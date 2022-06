Auto gerät in Dornach auf Gegenfahrbahn: Unfall

Dornach Auto gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Fahrzeug – Frau eingeklemmt Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Dornach wurden zwei Personen mittelschwer verletzt. Eine Autofahrerin kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. 18.06.2022, 09.51 Uhr

Die Unfallstelle am Freitag. Kapo Solothurn

Auf der Hochwaldstrasse in Dornach sei es zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen, wurde der Solothurner Polizei kurz vor 16.40 Uhr gemeldet. Gemäss Mitteilung geriet eine Lenkerin in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.