Abschlussfeiern der Kaufmännischen Berufsfachschule Solothurn

Strahlende Gesichter im Konzertsaal: Abschlussfeier der Kaufmännischen Berufsfachschule Solothurn

Nach der jeweiligen Begrüssung der Anwesenden durch den Direktor des Berufsbildungszentrums Solothurn-Grenchen, Bernhard Beutler sowie durch den Rektor der KBS Solothurn, Thomas Froidevaux, ehrte Nationalrätin Franziska Roth die jungen Fachkräfte in ihrer Festansprache. Beutler ermutigte die Diplomandinnen und Diplomanden, auf ihrem beruflichen Weg ihre Potenziale und Lösungswege und Geheimnisse zu finden.

Die ausgebildete Heilpädagogin Franziska Roth hielt Rückblick auf ihre Schul- und Berufskarriere. «Viele warnten mich beim Abschluss meiner Schul- und Berufsausbildung vor dem Ernst des Lebens». Sie machte Bekanntschaften – angelehnt an den französischen Schriftsteller Victor Hugo – mit Ernst Schwach, Ernst Furchtsam und Ernst Mutig. Für Roth fehlte in der Liste Ernst Mutig. Sie ermunterte die jungen Berufsleute, sich – wenn immer möglich – für die Variante des Mutes zu entscheiden, welche für sie so viel wie Chance bedeutet.

«Man erwartet im Berufsleben viel von euch. Seid euch bewusst, ihr als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer habt Pflichten, vergesst aber in keinem Moment eure Rechte». Ihr werdet im Berufsleben gefordert sein, sei es auf persönlicher Ebene, wie auch gesellschaftlich und wirtschaftlich. Roth unterstrich, dass der Humor den Menschen beim Meistern der verschiedenen Aufgaben und Rollen stets hilfreich ist.

Im Fokus der zahlreichen Lehrabgängerinnen und -gänger stand an beiden Feiern die Übergabe der eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse oder der Attestausweise. Grossen Applaus ernteten die Rangkandidatinnen und -kandidaten. Mit dem besten Gesamtdurchschnitt bei den Detailhandelsfachleuten schloss Tosca Huber (Pipeline Solothurn) mit 5,6 ab. Bei den Kaufleuten E-Profil gelang dieser Notendurchschnitt ebenfalls Jaëlle Noée Wegmüller, Regiobank Solothurn. Mit dem Gesamtdurchschnitt von 5,5 belegte Alexandros Seisoglou, Solothurner Spitäler AG, den zweiten Rang. Auf Rang drei mit 5,3 landeten gleich 5 Lernende, und zwar: Caroline Vérène Sy Buono, Baloise Bank, Silvan-Lucien Walter, Raiffeisenbank, Untere Emme, Anna Delal Heldstab, Berufslernverbund Thal-Mittelland, David Mägli, Combo AG, Lommiswil sowie Fabienne Vuille, Wyss Samen und Pflanzen AG.

In der Abteilung Kaufleute E- und B-Profil sowie Büroassistentinnen und -assistenten EBA absolvierten insgesamt 102 Personen die Prüfungen. In der Abteilung Detailhandel traten 70 Personen zur Prüfung an. Bei den Assistenten schaffte es keine Person in die Ränge. Krisztian Csonti, Schwab AG, Grenchen, wurde aber bei der EBA-Ausbildung mit einer erwähnenswerten Leistung von 5,2 gefeiert und im Detailhandel applaudierten die Anwesenden Aylin Tamer, Wyss Samen und Pflanzen AG, für den Gesamtdurchschnitt 5,2.

Beide Feiern im Konzertsaal wurden durch die Musikgruppe Diamond Pool Disc aus Luzern umrahmt. Zvg / Solothurner Zeitung

Erfolgreiche Kandidatinnen und Kandidaten des Qualifikationsverfahrens 2022 an der Kaufmännischen Berufsfachschule Solothurn:

DetailhandelsassistenInnen (DHA)

Alim Ajsun, Allemann Sabrina Natascha, Bhotiya Rosemerry, Birchler Lora Anna, Cigdem Enes, Csonti Krisztian, El Ouerdiane Sophie, Friedli Stephanie Laura, Ghebremichael Simon, Gilgen Lukas, Grasso Martina Maria, Heydari Hasan, Ilic Aleks, Jovanov Denis, Krasniqi Leona, Molino Sciamyra, Monaco Chayenne, Pathmakumar Ashmitha, Pfister Julia Vanessa, Qaja Amra, Savci Mehmet, Schlittler Shana Joy, Sehic Emina, Senn Julia, Smailovic Ajla, Solazay Hamidullah, Studer Yves, Wüthrich Celine

Detailhandelsfachleute (DHF)

