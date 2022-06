Dornach: Motorradlenker verletzt – Rettungshelikopter im Einsatz

Auf der Gempenstrasse in Dornach ereignete sich am Samstag ein Selbstunfall mit einem Motorrad. Dabei wurde der Lenker verletzt. Er musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen.

26.06.2022, 10.16 Uhr