Diplomfeier Respekt für die Tradition, Mut für die Zukunft: 14 neue Uhrmacherinnen und Uhrmacher erhalten Diplom An der Lehrabschlussfeier am BBZ Solothurn-Grenchen/ZeitZentrum vom 8. Juli konnten 14 Vollzeitlernende des ZeitZentrums und 13 weitere Uhrmacherinnen und Uhrmacher aus Fachgeschäften und Industrie aus der ganzen Deutschschweiz mit unterschiedlichen Lehrgängen ihre eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse, Atteste und Preise entgegennehmen. Redaktion 14.07.2022, 11.19 Uhr

Die glücklichen Berufsleute feiern ihren erfolgreichen Abschluss. Bild: Daniel Wegmüller

Wenngleich sich die Corona-Fallzahlen derzeit zu einer regelrechten neuen Sommer-Welle formieren, konnte die Abschlussfeier am BBZ Solothurn-Grenchen/ZeitZentrum erstmals seit drei Jahren wieder ohne epidemiologische Einschränkungen durchgeführt werden.

Nach einer Grussadresse von Bernhard Beutler, Direktor des BBZ-Solothurn-Grenchen, dessen Teil das ZeitZentrum ist, richtete sich Rektor Daniel Wegmüller in der voll besetzten Aula an die frischgebackenen jungen Berufsleute und deren Angehörigen, Freundinnen und Freunde.

Die 27 (verglichen mit 60 im Jahre 2018) ausnahmslos erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten setzen sich wie folgt zusammen: 14 Absolventinnen und Absolventen des Vollzeit-Lehrgangs zum Uhrmacher bzw. zur Uhrmacherin Fachrichtung Rhabillage, fünf Uhrmacherinnen und Uhrmacher der Fachrichtung industrielle Methoden (beides vierjährige Lehrgänge), sechs Uhrmacherinnen/Uhrmacher der Fachrichtung Produktion mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (dreijährige Ausbildung) sowie zwei Uhrenarbeiterinnen und Uhrenarbeiter mit eidgenössischem Berufsattest (zweijährige Ausbildung).

One Way Ticket from Luxemburg

Als Gastredner wandte sich Joé Wagner, Head of Watch Service Bucherer AG Luzern, an die neuen Berufskolleginnen und -kollegen. Er selbst hatte vor 15 Jahren an ihrer Stelle gesessen. Von der Eröffnungsrede des damaligen Rektors Ulrich Bucher im Spätsommer 2003 hatte er kein Wort verstanden, als er 15-jährig von Luxemburg angereist war, um seine Vollzeitausbildung am ZeitZentrum zu beginnen, da sie in Mundart gehalten war. Heute spricht er sie akzentfrei und wechselt plötzlich in ein glasklares Hochdeutsch, um «einige Eckpunkte» seines beruflichen Werdegangs vorzutragen und einige «spannende Opportunitäten im so genannten ‹certified pre-owned›» mit auf den Weg zu geben. Sein ursprünglicher Plan, nach dem Lehrabschluss nach Luxemburg zurückzukehren, um im elterlichen Betrieb einzusteigen, begann sich zu zerschlagen, als er sich 2007 bei Bucherer in Luzern bewarb – mit dem Ziel, maximal zwei bis drei Jahre Berufserfahrungen zu sammeln. Es kam anders.

Eine «lockige Dame» bringt die Wende

«Die lockige Dame am Empfang sollte noch eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen», scherzte der Vater von mittlerweile zwei Kindern, deren Mutter die «lockige Dame am Empfang» ist. 2012 wechselte Joé Wagner vom Kundendienst in die Qualitätskontrolle und Arbeitsvorbereitung und sammelte erste Führungserfahrungen. 2014 legte er – mittlerweile mit der «lockigen Dame» verheiratet – die Schraubenzieher zeitweilig beiseite, um an der Hochschule Luzern berufsbegleitend den Master of Advanced Studies als Service Marketing Manager zu erwerben. Die Firma Bucherer AG war in der Zwischenzeit gewachsen und hatte auch im Ausland expandiert. Die neu geschaffene Stelle eines Head of Watch Services wurde Joé Wagner anvertraut. Seine heutige Mission lautet «harmonisieren und weiterentwickeln». Das Harmonisieren besteht darin, verschiedenen Kulturen gerecht zu werden.

CPO (certified pre-owned) – ein Akronym, das man sich merken muss

Im Zusammenhang mit dem Weiterentwickeln hat in den vergangenen Jahren das Stichwort CPO – «certified pre-owned» – an Bedeutung gewonnen. Es handelt sich dabei um mehr als einen blossen «Occasion-Handel», denn das Schwergewicht liegt auf dem «certified», und da kommen qualifizierte Uhrmacherinnen und Uhrmacher ins Spiel, die es verstehen, die Echtheit alter Uhren zu authentifizieren und gegebenenfalls sachgerechte Revisionen vorzunehmen. Dieses Segment verzeichnet ein jährliches Wachstum von acht bis zehn Prozent – gegenüber drei Prozent im Neu-Uhrenbereich. Wenn man die Produktionszahlen der renommierten Schweizer Uhrenmarken in den vergangenen Jahren in Rechnung stellt, erkennt man leicht das enorme Potenzial dieses Segments. Und das nicht nur wirtschaftlich, denn auch unter Gesichtspunkten der ökologischen Nachhaltigkeit springt dabei ein Gewinn heraus: Der Produktlebenszyklus von hochwertigen Uhren ist kaum mit dem anderer Produkte zu vergleichen.

Den jungen «frischgebackenen Fachkräften» wünschte Joé Wagner zum Schluss «Respekt, Mut und Ausdauer»: Respekt gegenüber der jahrhundertealten faszinierenden Tradition der Uhrmacherkunst, Mut diese Tradition und sich selbst von Zeit zu Zeit zu hinterfragen und Ausdauer für den Fall, dass der erste mutige Schritt nicht gleich zum Erfolg führt.

Auszeichnungen und Preise

Wie alle Jahre vergaben die Schule, der Verband deutschschweizerischer Unternehmen der Uhren- und Mikrotechnik VdU, sowie der Verband der ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Uhrmacherschule VESUS Auszeichnungen, Preise und Diplome für Bestleistungen.

Die Abschlussfeier am BBZ Solothurn-Grenchen/ZeitZentrum klang bei einem gemütlichen Apéro im Foyer vor dem schuleigenen Uhrenmuseum aus, in dem die beeindruckenden Diplomarbeiten der Vollzeitlernenden bewundert werden konnten.