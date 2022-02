Dorneck/Thierstein «Braucht es nicht»: Solothurner Regierung will kein Impfzentrum im Schwarzbubenland Ein Breitenbacher Kantonsrat fordert von der Solothurner Regierung, dass sie im Schwarzbubenland ein Impfzentrum eröffnet. Die Regierung lehnt dies ab. Es gebe genügend andere Möglichkeiten, sich impfen zu lassen. Raphael Karpf 01.02.2022, 15.03 Uhr

Bis im Sommer 2021 hatte Breitenbach ein eigenes Impfzentrum. Kenneth Nars

Kantonsrat David Häner (FDP, Breitenbach) verlangte von der Regierung im Dezember, in den Bezirken Dorneck und Thierstein ein Impfzentrum wiederzueröffnen. Bis im Sommer 2021 hatte Breitenbach ein solches.

Häners Begründung: Es bestehe eine hohe Nachfrage nach Auffrischimpfungen in der Region. Die Unsicherheit in der Bevölkerung sei gross, wie, wo und wann solche Auffrischimpfungen in den beiden Bezirken möglich seien. Kantonale Impfzentren gibt es aktuell nur südlich des Juras, in Selzach und Trimbach.

David Häner. PD

Regierung: Es gebe genügend andere Möglichkeiten

Mittlerweile liegt die Antwort der Regierung zu diesem Geschäft vor. Sie schreibt klipp und klar:

«Im Moment braucht es kein zusätzliches Impfzentrum in der Amtei Dorneck-Thierstein.»

Sie begründet das damit, dass es auch im Schwarzbubenland genügend andere Möglichkeiten gebe, sich impfen zu lassen. «Das belegen auch die Zahlen: Stand 16. Januar waren bereits 89 Prozent der Personen, welche sich für eine Boosterimpfung angemeldet haben, geimpft.»

Folgende Möglichkeiten, sich impfen zu lassen, erwähnt die Regierung: mobile Impfteams, die beiden Impfzentren in Muttenz und Laufen sowie verschiedene Apotheken und Arztpraxen in der Amtei.

Aus all diesen Gründen empfiehlt die Regierung, Häners Auftrag nicht für erheblich zu erklären. Das letzte Wort hat der Kantonsrat.