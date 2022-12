Beitrag für Klosterplatz in Mariastein soll gestrichen werden

Dorneck Der neue Klosterplatz in Mariastein soll doch nicht vom Kanton mitfinanziert werden Das dürfte noch zu reden geben und ganz besonders die Schwarzbuben im Kantonsrat erzürnen: Geht es nach dem Willen der Finanzkommission, soll es jetzt doch kein Geld vom Kanton für die Neugestaltung des Klosterplatzes in Mariastein geben. Urs Moser Jetzt kommentieren 05.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heute hauptsächlich als Parkplatz und Bushaltestelle genutzt: der Klosterplatz in Mariastein. Bea Asper

Bei der Durchforstung der 14 neuen Globalbudgets für die kommenden drei Jahre ist man in den vorberatenden Kommissionen nicht auf grosses Sparpotenzial gestossen. Stimmt der Kantonsrat allen Kürzungsanträgen zu, reduziert sich das Defizit im Voranschlag 2023 von 88 auf 85 Millionen.

Ein anderer Punkt, wo die Finanzkommission den Rotstift ansetzen will, dürfte noch zu heftigen Diskussionen führen: Sie beantragt Ablehnung des Verpflichtungskredits von 2,375 Millionen Franken für den Staatsbeitrag an das Kloster Mariastein zur Neugestaltung des Klosterplatzes.

Die Vorlage geht auf einen Prüfungsauftrag zurück, den der Kantonsrat im Mai 2021 erheblich erklärt hatte. Damals war man des Lobes voll. Die wichtige Bedeutung des Klosters als Wallfahrtsstätte wie auch als kultureller und touristischer Hotspot für den Kanton und die ganze Nordwestschweiz wurde betont. Aufgrund dieser Bedeutung dürfe sich der Kanton diesen speziellen Ort auch etwas kosten lassen, hiess es. Der Kanon trage eine Mitverantwortung zum Erhalt. Auch historisch: Hatte er doch 1874 mit der Klosteraufhebung die Benediktinermönche ins Exil vertrieben.

Heute kämpfen sie mit dem Projekt «Aufbruch ins Weite - Mariastein 2025» um die Zukunft des Klosters. 25 Millionen soll das Projekt insgesamt kosten, davon sind 6,2 Millionen für die Neugestaltung des Klosterplatzes (welcher der Gemeinde gehört) vorgesehen.

SVP als einzige von Anfang an dagegen

Der heute hauptsächlich als Parkplatz genutzte Klosterplatz soll zu einem Ort der Begegnung und zum Verweilen werden und auch für kulturelle Veranstaltungen dienen. An den Kosten für die Neugestaltung soll sich der Kanton mit 2,375 Millionen beteiligen, im September hat der Regierungsrat Botschaft und Entwurf für einen entsprechenden Verpflichtungskredit verabschiedet.

Von Anfang gegen den Staatsbeitrag war nur die SVP. Bei aller Wertschätzung für das Kloster Mariastein als wichtige kulturelle und religiöse Institution: Es sei nun einmal nicht die Aufgabe des Kantons, Umbau und Renovation solcher Institutionen mitzufinanzieren. Wenn schon stünde für solche Zwecke der Swisslosfonds zur Verfügung, aus dem sich der Regierungsrat erst noch bedienen kann ohne das Parlament zu konsultieren.

Entscheid fiel mit einer Stimme Differenz

Doch jetzt will eben auch die Finanzkommission die Reissleine ziehen. An die grosse Glocke hängen wollte man die Ablehnung des Staatsbeitrags für den Klosterplatz offenbar nicht, in der Medienmitteilung zum Budget von letzter Woche war sie jedenfalls nicht erwähnt.

Der Entscheid sei auch äusserst knapp gefallen, mit einer Stimme Unterschied, erklärt Präsident Matthias Borner (SVP, Olten) auf Anfrage. In der Kommission sitzen mit Christian Thalmann (FDP, Breitenbach), Susanne Koch (Mitte, Erschwil) und Karin Kälin (SP, Rodersdorf) übrigens auch drei Ratsmitglieder aus dem Schwarzbubenland, die seinerzeit den Prüfungsauftrag für die Beteiligung an den Kosten der Neugestaltung des Klosterplatzes mitunterzeichnet hatten.

Für die knappe Mehrheit sei nicht die mit dem voraussichtlichen Ausfall der Nationalbank-Ausschüttung trübe Finanzlage des Kantons allein ausschlaggebend gewesen, sagt Fiko-Präsident Borner. Eine Rolle habe sicher auch gespielt, dass man einerseits in Frage stellen kann, ob es sich hier wirklich um eine Staatsaufgabe handelt. Und anderseits, ob das Kloster Mariastein über ein beträchtliches Vermögen von rund 30 Millionen Franken verfügt.

Dazu hatten sich die Verantwortlichen im Sommer 2021 erklärt: Erstens schmilzt das Vermögen, weil daraus Defizite zu decken sind. Zweitens ist ein grosser Teil gebunden, weil das Kloster Anteile als Darlehen an seine Tochtergesellschaften weiter gegeben hat, die das Klosterhotel, die Landwirtschaft und den Klosterladen führen. Die bräuchten das Geld für den Immobilienunterhalt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen