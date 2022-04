Der Kanton Solothurn hinkt bei der Kinderbetreuung hinterher

Diverse Mängel Die Kinderbetreuung im Kanton Solothurn ist teuer und lückenhaft Noch längst ist es nicht allen Eltern im Kanton Solothurn möglich, bei Bedarf ihren Nachwuchs von qualifizierten Fachpersonen fremdbetreuen zu lassen. Entweder fehlt es an Geld, Plätzen oder an adäquat ausgebildetem Personal. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 06.04.2022, 12.00 Uhr

Im Vergleich mit anderen Kantonen wird das familien- oder schulergänzende Kinderbetreuungsangebot im Kanton Solothurn eher wenig genutzt. Katja Schlegel

Wie steht es um die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung im Solothurnischen? Das wollte der Kanton herausfinden, und liess 2019 durch das Luzerner Büro Communis ein Monitoring durchführen.

Dabei nahmen 182 der insgesamt 203 kantonal registrierten Kindertagesstätten, Tagesfamilien und schulergänzenden Angeboten teil, welche, wie die Erhebung zeigen konnte, zu diesem Zeitpunkt rund 4500 Solothurner Kinder im Alter von null bis zwölf betreuten.

Das klingt im ersten Moment zwar nach viel, schaut man aber etwas genauer hin, stösst man bezüglich familien- und schulergänzender Betreuungsangebote auf diverse Mängel.

Die grösste Lücke stellt dabei die schulergänzende Betreuung (SEB) dar. Hier tauchen insbesondere zur Ferienzeit für viele Familien Probleme auf, da nur ein Drittel der SEB-Angebote auch in den Ferien beispielsweise einen Mittagstisch oder eine Morgenbetreuung anbieten.

Aber auch während der Schulzeit ist das SEB-Angebot lückenhaft – vielerorts wird der Mittagstisch nur an bestimmten Tagen angeboten.

Eltern werden unzureichend subventioniert

Ein weiterer Minuspunkt betrifft die hohen Kosten für Eltern, welche oftmals nicht gestemmt werden können. Dies kann verheerend sein, da es im schlimmsten Fall zu nicht betreuten Kindern führt, welche schon im jungen Alter zu Hause allein auf sich gestellt sind.

Im Kanton Solothurn subventionieren gerade einmal 32 der 109 Gemeinden – das entspricht weniger als einem Drittel – sowohl im Vorschul- als auch im schulergänzenden Bereich die Kinderbetreuung. Dies ist auch der von den Betreuungsinstitutionen selbst am häufigsten genannte Mangel. Sie bezeichnen die Subventionierung der Eltern schlicht als unzureichend.

Eines der Ergebnisse des Monitorings, welches mit Vorsicht zu geniessen ist, ist die eher tiefe Auslastung der Betreuungseinrichtungen von kantonsweit durchschnittlich 72 Prozent. Obwohl scheinbar mehr als genügend Plätze vorhanden sind, trifft dies in der Praxis nicht zu.

Rund die Hälfte der Betreuungseinrichtungen musste 2019 Anfragen von Eltern ablehnen. Ausschlaggebend dafür war, dass Angebot und Nachfrage über die Wochentage hinweg nicht übereinstimmten.

Ein weiterer Grund ist, dass insbesondere in ländlichen Regionen das Betreuungsangebot mangelhaft ist, die freien Plätze also schlicht am falschen Ort zur Verfügung stehen. Immerhin bietet rund ein Viertel der Solothurner Gemeinden keinerlei familien- oder schulergänzende Kinderbetreuungsplätze an.

Solothurn hinkt im schweizweiten Vergleich hinterher

Schweizweit betrachtet wird im Kanton Solothurn das familien- oder schulergänzende Kinderbetreuungsangebot im Vergleich mit anderen Kantonen eher wenig genutzt.

Während in den Westschweizer Kantonen Genf, Waadt und Neuenburg sowie in den Kantonen Zürich und Basel-Stadt über 40 Prozent der Haushalte mit Kindern unter 13 Jahren mindestens einmal pro Woche Kitas, schulergänzende Betreuung oder Tagesschulen in Anspruch nehmen, sind es im Kanton Solothurn nur zwischen 25 und 30 Prozent.

