Digitale Bildung Brauchen Solothurner Dritt- und Viertklässler eigene Tablets? Nein, findet eine SVP-Kantonsrätin – Ja, der Regierungsrat Der Kanton Solothurn treibt die Digitalisierung an der Schule voran. Eine Massnahme dabei: Persönliche Tablets für alle Kinder ab der dritten Klasse. SVP-Kantonsrätin Andrea Meppiel will das nun verhindern.

Ziel im Kanton Solothurn: Jedes Kind ab der dritten Klasse soll in der Schule ein eigenes Tablet haben. Kenneth Nars

Aktuell sind die Schulen im ganzen Kanton dabei, Tablets für die Schülerinnen und Schüler anzuschaffen. Ziel des Kantons: Alle Kinder ab der 3. Klasse sollen dereinst ein eigenes Gerät haben. Doch braucht es das wirklich? Diese Frage stellt Andrea Meppiel, SVP-Kantonsrätin aus Hofstetten-Flüh.

Zwar schreibt sie in ihrem Auftrag an die Regierung selbst: Die Digitalisierung sei äusserst wichtig, ein früher Umgang mit den digitalen Medien in den Schulen zentral. Nur: Dafür reiche es völlig, wenn zumindest die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen (Neun- bis Zehnjährige) Klassensätze bekommen. Ein eigenes Tablet würden die Kinder in diesem Alter noch nicht brauchen.

Argumente von Andrea Meppiel: 1. Die umliegenden Kantone regeln es anders: Der Kanton Aargau empfiehlt an sämtlichen Primarschulstufen ein Gerät auf zwei Kinder. Der Kanton Baselland gibt erst ab der fünften Klasse ein eigenes Gerät an jedes Kind ab. 2. Maximale Bildschirmzeit: Wenn Kinder ihre Geräte auch noch zu Hause benutzen, werde dadurch die maximal empfohlene Bildschirmzeit nicht mehr eingehalten. Für Sechs- bis Neunjährige liegt diese bei fünf Stunden pro Woche. Eine Überschreitung solle nicht auch noch durch die Nutzung in der Schule gefördert werden, so Meppiel. 3. Risiken der Mediennutzung: Im Alter von neun Jahren seien die Kinder in ihren digitalen Kompetenzen noch nicht genügend ausgebildet, um die Risiken digitaler Medien zu bewältigen.

Auf Meppiels letztes Argument könnte man nun entgegnen, dass es ja gerade Sinn und Zweck der Übung ist, Kinder in dem Alter für den Umgang mit digitalen Medien zu sensibilisieren und sie darin auszubilden. So schreibt denn auch die Regierung in ihrer Antwort: «Die Schule befähigt Schülerinnen und Schüler, die Medien sicher zu nutzen.»

Es ist eines von mehreren Argumenten, mit denen die Regierung Meppiel diametral widerspricht. Für den Regierungsrat ist klar:

«Der Einsatz persönlicher Geräte ab der 3. Primarschulklasse ist sinnvoll.»

Argumente der Solothurner Regierung: 1. Die Kosten sind tragbar: Die Investitionen sowie jährlichen Supportkosten sind Teil des Schulbudgets, sie seien in den Gemeinden eingebettet und umsichtig erfolgt. Zudem werde die Weiterbildung der Lehrpersonen vom Kanton subventioniert. 2. Die Kinder übernehmen mehr Verantwortung für eigene Geräte: Der Kanton Solothurn ist in der digitalen Bildung Pionierkanton. Bereits in den Jahren 2012 bis 2014 untersuchte er mit dem Projekt «mypad» die Auswirkungen von personalisierten Tablets ab der dritten Klasse. Die Erkenntnisse damals: Die Supportstellen werden entlastet, weil die Kinder für personalisierte Geräte mehr Verantwortung übernehmen. Eine deutliche Zunahme der ICT-Kompetenzen wurde festgestellt, auch die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung wurden positiv erwähnt. Einziger negativer Punkt: Die Kontrolle der Nutzungsdauer war schwierig. 3. Die Nutzungsdauer ist Aufgabe der Lehrpersonen: Beim Stichwort «Bildschirmzeit» verweist die Regierung an die Lehrpersonen. Diese planen den Unterricht und entscheiden, welche Hilfsmittel wie oft eingesetzt werden, um die Lernziele zu erreichen. Dabei würden sie auch die Bildschirmzeit berücksichtigen. 4. Die Mediennutzung wird vielfältiger: Ausführlich beschreibt die Regierung die Vorteile personalisierter Geräte: Tablets gehören zu den alltäglichen Werkzeugen in der Schule, sollen deshalb auch rasch und einfach verwendet werden können. Wie Bücher können Tablet unters Pult gelegt und jederzeit wieder hervorgeholt werden, auch das Log-in funktioniert viel schneller bei persönlichen Geräten. Das ermöglicht den Lehrpersonen, den Kindern differenzierte Aufträge zu erteilen und sie individueller zu betreuen. Länger dauernde Arbeiten können unterbrochen und später am selben Punkt wieder fortgesetzt werden. Alles in allem kommt die Regierung zum Schluss: «Das Vorhandensein von persönlichen digitalen Geräten zeigt, dass die Mediennutzung variantenreicher und dadurch vielfältiger erfolgt.» 5. Schwerpunkt Digitalisierung: Solothurn als Industrie- und Dienstleistungskanton lege ein besonderes Augenmerk auf die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Auch darum werde die Digitalisierung an der Schule so stark priorisiert. Dazu gehöre aber auch, den Unterricht laufend weiterzuentwickeln und die pädagogischen und technischen Möglichkeiten zu verzahnen. «Dazu gehören als Voraussetzung aus unserer Sicht, spätestens ab der 3. Primarschulklasse, die persönlichen digitalen Geräte», so die Regierung.

Lange Rede, kurzer Sinn: Die Regierung empfiehlt Meppiels Auftrag zur Nichterheblicherklärung. Nun ist der Kantonsrat an der Reihe.

