Digitalisierung Das Amtsblatt soll elektronisch werden – so will es der Solothurner Regierungsrat Amtliche Publikationen des Kantons sollen künftig im Internet erscheinen. Die Teilrevision des Publikationsgesetzes soll die Grundlage für den Wechsel vom gedruckten zum elektronischen Amtsblatt schaffen. 18.01.2022, 16.57 Uhr

Das Solothurner Amtsblatt. Screenshot

Im Amtsblatt veröffentlicht der Kanton Solothurn unter anderem Gesetzesanpassungen, Handänderungen oder Ausschreibungen. Aktuell muss das Amtsblatt zwingend in gedruckter Form erscheinen – so will es das Gesetz. Nur die aktuelle Ausgabe darf jeweils auf die Internetseite des Kantons veröffentlicht werden.