Dies liegt sicherlich nicht zuletzt daran, dass beispielsweise im Kanton Zürich die Gemeinden dazu verpflichtet sind, ein familien- und schulergänzendes Betreuungsangebot anzubieten, während eine solche gesetzliche Grundlage im Kanton Solothurn fehlt.

Bis heute ist es den Solothurner Gemeinden freigestellt, ob sie für ausserfamiliäre- und ausserschulische Betreuungsplätze sorgen wollen oder nicht. Eine Vorreiterrolle nimmt in diesem Zusammenhang Dulliken ein, das seit 2018 allen Kindern im Vorschulalter einen gratis Spielgruppenplatz bietet. Pate für dieses Projekt stand ein kantonales Pilotprojekt zur frühen Förderung von Kindern mit sprachlichen und anderen Defiziten.

Unattraktives Berufsbild

Nationalrätin Franziska Roth. zvg

Für Nationalrätin Franziska Roth sind ausserfamiliäre- und ausserschulische Betreuungsangebote weit mehr als ein Hütedienst. Für sie steht neben der Betreuung der Kinder auch deren Bildung im Zentrum:

«Eine gute Kindertagesstätte ist immer auch eine Bildungsinstitution.»

Aus Sicht der SP-Politikerin müsste denn auch dringend vom Staat gewährleistet werden, dass bei Bedarf jedes Kind die Chance hat, von solch einem Betreuungs- und Bildungsplatz zu profitieren, und zwar bereits im Säuglingsalter.

Dies ist aber gemäss Roth bei weitem noch nicht der Fall. Viele Kitas seien gezwungen, auf nicht adäquat ausgebildetes Personal zurückgreifen, da der Beruf «Fachperson Betreuung» keine grosse Wertschätzung erfährt und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten schlecht sind.

Schlechte Rahmenbedingungen für echte pädagogische Begleitung führten dazu, dass man nicht umsetzen kann, was man gelernt hat. Roth:

«Sobald es in einem Beruf um unseren Nachwuchs geht, denken viele: Mit Kindern arbeiten, das ist so ein bisschen ‹jö›.»

Dieser Effekt sei umso markanter, je kleiner die zu Betreuenden seien. Die fehlende Wertschätzung führt denn auch dazu, dass kaum jemand diese Ausbildung absolvieren möchte, obwohl es sich um einen interessanten und anspruchsvollen Beruf handelt. «Bildung ist unser wertvollster Rohstoff», so die Solothurnerin.

Alles, was Kinder bereits in den ersten Lebensjahren lernen, zahle sich für die gesamte Gesellschaft später aus. Eine gute Kita übernehme diesen Auftrag und fördert die Kinder individuell und altersgemäss.

Gerade für fremdsprachige Kinder, die unbedingt schon vor dem fünften Lebensjahr Deutsch lernen müssten, sei die Kita oder die Spielgruppe eine Riesenchance. Ohne diese Frühförderung ist der Eintritt in den Kindergarten nicht selten sehr schwierig – für das Kind wie auch für die Lehrpersonen.

Im Thal gibt es gerade einmal fünf Angebote

Unter den aktuell herrschenden Zuständen sind Roths Vorstellungen jedoch nicht umsetzbar. Entweder, weil zu wenig qualitativ gute Plätze zur Verfügung stehen – im flächenmässig grössten Solothurner Bezirk Thal gibt es gerade einmal fünf Betreuungsangebote – oder weil es sich die Eltern schlicht nicht leisten können.

Oftmals werde die ausserschulische Kinderbetreuung deshalb privat organisiert, was nicht immer zum Vorteil für die Kinder sei. Ursache dieser Missstände sieht Roth bei der Politik:

«Um allein den Qualitätsausbau in der Deutschschweiz vorzunehmen, müssten rund eine Milliarde Franken zusätzlich investiert werden – dazu ist eine Mehrheit im National- und Ständerat jedoch nach wie vor nicht bereit.»

Dies führt Roth darauf zurück, dass in der Politlandschaft Schweiz die Wichtigkeit der Bildungswissenschaften noch immer nicht erkannt wurde. Eine weitere Herausforderung, die in diesem Zusammenhang gemäss Roth auf die Schweiz zukommt, sind die vielen Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Auch für diese Kinder müsse es Betreuungsplätze geben, weshalb das Monitoring aus dem 2019 die aktuelle Situation bereits nicht mehr abbilde.

