Mock von der Kantonspolizei. Oliver Menge

Mock spricht von «Schockanrufen». Bei dieser Masche würden sich Betrüger jeweils als Polizisten, Staatsanwälte oder Ähnliches ausgeben und drastisch schildern, dass ein enger Familienangehöriger in Not geraten, zum Beispiel in einen Unfall verwickelt worden sei – und Geld brauche.

Tatsächlich, so schildert Mock weiter, würden die Anrufenden schnell einmal – wie im geschilderten Fall – Geldforderungen stellen: Für eine Kaution oder als Vorauszahlung für eine zwingende sofortige Notoperation und vieles andere mehr – damit dem angeblich betroffenen Angehörigen rasch geholfen werden könne.

Tipps der Polizei: Nicht unter Druck setzen lassen Wie schützt man sich davor, Betrügern auf den Leim zu gehen? «Allgemein lohnt es sich, informiert zu sein, Anrufen und E-Mails mit einem gesunden Misstrauen zu begegnen und nie auf Forderungen einzugehen», sagt Andreas Mock, Dienstchef Medien und Kommunikation der Kantonspolizei Solothurn. Betrüger würden mit verschiedensten, immer wieder abgewandelten Maschen versuchen, ans Geld ihrer Opfer zu kommen. Die wichtigsten Ratschläge von Polizei und Schweizerischer Kriminalprävention zur Erinnerung: – Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einer unbekannten Person telefonisch kontaktiert werden. – Lassen Sie sich nicht durch verängstigende und dramatische Schilderungen verunsichern. – Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie bei Zweifeln das Gespräch. – Geben Sie keine Auskünfte über Ihre finanziellen und persönlichen Verhältnisse, Wertsachen und Passwörter. – Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. – Melden Sie verdächtige Anrufe sofort der richtigen Polizei in Ihrer Region oder über die Nummer 117.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei blieb es in den aktuellen Fällen im Kanton Solothurn beim Betrugsversuch, sodass zumindest materiell niemand zu Schaden gekommen ist.

Mutmasslicher Täter ging in Solothurn ins Netz

«Diese und andere Maschen sind nicht neu; in Deutschland treten sie schon länger auf», betont Mock. In letzter Zeit seien Fälle von Schockanrufen in anderen Kantonen zunehmend gehäuft vorgekommen. Mitte Dezember letzten Jahres zum Beispiel im Kanton Bern und Mitte Januar im Aargau. «Im Kanton Solothurn trat das Phänomen am 21. Januar zum ersten Mal in dieser Häufigkeit auf», so Mock weiter. Einzelfälle habe es daneben auch im Schwarzbubenland und im Raum Olten gegeben.

Blick in die Alarmzentrale in Solothurn: Die Kantonspolizei rät, verdächtige Anrufe sofort der richtigen Polizei zu melden. Oliver Menge / 2017

Und wie muss man sich erklären, dass häufig eine bestimmte Stadt oder Region am gleichen Tag besonders stark betroffen ist? Mock: «Wir gehen davon aus, dass sich ein Teil der Täterschaft jeweils vor Ort aufhält, um rasch das geforderte Geld oder andere Vermögenswerte bei den Angerufenen abzuholen.» Um einen dieser «Täter vor Ort» handelt es sich denn auch im Falle jenes 28-jährigen Polen, welcher der Kantonspolizei am besagten 21. Januar dann auch ins Netz gegangen ist.

Die Täterschaft ist international organisiert

«Betrug findet in sehr vielen Formen und über verschiedene Wege statt», unterstreicht Andreas Mock:

«Bei Online- und Telefonbetrug führen die Spuren zu den Hintermännern meist ins Ausland. Vor Ort sind Gruppierungen unterwegs, um Geld und Wertsachen in Empfang zu nehmen.»

Die internationalen Dimensionen und ausgefeilten Organisationsstrukturen zeigen sich bei verschiedensten in letzter Zeit bekannt gewordenen Fällen und wurden Anfang dieses Jahres auch in einem Prozess im deutschen Trier exemplarisch sichtbar: Vor Gericht standen drei Enkeltrick-Betrüger, die vor Ort bei Opfern Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände abgeholt oder für Komplizen Hotels gebucht und Handys organisiert hatten.

Die «grossen Nummern», die anonymen Hintermänner und Drahtzieher, die den Löwenanteil der Deliktsumme von 850'000 Euro einkassiert haben, bleiben aber unangetastet: Sie betreiben irgendwo in Polen eigentliche Callcenter, von wo aus die potenziellen Opfer ausgesucht und dann wie geschildert reihenweise mit Schockanrufen angegangen werden.