Almeida Mejia José, Angelini Alessandro, Bajrami Djelza, Becic Medina, Berisha Denis, Bläsi Nadja, Carrel Lea, Derendinger Celine, Dhima Sharon, Dzido Kristina, Fetaj Granit, Fuhrimann Michelle Sara, Gamba Nicola, Gimmel Chris, Gerber Joanna Cornelia, Giovinazzo Laura Elena, Huber Tosca, Iljazi Edona, Jahn Tammy, Jedrinovic Filip, Jeyamugan Brinthavi, Kabashi Artina, Karicic Haris, Kovacevic Ana, Lazarevic Ljiljana, Lekaj Martina, Obi Julia Maria, Redzepovic Maida, Schärer Yanis Gian, Schmid Celina, Schneider Alena, Squitieri Malica, Stevanovic Luka, Suman Arththika, Svatos René, Tafolli Erona, Tamer Aylin Anna, Weber Jeffrey Aaron Pius, Yildizli Leyla, Zhang Kevin

BüroassistenInnen (EBA)

Cannizzo Martina, Ibadova Ilaha, Limani Sumeja, Mezit Dalila, Sorbara Erika, Thayaparan Kajaniga, von Gunten Yannick

Kaufmännische Grundbildung (B-Profil)

Bajrami Zuleja, Bichsel Lea, Chanthirasegaram Shanthosh, Djuricic Alex, Furrer Yasmin, Gjoshi Ajlinda, Grädel Claudia, Habibaj Liza, Kadriu Elda, Karalija Arianita, Lampart Fabienne, Lanz Alina, Markwalder Joana Anna, Obrecht Lisa Katharina, Pavic Valentina, Peter Seline, Renda Ilaria, Reutzel Clarissa, Rösti Noel Janis, Sylmetaj Elami, Tanasic Igor, Thillainathan Thuvarakan, Werthmüller Diego, Yavsan Zeliha, Zollinger Fabian

Kaufmännische Grundbildung (E-Profil)

Amorosi Elia, Asani Edoneta, Banovac David, Baumgartner Simon, Berger Niklas Christoph, Bill Marielouise, Bühler Sarah, Buono Caroline Vérène Sylvie Marie, Bütler Vanessa Sandra, Castrini Sveva Caroline, Christ Nathalie, Cominotto Victoria, De Micheli Dario Elia, Faga Francesco, Fähndrich Sven, Flury Nadine, Galantino Indira, Gay Victoria, Gjoni Fjonda, Glanzmann Marina, Hahn Joël David Matthias, Hajrullahu Qendrim, Haring Taima, Hawkes Robin, Heldstab Anna Delal, Jäger Allison, Jashari Rinor, Junuzi Alejna, Kuzmanovska Anastasija, Lüthi Eileen, Macia Navarro Milena, Mägli David, Mendes Marques Sofia, Minichiello Siria Maria, Mustafi Alejna, Nantheragavan Karanija, Nardin Nico, Nyffeler Tim, Nyffenegger Gina Alisha, Rapp Enrique, Rizzo Janina Alessia, Scheidegger Matthias, Schumacher Remo, Schwaller Melissa Maira, Sedloski Mirko, Seisoglou Alexandros, Stüdeli Maurice Jan, Ünlü Irem Su, Vogt Elisa, Vuille Fabienne, Walter Silvan-Lucien, Wegmüller Jaëlle-Noée, Willi Julia, Wüthrich Alyssa Chiara, Wyttenbach Luana, Yemane Eden, Zey Martin Benjamin, Martino Francesca





Rangkandidaten

Detailhandel

Huber Tosca (Pipeline, Solothurn (5,6)

Kauffrau/Kaufmann

3. Rang: Note 5,3 (Preis: 100 Franken in bar (KBS Solothurn)

Baloise Bank SoBa AG Solothurn: Caroline Vérène Sy Buono

Raiffeisenbank Untere Emme: Silvan-Lucien Walter

Berufslernverbund Thal-Mittelland: Anna Delal Heldstab

Combo AG Lommiswil: David Mägli

Wyss Samen und Pflanzen AG: Vuille Fabienne

2. Rang: Note 5,5 (Preis: 300 Franken in bar (KBS Solothurn)

Solothurner Spitäler AG Personaldienste: Alexandros Seisoglou

1. Rang: Note 5,6 (Preis: Swatch (ETA Grenchen); 300 Franken in bar (KBS Solothurn)

Regiobank Solothurn AG: Jaëlle-Noée Wegmüller

Erwähnenswerte Leistung mit Gesamtschnitt von 5.2:

Schneitter AG Sanitär Heizung: David Banovac

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse: Alyssa Chiara Wüthrich

Fraisa SA Bellach: Robin Hawkes

Gestiftete Preise von Branchen

Bester Abschluss Gemeinde: Verband des Gemeindepersonals des Kt. Solothurn: 300 Franken

Note 5,1

Einwohnergemeinde Bettlach: Nadine Flury

Einwohnergemeinde Stadt Solothurn: Fabian Zollinger

Gutschein für Sprachaufenthalt: Bester Durchschnitt in Fremdsprachen (Englisch und Französisch): EF-Education AG Bern: 300 Franken; Persönliche Übergabe durch Fabienne Krähenbühl

E: 6

F: 5,8

