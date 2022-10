Solothurner Regierung will bei der Digitalisierung Vollgas geben

Mehrere Millionen 20 zusätzliche Stellen: Der Kanton Solothurn will in Sachen Digitalisierung Vollgas geben Einwohnerinnen und Einwohner sollen künftig Amtsgeschäfte einfacher und, vor allem, viel digitaler erledigen können. Am Montag hat die Solothurner Regierung ein «Impulsprogramm zur digitalen Transformation» lanciert. Kostenpunkt: Mehrere Millionen Franken. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 24.10.2022, 17.11 Uhr

V.l.: Reto Fahrni, Chief Digital Officer, Landammann Remo Ankli, Finanzdirektor Peter Hodel und Staatsschreiber Andreas Eng. Bruno Kissling

Frau Muster will im Kanton Solothurn eine Beiz eröffnen und ein Eröffnungsfest mit einem DJ feiern. Also stellt sie beim Amt für Wirtschaft und Arbeit ein Gesuch, was einfach per Webformular möglich ist. Dort erfährt sie, was sie alles vorweisen muss: Einen Betreibungsregisterauszug vom Beitreibungsamt sowie einen Strafregisterauszug vom Bund, beide Papiere sind zum Glück mittlerweile online bestellbar. Dann braucht sie aber auch ein Handlungsfähigkeitszeugnis, dafür muss sie an den Schalter der Kesb. Und sie braucht eine Wohnsitzbestätigung ihrer Gemeinde, wofür sie, je nach Gemeinde, ebenfalls an den Schalter muss.

Nachdem sie dann schliesslich ihre Bewilligung, einen Gastgewerbebetrieb zu führen, erhalten hat, muss sie beim Gesundheitsamt ihren Betrieb anmelden (was immerhin online möglich ist), und sie muss beim Amt für Umwelt Meldung machen, dass sie eine Veranstaltung mit einer Lautstärke über 93 Dezibel durchführen will (das geht momentan nur in Papierform).

Oder kurz: Es ist kompliziert. Und ganz sicher nicht kundenfreundlich. Nicht nur, weil sich Frau Muster alle Dokumente selbst zusammensuchen muss. Auch, weil sie die Dokumente an verschiedensten Orten und über unterschiedliche Kanäle bestellen und einreichen muss.

Noch lange nicht alle Dienstleistungen sind digital

In ein paar Jahren, so die Idee, sollte das im Kanton Solothurn wie folgt vonstattengehen: Frau Muster findet auf www.my.so.ch auf einen Blick, welche Dokumente sie benötigt. Sie kann alle, bei denen das möglich ist, online bestellen. Und sie kann alle online einreichen.

«SO!Digital» nennt sich die Strategie des Kantons, in Sachen Digitalisierung so richtig vorwärtszumachen. Das Ziel: Leben wie auch Arbeiten im Kanton Solothurn soll einfacher werden.

Zwar sind manche Dienstleistungen des Kantons schon digitalisiert (etwa die Steuererklärung oder ein Umzug), aber bei weitem noch nicht alle. Und vor allem habe bisher bei der Digitalisierung ein strukturiertes Vorgehen gefehlt, sagte Staatsschreiber Andreas Eng am Montag vor den Medien:

Staatsschreiber Andreas Eng. Bruno Kissling

«Der digitale Wandel muss koordinierter und schneller vorangehen».

Impulsprogramm lanciert

Darum hat die Regierung ein sogenanntes Impulsprogramm zur digitalen Transformation lanciert. Bis 2025 sollen eine ganze Reihe von Sonderefforts unternommen werden, um den Kanton für die Digitalisierung so richtig fit zu machen. All dies unter der Leitung von Reto Fahrni, der als Chief Digital Officer vom Kanton angestellt wurde. Er sei der Erste mit diesem Titel schweizweit, so Fahrni. Und alleine das sei ja schon ein Statement der Solothurner Regierung.

Reto Fahrni, der erste «Chief Digital Officer» der Schweiz. Bruno Kissling

Stolze 20 Projekte sollen etappenweise angegangen werden, Start ist bereits im Januar 2023. Ganz oben auf der Liste steht eine Übersicht: Welche Dienstleistungen werden wo bereits digital angeboten? Von da aus soll dann das Angebot laufend ausgebaut werden.

Die Umstellung bedeutet aber auch grosse Veränderungen für die Angestellten der Verwaltung. Deshalb sind interne Weiterbildungen geplant.

Und auch relativ früh soll ein Pilot mit dem Amt für Raumplanung durchgeführt werden. Es geht um die elektronische Mitwirkung von Gemeinden und der Öffentlichkeit bei einer Richtplananpassung: ein (noch) ganz besonders papierfressender Prozess. Dabei sollen die Gemeinden wie auch die Öffentlichkeit miteinbezogen werden. Die Idee: Wenn eine Dienstleistung schon auf den Kunden ausgelegt werden soll, soll dieser bei der Ausarbeitung auch mitreden können.

Kosten von mehreren Millionen

All diese Efforts des Kantons sind nicht gratis. Für die insgesamt 20 Projekte rechnet der Kanton mit Bruttoausgaben von 6,3 Millionen Franken. Dazu kommen 20,5 Vollzeitstellen, die der Kanton für den Aufbau dieser Strukturen schaffen will (5,8 Vollzeitstellen für ein Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung, welches das Projekt leiten soll, zudem 14,7 Vollzeitstellen für den Aufbau digitaler Teams in den Departementen, der Staatskanzlei und der Gerichtsverwaltung). Kostenpunkt: 3,5 Millionen Franken im Jahr.

Voraussichtlich im Dezember wird der Kantonsrat über die Ausgaben beraten. In Zeiten, in denen das Budget sowieso bereits alles andere als rosig aussieht. Aber auch in Zeiten, in denen die Solothurner FDP Unterschriften sammelt, um das Wachstum der Kantonsverwaltung zu bremsen: Ist es da der richtige Moment für diese Ausgaben?

Ja, meinte FDP-Finanzdirektor Peter Hodel: «Es ist wichtig für den Kanton, jetzt vorwärtszumachen.» Das Projekt sei eine Investition in den Kanton. Und wie es mit Investitionen so sei: Wenn man sie aufschiebe, würden sie nicht günstiger. Eher im Gegenteil.

