Drehorte und Kulissen Der Kanton Solothurn vor der Kamera: Wo in der Region überall Filme gedreht wurden – sogar mit Hollywood-Stars Ein neues Buch präsentiert Hunderte Schauplätze von Filmen in der Schweiz. Die Region ist prominent vertreten. Ein Streifzug. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 30.12.2022, 14.00 Uhr

Dreharbeiten für «Vitus» von Regisseur Fredi M. Murer im Frühjahr 2005 auf Schloss Waldegg. Hanspeter Bärtschi

Majestätische Alpengipfel, malerische Seen, pittoreske Dörfer – und am liebsten alles in einer Einstellung. Die Schweiz dient wegen ihrer landschaftlichen Schönheit immer wieder als Location für internationale Filmproduktionen. Wo James Bond überall in die Tiefe gestürzt ist, wo er Frauen verführt hat: Das bedarf wohl kaum weiterer Ausführungen.

Was aber, wenn man das Land akribisch nach Drehorten durchkämmt? Genau dies hat Thomas Blubacher getan. Der Basler Theaterwissenschafter und Regisseur hat Hunderte Filme ausgewertet, deren Drehorte identifiziert und diese von Aarau bis Zwieselberg sortiert – bestenfalls bis zur Angabe der Hausnummer.

Wer nun in Blubachers über 380 Seiten starken Buch liest, kommt zum Schluss: Viele Drehorte entsprechen so gar nicht der landläufigen Vorstellung von der filmreifen Kulisse. Schon gar nicht im Kanton Solothurn, aber dazu gleich mehr.

Vordergründig verströmt «Drehort Schweiz» den Charme einer lexikalischen Fleissarbeit. Ein herkömmliches Nachschlagewerk ist das Buch jedoch nicht. Blubacher liefert nicht bloss solide Information. Er blickt im besten Sinne hinter die Kulissen.

Der Autor hat recherchiert, wie selbst Dörfer im hintersten Krachen ihren Platz auf der Leinwand bekamen. Bildhaft schildert er Anekdoten über die Filmschauplätze, stellt die Streifen vor und flechtet Erinnerungen ein. Letztere geben Auskunft aus der Perspektive sonst eher im Hintergrund agierender Filmarbeiter.

Alle Einträge erzählen eine kleine Geschichte, viele sind erstaunlich aktuell. Und so ist das Buch auch eine Bestandsaufnahme des Schweizer Films, die nebenbei als alternativer Reiseführer durchs Land taugt.

Der Kanton Solothurn, so scheint es, war überdurchschnittlich oft als Schauplatz für Filmdrehs gefragt. Einige haben Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen, andere sind längst vergessen – und manche Drehorte geben sich als etwas aus, das sie gar nicht sind. Ein kleiner, keinesfalls vollständiger Streifzug.

1978 drehte Kurt Gloor den Kriminalfilm «Der Chinese» nach Friedrich Glauser. Wachtmeister Studer trifft darin auf einen Weltenbummler, der auf das Ende seiner Tage ins Heimatdorf zurückkehrt und als «der Chinese» bekannt ist. Einige Zeit später wird der Mann ermordet, Studer ermittelt. Gedreht wurde Gloors Film unter anderem im Restaurant Linde in Derendingen. Hier hatte sich auch das Filmteam einquartiert, wie Autor Blubacher herausfand. Die «Linde» schloss 2004 ihre Türen.

Markus Imhoof und seine Crew drehten auf einem Gleis der OeBB. Für diese Zeitung war 1980 Fotoreporter Alois Winiger vor Ort. Alois Winiger

Dieser Film sorgte für rote Köpfe: Markus Imhoof warf in «Das Boot ist voll» einen kritischen Blick auf die Schweizer Flüchtlingspolitik. Der Anfang des Films wurde in der Klus bei Balsthal gedreht. Der Tunneleingang, der in besagter Szene zu sehen ist, gehörte zum Industriegleis des Von-Roll-Areals: Nazi-Soldaten greifen darin eine Familie auf, die sich im Tender hinter der Lok versteckt hat. Für Nachtaufnahmen wurde am 21. Juli 1980 die Strecke der Oensingen-Balsthal-Bahn zeitweise gesperrt.

Der Streifen war ein Publikumsknüller. «Mehr Megastars», bilanziert Blubacher, «brachte kein Film in helvetische Gefilde.» Sophia Loren und Burt Lancaster waren ebenso in «Cassandra Crossing» (1976) zu sehen wie Richard Harris und Lee Strasberg. Die Story in aller Kürze: Schwedische Terroristen stecken sich bei einem Anschlag in Genf mit einem mutierten Pestbakterium an. Einem der Männer gelingt die Flucht per Zug. Viele Szenen wurden in der Nordwestschweiz gedreht, «ohne Rücksicht auf die echte Geografie», wie der Autor anmerkt. Einer der Drehorte war die Gegend rund ums Hotel Bahnhof in Dornach. Das Lokal heisst heute «La Pergola».

In der besagten Szene muss die mit fünf BMW 520 und einem Opel Commodore angerückte Polizei – Blubacher hat genau nachgezählt – das Quartier abriegeln. Sophia Loren freilich drehte für den Thriller «Brass Target» 1978 auch in der Stadt Solothurn.

Für Regisseur Fredi M. Murer sollte es der schönste Landsitz des Solothurner Patriziats sein: Auf Schloss Waldegg in Feldbrunnen-St. Niklaus drehte er 2005 eine Schlüsselszene von «Vitus».

Für die «Vitus»-Dreharbeiten wurde das Museum in der Waldegg ausnahmsweise geschlossen. Hanspeter Bärtschi

Der Film handelt von einem hochbegabten Jungen (Teo Gheorghiu), den seine ehrgeizigen Eltern zu Höherem berufen sehen: Vitus soll Pianist werden. Doch er träumt von einer normalen Jugend und tüftelt lieber in der Schreinerei seines Grossvaters (Bruno Ganz). Ein Film «übers Jungsein im Alter und das Reifsein in der Kindheit». Im Film wohnt Vitus’ Klavierlehrerin (Heidy Forster) auf der Waldegg.

Dass Egerkingen der Schauplatz der ersten Schweizer Seifenoper war, dürfte allgemein bekannt und die Handlung von «Motel» bei vielen noch einigermassen präsent sein. 1984 ausgestrahlt, wurden die Episoden bei laufendem Betrieb des damaligen «Motels» an der Oltnerstrasse gedreht. Die Serie war ein Strassenfeger, bot sie doch gemäss Blubacher «einen nie zuvor gesehenen Mix aus liebevoll und mit dokumentarischer Präzision gezeigtem kleinbürgerlichen Alltag und bahnbrechender Gesellschaftskritik».

Im Hotel Egerkingen, dem einstigen «Motel», wurde die erste Serie der Schweiz gedreht. Hier eine Aufnahme des Hotels aus dem Jahr 2020. Patrick Lüthy

Auch die ortskundige Leserschaft erfährt im Buch einige interessante Hintergründe, namentlich von Regisseur Thomas Hostettler. Er berichtet etwa von der Auswahl der Schauplätze im Dorf und von der hektischen Schnittarbeit im improvisierten Studio im «Motel». Gedreht wurde die Serie damals nämlich wochenaktuell.

Die drei Solothurner Städte dienten immer wieder als Kulissen für Film- und Fernsehproduktionen. Hervor sticht besonders die Filmtage-Stadt Solothurn, der Thomas Blubacher ein ausführliches Kapitel widmet. Wenig bekannt ist etwa, dass Rolf Lyssy 1974 für das Dokudrama «Konfrontation» in Solothurn drehte. Der Kantonsratssaal diente ihm als Gerichtssaal, in dem David Frankfurter der Prozess gemacht wurde. Er war 1936 wegen des Mordes am Nazi-Gauleiter Wilhelm Gustloff verurteilt worden. Der Prozess hatte eigentlich in Chur stattgefunden, doch der dortige Gerichtssaal war in der Zwischenzeit umgebaut worden.

In Olten entstanden derweil unter anderem Szenen für die Otto-F.-Walter-Verfilmung «Der Stumme»; als Location diente 1975 das Hotel Taverne zum Kreuz. Und in Grenchen wurde 2014 auf dem Flughafen für Tom Gerbers Komödie «Der Hamster» gedreht.

Hinweis Thomas Blubacher: «Drehort Schweiz». Zytglogge Verlag, 2022. 384 Seiten, 39 Franken.

