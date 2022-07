Diplomfeier «Innovative und geheimnisvolle Perspektiven»: Abschlussfeier der Berufsmaturität des BBZ Solothurn-Grenchen Am Mittwoch, 6. Juli, durften insgesamt 106 Absolventinnen und Absolventen der Berufsmaturitätsausrichtung Typ Wirtschaft sowie Technik ihre verdienten Diplome im Konzertsaal in Solothurn entgegennehmen. 14.07.2022, 11.13 Uhr

Bildlegende: Die besten Berufsmaturandinnen und -maturanden (BM Wirtschaft und BM Technik) versammelt auf einem Bild. Bild: foto-zaugg.ch

Nach der covidbedingten Pause von drei Jahren fand dieses Jahr wieder die Maturfeier der Berufsmaturandinnen und -maturanden in festlicher Atmosphäre statt. Nach dem musikalischen Auftakt der Band Diamond Pool Disc aus Luzern wurden die Diplomandinnen und Diplomanden von Jürg Viragh, Rektor der Gewerblich-Industriellen Berufsfachschule GIBS, und Chantal Hohermuth, Abteilungsleiterin der Berufsmaturität der Kaufmännischen Berufsfachschule KBS, begrüsst.

In einer Rede ermutigte Bernhard Beutler, Direktor des Berufsbildungszentrums Solothurn-Grenchen BBZ, die jungen Leute, in der Welt der Innovation und Veränderung Mut zu haben. Mut, den Veränderungen positiv gegenüberzutreten, neue innovative Wege zu gehen und neue Geheimnisse aufzudecken. Die Innovation brauche zwingend den Glauben an Geheimnisse, und von diesen gäbe es noch eine Menge aufzudecken. Bernhard Beutler ermutigt die ausgebildeten Berufsfachleute mit Berufsmaturitätsabschluss, ihre eigenen Geheimnisse zu suchen, an denen sie mit Freude und Leidenschaft – gemeinsam mit anderen – arbeiten können.

Mit diesen Worten und begleitet von fesselnder Musik durften in diesem Jahr 47 Absolventinnen und Absolventen die kaufmännische und 59 die technische Berufsmaturität in feierlichem Rahmen abschliessen.

