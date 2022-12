Gleichstellung von Mann und Frau: Solothurn hat einen Aktionsplan

Diskriminierung Es gibt viel mehr Männer als Frauen im Kader: Jetzt will der Kanton die Gleichstellung zwischen Mann und Frau verbessern Mit der «Gleichstellungsstrategie 2030» will der Bund gegen die Benachteiligung von Frauen ankämpfen. Auch der Kanton Solothurn will nun seinen Beitrag leisten –, indem er als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangeht. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 14. Juni 2019 kam es auch in Solothurn zu einem grossen Frauenstreik. Hanspeter Bärtschi

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bei Anstellungen (insbesondere bei Kaderstellen), kein Sexismus am Arbeitsplatz: Es sind alles Themen, bei denen die Schweiz, aber auch der Kanton Solothurn, noch Luft nach oben haben.

Darum hat der Bund die sogenannte Gleichstellungsstrategie 2030 verabschiedet. Diese enthält ein ganzes Bündel von Massnahmen, um eine echte Gleichstellung zwischen Frau und Mann zu erreichen.

In der Pflicht sind aber nicht nur der Bund, sondern auch die Kantone. Von Vorschriften für die Privatwirtschaft wollte der Solothurner Kantonsrat aber nichts wissen. Ein entsprechender Auftrag von Nicole Wyss (SP) wurde vor rund einem Jahr abgelehnt.

Kanton als Arbeitgeber will Chancengleichheit fördern

Und so beschränkt sich der Regierungsrat mit seinen Plänen nun gewissermassen auf sich selbst, nämlich auf den Kanton als Arbeitgeber. Wobei gesagt sei: Wenn beispielsweise die politischen Rahmenbedingungen so verändert werden, dass mehr und billigere Kitaplätze zur Verfügung stehen und dadurch mehr Frauen einer bezahlten Arbeit nachgehen können, profitiert natürlich nicht nur der Kanton, sondern auch die Privatwirtschaft.

Doch damit wird vorgegriffen. Wie steht es eigentlich um die Gleichstellung zwischen Mann und Frau bei den Kantonsangestellten? Beim Lohn sei sie erreicht, hielt der Kanton diesen Sommer fest. Die Lohnunterschiede bei den Kantonsangestellten würden unter der Toleranzgrenze von plus oder minus fünf Prozent liegen. Diese Grenze gibt es, weil es auch objektive Kriterien für Lohnunterschiede gibt, zum Beispiel Inkonvenienzbeiträge aufgrund von Pikettdiensten.

Handlungsbedarf sieht der Kanton hingegen bei den Kaderstellen: Gerade einmal 31 Prozent der kantonalen Kader sind Frauen. Damit ist der Anteil zwar gestiegen (2012 waren es noch 24 Prozent), von einer Gleichheit kann aber keineswegs die Rede sein. Aber zumindest von einer «positiven Entwicklung» schreibt der Kanton in seinem aktuellen Gleichstellungsmonitoring.

Frauen arbeiten deutlich häufiger Teilzeit

Eine weitere Erkenntnis daraus: Frauen arbeiten deutlich häufiger Teilzeit: 74 Prozent gegenüber 33 Prozent bei den Männern. Aber: Bei beiden Geschlechtern ist die Tendenz steigend.

Zudem zeigt sich: Wenn in einer Abteilung mehr Kaderstellen Teilzeit besetzt werden, ist tendenziell auch der Frauenanteil in demjenigen Kader höher. «Diese Beobachtungen unterstützen klar den vermuteten Zusammenhang zwischen einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Entwicklung der Erwerbstätigkeit von Frauen, insbesondere auch im Kader», schreibt die Regierung.

Was ist also geplant? Drei Hauptthemen will der Kanton als Arbeitgeber angehen, um einen Beitrag zur Gleichstellungsstrategie zu leisten.

Die drei Hauptthemen des Kantons: 1. Der Frauenanteil im Kader soll weiter erhöht werden. Das Fernziel ist die Geschlechtergleichheit im Kader, wie sie auch unter den Mitarbeitenden bestehe. Es gelte sicherzustellen, dass die Anstellungsprozesse diskriminierungsfrei ablaufen und dass bei der Talentförderung Chancengleichheit bestehe. Weitere Massnahmen seien zu prüfen, zum Beispiel vermehrt Führungspositionen mit Co-Leitungen zu besetzen. 2. Die Erwerbstätigkeit von Eltern soll unterstützt werden. Dabei geht es vor allem darum, die Prüfung von Pensenreduktionen, wenn jemand Vater oder Mutter wird, zu «objektivieren». Darüber hinaus nennt der Kanton die Teilzeit-Lehre für Alleinerziehende, die er mittlerweile anbietet. Die Erfahrungen damit sollen ausgewertet, darauf basierend weitere Schritte geplant werden. 3. Sexismus und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sollen verschwinden. Dazu soll der Begriff der «Null-Toleranz» bei sexueller Belästigung verwaltungsintern «geschärft» werden. Was ist damit gemeint? Hauptsächlich Sensibilisierungs- und Informationskampagnen für Mitarbeitende. Darüber hinaus soll aber auch ein Leitfaden für Vorgesetzte erstellt werden, wie vorgegangen werden soll, wenn ein Fall sexueller Belästigung zur Sprache kommt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen