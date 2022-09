«Virtuelle» Solothurner Gemeinderäte gehen dem Kantonsrat zu weit

Digitalisierung Der Solothurner Kantonsrat will nicht, dass «Online-Gemeinderäte» zum Alltag werden Gemeinderäte sollen ihre Beschlüsse auch ohne physische Zusammenkunft an Online-Konferenzen oder auf dem Zirkularweg fassen können. Der Vorschlag der Mitte-Fraktion ging dem Kantonsrat zu weit. Urs Moser Jetzt kommentieren 06.09.2022, 16.55 Uhr

Solche Bilder sollen nicht zur Gewohnheit werden: Online-Sitzung des Oltner Stadtparlaments während der Pandemie. Bruno Kissling

«Modernisierung und Digitalisierung». Unter diesem Motto verlangte die Mitte-Fraktion eine Anpassung des Gemeindegesetzes: Kommunale Exekutiven (neben den Gemeinderäten auch die Führungsorgane von Zweckverbänden) sollten ihre Beschlüsse auch ohne physische Anwesenheit der Behördenmitglieder auf dem Zirkularweg oder in Telefon- oder Videokonferenzen fassen können.

Was während der Pandemie per Notrecht erlaubt wurde, um die Funktionsfähigkeit der Gemeinden zu gewährleisten, sollte also ordentliches Recht werden. Der Kantonsrat hat eine solche Regelung bereits für sich selber beschlossen, allerdings beschränkt auf ausserordentliche Lagen wie eben zum Beispiel einen Pandemiefall.

Der Auftrag der Mitte-Fraktion enthielt keine solchen Einschränkungen. Dass Gemeindebehörden nach freiem Gusto wählen können sollen, ob sie bloss noch virtuell tagen, ging einer Mehrheit des Kantonsrats dann doch zu weit, der Auftrag wurde mit 53 zu 35 Stimmen abgelehnt.

Man wollte das System miliztauglicher machen

Hardy Jäggi. Hanspeter Bärtschi

Virtuelle Sitzungen hätten nun einmal nicht die gleiche Qualität wie Präsenzsitzungen und der Entscheidfindungsprozess würde der Öffentlichkeit entzogen, brachte Hardy Jäggi (SP), selber Gemeindepräsident in Recherswil, als Argument vor. In Ausnahmefällen Ja, aber so könne man dem Auftrag nicht zustimmen.

Fabian Gloor. Bruno Kissling

Fabian Gloor (die Mitte), er Gemeindepräsident von Oensingen, versuchte erfolglos, die Bedenken zu zerstreuen. Physische Sitzungen würden sicher die Regel bleiben, meinte er. Aber in flexibleren Lösungen für Sitzungen ohne physische Präsenz hätte er auch eine Chance gesehen, die Miliztauglichkeit des politischen Systems zu stärken

