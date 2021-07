Doppeldecker «So einen Fall kann man nicht üben»: Feuerwehrkommandant zum Flugzeugabsturz von Subingen Am Dienstagabend stürzte in Subingen ein Doppeldecker ab. Ein Mann kam dabei ums Leben. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, berichtet der Feuerwehrkommandant. Christoph Krummenacher 21.07.2021, 14.35 Uhr

Ein Doppeldecker-Flugzeug ist am Dienstagabend in Subingen abgestürzt. Kapo Solothurn

Am Mittwochmittag wird das Wrack der gelben Bü 131 auf dem Feld in Subingen bereits weggeräumt. Der Doppeldecker war am Dienstagabend spiralförmig vom Himmel gestürzt. Ein Mann verstarb an der Absturzstelle, ein weiterer befindet sich im Spital. Die Ursache wird gegenwärtig untersucht.