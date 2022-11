Nach Unterbruch: Solothurner Literaturpreis wird wieder vergeben

Differenzen geklärt Der Solothurner Literaturpreis ist zurück: Nach einjährigem Unterbruch wird der Preis an den nächsten Literaturtagen wieder verliehen Der ehemalige Geschäftsführer der Solothurner Literaturtage Dani Landolf wollte den Solothurner Literaturpreis umkrempeln. Da er sich mit dem Vorstand nicht einigen konnte, wurde der Preis dieses Jahr nicht verliehen. Nächstes Jahr soll das wieder anders sein. Raphael Karpf 22.11.2022, 10.47 Uhr

Ein solches Bild gab es an den diesjährigen Literaturtagen nicht zu sehen: 2018 erhielt Peter Stamm (2. von links) den Solothurner Literaturpreis. Bild: Hansjörg Sahli

Es hatte nicht gerade gekracht, aber doch ordentlich geknistert bei den Solothurner Literaturtagen Anfang Jahr, als der damalige Geschäftsführer Dani Landolf seinen Posten nach nur gerade zwei Ausgaben räumte.

Für kurze Zeit Geschäftsführer der Solothurner Literaturtage: Dani Landolf. Bild: Gaetan Bally

Zwar wurde betont, dass der Entscheid in gegenseitigem Einvernehmen gefällt wurde. Es wurde aber kein Geheimnis daraus gemacht, dass Landolf und der Vorstand unterschiedliche Vorstellungen hatten, wie sich das Buchfestival weiterentwickeln sollte. Die Unterschiede waren offenbar so gross, dass Landolf schliesslich kündete.

Dabei eine Rolle gespielt haben soll laut Medienberichten auch der Solothurner Literaturpreis. Genauer: Was aus diesem werden sollte.

Ein Gesamtwerk wird ausgezeichnet

Erstmals 1991, seit 1994 dann jährlich, wurde der Solothurner Literaturpreis vom gleichnamigen Verein ausgestellt. Der Preis ist mit 15'000 Franken dotiert, deutschsprachige Autorinnen und Autoren werden für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Übergeben wird der Preis jeweils an den Literaturtagen.

Zuletzt war das 2021 der Fall. Anschliessend wurde entschieden, dass der Preis gänzlich in die Literaturtage integriert werden sollte, der ehemalige Trägerverein wurde aufgelöst. Und damit kam nun Landolf ins Spiel.

Als Geschäftsführer der Literaturtage wollte er den Preis umkrempeln. Er wollte die Preisträgerin oder den Preisträger einladen, um die Eröffnungsrede des Festivals zu halten. Auch sollte die- oder derjenige Glückliche eine Masterclass mit Studierenden der Hochschule Bern leiten. Gemäss SRF wollte Landolf zudem selbst Einsitz in der Jury haben.

Das waren offenbar zu viele Änderungen aufs Mal für den Vorstand. Insbesondere an der Heraushebung einer Person, an einem «Starkult», der so gar nicht zu Solothurn passe, habe man sich gestört. Literaturtage-Präsident Thomas Flückiger sagte damals: «Auf Zugpferde wie Ferdinand von Schirach haben wir uns immer gefreut. Aber mit eingeflogenen Stargästen Aufmerksamkeit zu erzeugen, wie es etwa das Zürich Film Festival macht, das ist nicht unsere Sache.»

Da man sich nicht einigen konnte, wurde der Solothurner Literaturpreis 2022 erstmals seit 1993 nicht vergeben.

Von den Ideen ist nichts übrig

Nathalie Widmer und Rico Engesser haben die Co-Leitung der Solothurner Literaturtage inne. Bild: Tom Ulrich

Mittlerweile ist wieder Ruhe eingekehrt. Landolfs Nachfolge ist geklärt, Rico Engesser und Nathalie Widmer leiten die Literaturtage in einer Co-Geschäftsführung. Und auch der Solothurner Literaturpreis soll ab nächstem Jahr wieder vergeben werden, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Von Landolfs Ideen ist offenbar nichts hängen geblieben. In der knappen Mitteilung werden weder eine Masterclass noch eine Eröffnungsrede erwähnt. Auch sind weder Engesser noch Widmer als Co-Geschäftsleitung in der Jury vertreten. Diese besteht aus Franziska Hirsbrunner, Leonora Schulthess, Ruth Schweikert, Eva Seck und Martin Zingg.