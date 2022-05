Disput unter Fachleuten Seit dem Augen-Training liest dieses Solothurner Mädchen deutlich fliessender Der Grund für die Leseschwächen mancher Kinder sind visuelle Wahrnehmungsstörungen, die sich behandeln lassen, sagen Visual-Therapeuten. Augenärzte am Inselspital Bern bezeichnen die Therapie als Geld- und Zeitverschwendung. Peter Siegenthaler Jetzt kommentieren 27.05.2022, 14.00 Uhr

Maya liebt Geschichten und kann mit grossem Wortschatz erzählen. Doch das neugierige Mädchen hat Leseschwächen. zvg

Maya* gehört zu den besten Schülerinnen und Schülern ihrer Klasse – ausgenommen im Lesen. Sie liest langsam, nicht fliessend und hat keine Freude daran. Dies, obwohl die Drittklässlerin Geschichten liebt und mit grossem Wortschatz und korrekten Sätzen erzählen kann. Trotz regelmässigen Lesens zu Hause mit Unterstützung der Eltern macht sie im Vergleich mit Gleichaltrigen weniger Fortschritte.

Dass die intelligente, neugierige Maya Leseschwächen hat, erstaunt nicht nur die Eltern, sondern auch ihre Klassenlehrerin. Aufgrund anderer ähnlicher Fälle vermutet die erfahrene Pädagogin, dass Maya unter einer visuellen Wahrnehmungsstörung leiden könnte und empfiehlt eine Abklärung im ­Optologischen Zentrum Solothurn.

Dort wird die Vermutung bestätigt. Untersuchungen beim Augenarzt hatten zuvor ergeben, dass Maya mit jedem Auge einzeln sehr gut sieht. Das Problem, sagt Cordula Stocker, die gemeinsam mit ihrem Mann Andreas Stocker das Optologische Zentrum leitet, sei das mangelnde Zusammenspiel von Mayas Augen.

«Wenn die Arbeit der beiden Augen unkoordiniert ist, können Texte oder Worte in Bewegung geraten. Manche Kinder sagen, dass die Buchstaben tanzen», erklärt die diplomierte Augenoptiker-Meisterin, die sich in der sogenannten Funktional-Optometrie weitergebildet hat. Maya müsse für eine Scharfstellung sehr kämpfen, weshalb sie schnell ermüde und die Lust zu lesen verschwinde.

Maya ist kein Einzelfall

Anstatt Leseübungen wie vorher, die auf Empfehlung der Therapeutin eingestellt wurden, macht die Drittklässlerin nun zu Hause täglich während lediglich zwei bis drei Minuten ein Augentraining. Cordula Stocker nennt es Physiotherapie für die Augen, weil diese von Muskeln gesteuert werden. Mayas Mutter stellt bereits deutliche Fortschritte fest:

«Nach nur drei Monaten liest sie viel fliessender und macht weniger Fehler. Anstatt wie vorher nur eine halbe Seite, liest meine Tochter nun fünf oder sechs Seiten fliessend.»

Und Maya freut sich, dass sie im Lesen in der jüngsten Beurteilung durch die Klassenlehrerin ein «gutes bis hervorragendes Ergebnis» erzielt hat.

Alles in Butter also? Nein: Maya ist nämlich bei weitem kein Einzelfall. Gemäss Studien hätten rund zehn Prozent aller Schulkinder visuelle Auffälligkeiten, die einem Koordinations­defizit zuzuordnen seien, sagt die Solothurner Augenoptiker-Meisterin. «Aber nur die wenigsten wissen etwas davon und können deshalb nicht ihr ganzes Potenzial zeigen.»

Warum also werden bei Sehtests mit Kindern die Augen nicht nur einzeln, sondern auch deren Zusammenarbeit systematisch untersucht? Ein wichtiger Grund ist, dass nur sehr wenige Augenärztinnen und -ärzte vom Erfolg des Augentrainings überzeugt sind. Ophthalmologinnen und Ophthalmologen der Universitätsklinik für Augenheilkunde des Inselspitals Bern warnen besorgte Eltern sogar:

«Langfristig hat sich gezeigt, dass dadurch die visuelle Leistungsfähigkeit nicht verbessert werden kann.»

Lese-Rechtschreib-Schwächen würden abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen nicht durch das visuelle System verursacht, schreiben die Augenärztinnen und Augenärzte der Uniklinik des Berner Inselspitals. Und sie weisen auf mögliche Risiken hin: «Sowohl die Abklärung wie auch das Training selbst sind zeit- und kostenintensiv.»

Dadurch könnten eine gezielte Förderung und Therapie der eigentlichen Probleme verzögert werden. Ein direkter gesundheitlicher Schaden sei allerdings unwahrscheinlich, schreiben sie.

«Opfer unsinniger Therapien»

Einer der Mitunterzeichner ist Professor Mathias Abegg. Er sagt:

«Als Augenarzt habe ich mit sehr vielen Kindern mit Sehproblemen zu tun, auch mit solchen, die von Funktional-Optometristen behandelt wurden. Manche dieser Kinder und deren Eltern sind Opfer von unsinnigen Therapien, die nie nachweislich jemandem genützt haben.»