«Alte» Vornamen – aber auch Recherche

Bekannt ist, dass die Täterschaft ihre Opfer häufig anhand der Telefonbucheinträge aussucht: Nach «alt» klingenden Vornamen, die auf ebenso «alte» mögliche Opfer schliessen lassen, mit denen man ein leichteres Spiel zu haben hofft. Im Falle von Max und Mia Wild war es allerdings so, dass «Frau Schmidt von der Kantonspolizei Zürich» über detailliertere Informationen zu verfügen schien: Sie kannte nicht nur den Vornamen der Tochter, sondern auch deren Wohnort.

Betrügerinnen und Betrüger betreiben sogenanntes Social Engineering, um ihre Opfer auszusuchen. Keystone/DPA

Eine neue Dimension des Enkeltrick-Betruges also? In den anderen gemeldeten Solothurner Fällen sei diese Variante nicht sichtbar geworden, sagt Andreas Mock auf Anfrage. Tatsächlich gebe es «aber auch Fälle, in denen die Täterschaft sehr raffiniert vorgeht und vorab recherchiert, damit ihr Vorhaben nicht so einfach erkannt wird», so Mock.

Konkret: «Dieses sogenannte Social Engineering wird meist in Zusammenhang mit Cyberattacken betrieben. Es kann aber auch bei Formen von E-Mail-Betrug vorkommen, zum Beispiel um eine E-Mail mit Zahlungsaufforderung glaubhafter erscheinen zu lassen.»

Dabei werde man aufgefordert, einen Link anzuklicken oder eine Anlage zu öffnen. Mit ärgerlichen Folgen: Man fange sich rasch einen Computer-Virus ein oder verrate auf einer fingierten Website die Kontozugangsdaten.

Psychologin erklärt: Was geht mit uns ab bei einem Schockanruf?

Im Alter würden Menschen empathischer für die Sorgen und Nöte anderer, sagt die Psychologin Louise Vilén.

Enkeltrickbetrüger lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen. Entsprechend warnt die Polizei regelmässig vor diesen Scharlatanen. Doch warum tappen dennoch immer wieder – insbesondere ältere – Personen in die Falle? Sind oder werden wir im Alter einfach gutgläubiger? «Nicht gutgläubiger, sondern eine Erklärung könnte sein, dass Menschen im Alter empathischer werden für die Sorgen und Nöte anderer», erklärt Louise Vilén vom Vorstand des Verbands der Solothurner Psychologinnen und Psychologen (VSP-SO) auf Anfrage.

Louise Vilén vom Vorstand des Verbands der Solothurner Psychologinnen und Psychologen. Hanspeter Bärtschi

Wenn etwa ein angeblicher Enkel oder anderer Angehöriger am Telefon vorgebe, in höchster Not zu sei, dann werde eine Person mit viel Lebenserfahrung sich eher sagen: «Ich weiss, wie das ist, mir hat man auch einmal geholfen».

Dass Betrüger immer wieder Opfer finden, hat gemäss Vilén auch damit zu tun, dass wir im Alter tendenziell vulnerabler, verletzlicher würden, «was sowohl biologische, kognitive als auch psychologische Faktoren betrifft». Aber auch ökonomisch bedeute das Alter für einige Menschen eine Phase, die mit einem Rückgang der finanziellen Mittel einhergehe und eine weitere Quelle der Verunsicherung sein könne.

Angstreflex lässt Vorsicht vergessen

«Schockanrufe», in denen mitgeteilt wird, dass ein Familienmitglied angeblich in Not geraten sei, könnten beim Angerufenen einen Angstreflex auslösen und sämtliche Vorsicht vergessen lassen, bestätigt die Psychologin.

«Angst macht dumm – wenn wir Menschen voll mit Stresshormonen sind, weil wir in grosser Angst sind, dann entscheiden wir nicht mehr rational, sondern wir können maximal zwischen drei Varianten wählen: Wir kämpfen, wir flüchten oder wir stellen uns tot», bringt Vilén es auf den Punkt. «Die meisten Menschen sind weder böse noch berechnend, sie reagieren mit Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft auf die Not anderer. Diese Haltung, gepaart mit der Stressreaktion ergibt wenig rationale Entscheidungsmuster. Wir reagieren quasi ‹aus dem Bauch› heraus.»