Die Kritik der Augenärzte verletzt die Solothurner Optometristen, die in der Schweiz Pionierarbeit geleistet haben. Am Erfolg ihrer Therapie tue diese allerdings keinen Abbruch. In den letzten 23 Jahren haben sie gemäss eigenen Angaben in ihrer Praxis mehrere Tausend zufriedene Klientinnen und Klienten mit visuellen Wahrnehmungsstörungen behandelt, obwohl sie noch nie einen einzigen Franken für Werbung ausgegeben haben:

«Die Klienten kommen aus der ganzen Schweiz und allen Nachbarländern, obwohl nur sehr wenige Krankenversicherungen die Kosten für ihre Behandlung übernehmen. Zu unseren Klienten gehören auch manche Profisportler, die zum Beispiel nach Unfällen mit Schädel-Hirntrauma vom behandelnden Neurologen zu uns geschickt werden.»

Physiotherapie für die Augen: Humbug?

Wie lässt sich dieser Erfolg erklären, wenn man die Wirksamkeit der Visual-Therapie bezweifelt? Der Professor für Augenheilkunde antwortet, ohne zu zögern: «Placebo». Eltern hätten gerne eine einfache Erklärung für die Leseschwäche ihres Kindes.

«Deshalb kommt dieses Angebot auch so gut an bei ihnen. Ich bezweifle nicht, dass ein Teil der Klienten der Funktional-Optometristen nach der Therapie das Problem nicht mehr hat, aus dem einfachen Grund, dass sich das visuelle System weiterentwickelt hat. Viele Probleme lösen sich auch spontan ohne Therapie.»

Mit Turnübungen könne man einen Muskel oder ein Gelenk verbessern, antwortet der Augenarzt, «aber Kinder mit Leseschwächen haben kein Problem an den Augen und auch nicht an den Augenmuskeln. Lesen geschieht im Hirn. Das Problem bei Kindern, die nicht gut lesen können, ist die Übersetzung eines grafischen Zeichens in einen Laut. Und dies scheint bei diesen Kindern nicht so gut zu funktionieren.»

Auch im Schulbetrieb gebe es Methoden, wie mit dem Problem umgegangen werden könne, nämlich mit Übungen. Mathias Abegg:

«Üben hilft und älter werden hilft auch. Kinder entwickeln sich und können aus dem Problem hinauswachsen.»

Dass die Behebung einer Leseschwäche kausal mit dem Augentraining zusammenhängt, bestreitet er vehement:

«Es gibt keine einzige, nur halbwegs überzeugende wissenschaftliche Studie, die eine Wirkung nachweisen kann.»

Aber auch Stockers berufen sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Im angelsächsischen Raum sei Funktional-Optometrie sogar Teil der universitären Ausbildung, argumentieren sie. Und in Deutschland werde sie als Fortbildungskurs für Augenoptiker mit Meisterprüfung, staatlicher Prüfung oder Fachhochschulabschluss abgeschlossen.

Schützenhilfe erhalten Stockers von Remo Poffa. Der Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) wendet Visual Training seit zwanzig Jahren in der Praxis an. Der Erfolg sei in zahlreichen wissenschaftlichen Studien bestätigt worden, sagt er.

Nichts gegen sinnvolles Placebo

Augenarzt Mathias Abegg versteht sich nicht als Gegner der Optometristen, im Gegenteil, er schätze deren Arbeit sehr, abgesehen eben vom therapeutischen Teil.

«Der Konflikt zwischen Funktional-Optometristen und Augenärzten ist vergleichbar mit jenem der Schulmedizin und der Homöopathie oder der Akupunktur. Die Ärzte sagen, es funktioniert nicht, meinen aber, es funktioniert nicht besser als Placebo. Und die Therapeuten sagen, es funktioniert super.»

Sie hätten so viele Patienten, die damit glücklich geworden seien. Dabei hätten eigentlich beide recht, sagt der Professor für Augenheilkunde. «Sie ignorieren aber, dass Placebo in den richtigen Händen eine sehr positive Wirkung haben kann. Kinder sprechen ausgesprochen stark auf sinnvolles Placebo an.»

Nicht in den Disput einschalten will sich der Verband der Augenärztinnen und Augenärzte, die Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft (SOG): «Die SOG wird in dieser Sache keine offizielle Stellungnahme abgeben», teilt die Kommunikationsverantwortliche Petra Zalud auf Anfrage mit.

Seit dem Augentraining sind bei der Drittklässlerin Fortschritte erkennbar. zvg

Und welche Schlüsse ziehen Mayas Eltern aus dem wissenschaftlichen Meinungsstreit? Ihre Mutter sagt:

«Ich hatte anderthalb Jahre mit Büchern aller Art vergeblich versucht, Mayas Lesefähigkeit zu Hause zu fördern. Es gab auch Streit und Tränen.»

Als Physiotherapeutin mit Spezialgebiet Neurologie verstehe sie, dass es aufgrund muskulärer Probleme in den Augen visuelle Wahrnehmungsstörungen geben könne. Placebo, das sie selber in ihrem Beruf auch anwendet, hält sie beim Visual Training ihrer Tochter aber nicht für plausibel.

Dafür seien Mayas Fortschritte, die wachsende Lust am Lesen und das damit verbundene grössere Selbstwert­gefühl zu deutlich sichtbar. Ihre Schullektüre «Rettung in der Wildnis» nehme Maya nun oft freiwillig zur Hand, was vorher nie vorgekommen wäre. «Kürzlich hat sie nach Lichterlöschen im Bett heimlich mit Hilfe der Taschenlampe mehrere Seiten daraus gelesen.» * Der vollständige Name ist der Redaktion bekannt.

