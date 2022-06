Diebstähle Im Solothurnischen schlagen Velodiebe häufiger zu als anderswo – zu fassen bekommt sie die Polizei nur selten Laut Kriminalstatistik wurden 2021 zwar weniger Fahrräder gestohlen als in den Jahren zuvor, aber bei den Versicherungen weiss man: Kaum woanders schlagen Velodiebe so häufig zu wie im Kanton Solothurn. Und sie haben es immer mehr auf teure E-Bikes abgesehen. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 08.06.2022, 12.00 Uhr

Velodiebe schlagen oft an stark frequentierten Bahnhöfen wie in Olten zu. Bruno Kissling

Mit der warmen Jahreszeit wird wieder vermehrt Velo gefahren und damit lohnt es sich auch für Diebe wieder mehr, auf Beutefang zu gehen. Der Kanton Solothurn ist dafür nach wie vor ein beliebtes Ziel. Dies zeigt eine Erhebung der Versicherung AXA dazu, bei deren Versicherten im letzten Jahr am meisten Velos entwendet worden sind.

Wie die Versicherung mitteilt, steht der Kanton Solothurn im schweizweiten Vergleich auf Platz drei, noch zugespitzter ist die Situation nur in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt. So werde in Basel jedes 36. Velo gestohlen, im Kanton Solothurn ist es jedes 67. Das ist deutlich mehr als im schweizerischen Durchschnitt, der bei jedem 103. Velo liegt. Am wenigsten wird mit jedem 490. Fahrrad im Tessin gestohlen.

Eine ähnliche Tendenz für Solothurn zeigt sich auch bei der Mobiliar, die aber über keine umfassenden Zahlen verfügt. Und bereits 2018 belegten auch Zahlen vom Bundesamt für Statistik, dass der Kanton als Hochburg für Velodiebe gilt.

Polizeistatistik bestätigt Anstieg nicht

Weshalb der Kanton so beliebt bei Velodieben ist, könne nicht abschliessend beurteilt werden, heisst es bei der AXA. «Ein Grund könnte sein, dass Solothurn eine Velostadt ist und das Angebot für Diebinnen und Diebe daher sehr gut ist», vermutet Mediensprecherin Simona Altwegg.

Von Seiten Kantonspolizei kann man die Zahlen der AXA nicht kommentieren. Wenn Diebesbanden Seriendelikte begehen, so geschehen in Olten 2020 und 2021, dann schlage sich das aber in den Zahlen nieder. Genauso, wenn Bahnhöfe stark frequentiert seien. Dennoch sehe man in der polizeilichen Kriminalstatistik, dass 2021 im Kanton insgesamt weniger Fahrräder gestohlen worden sind als noch 2019 und 2020.

Diebe machen Jagd auf teure E-Bikes

Diebe in der Schweiz wie auch im Kanton Solothurn machen immer mehr Jagd auf E-Bikes statt auf konventionelle Velos. «Während normale Fahrräder eher zum Gebrauch entwendet und irgendwo wieder abgestellt werden, steht bei Diebstählen von E-Bikes nicht selten ein kommerzielles Interesse im Vordergrund», erklärt Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei. Er sagt:

«E-Bikes kosten heute in der Regel mehrere tausend Franken, was kriminellen Organisationen natürlich nicht entgangen ist.»

Dass immer teurere Räder gestohlen werden, merken auch die Versicherungen. Bei der AXA hat sich die Gesamtschadenssumme inzwischen auf knapp 14 Millionen Franken erhöht. Das sind vier Millionen Franken mehr als noch vor fünf Jahren. Kostete ein gestohlenes Exemplar die Versicherung vor ein paar Jahren noch 500 Franken, so waren es 2021 im Schnitt schon 1740 Franken.

Es drohen aber keine Prämienerhöhungen. «Es werden zwar teurere Fahrräder gestohlen, aber auch teurere Fahrräder versichert», begründet die Mediensprecherin.

Die Aufklärungsquote ist tief

Die Diebe verfolgen teilweise gezielt Kunden. Die Mobiliar bestätigt beispielsweise, dass Betroffene teilweise mehrmals hintereinander Opfer eines Diebstahls geworden sind. «Wenn von einem Kunden bekannt ist, dass er eine Affinität für teure Fahrräder hat, kann dies vorkommen. Diese Velos oder Teile davon werden dann weiterverkauft», sagt Silvio Pesenti, der Schadenchef der Mobiliar in Solothurn.

Besonders teure E-Bikes werden vermehrt gestohlen. Teilweise werden betroffene sogar mehrmals hintereinander Opfer solcher Diebstähle. Bruno Kissling

Die Kantonspolizei hält fest, dass die Diebe vor allem in den Städten aktiv sind und unterschiedlich vorgehen: «Es gibt zwar dort keinen speziellen Ort, wo die Diebe besonders häufig zuschlagen, in letzter Zeit stellen wir aber fest, dass die Velos und E-Bikes nicht nur im öffentlichen Raum, sondern vermehrt aus Einstellhallen und Tiefgaragen gestohlen werden», sagt Gribi.

Eine Bande von Velodieben ist der Kantonspolizei jüngst ins Netz gegangen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen sechs Männer erhoben, die in Olten im Frühling 2020 Fahrräder im Wert von 600'000 Franken gestohlen haben.

Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen eine Diebesbande erhoben. Tele M1

Dass Velodiebe überführt werden, ist jedoch selten. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik wurden 2021 lediglich rund 3,5 Prozent aller Velodiebstähle aufgeklärt.

Was tut die Polizei, um den Dieben auf die Schliche zu kommen? Nicht selten würden die Diebstähle, insbesondere diejenigen von teuren E-Bikes, bandenmässig begangen, sagt der Mediensprecher der Kantonspolizei. «Dies hat zur Folge, dass sich entsprechende Ermittlungsverfahren oftmals über mehrere Monate hinziehen und mit einem relativ grossen Personalbedarf verbunden sind.»

Die Polizei könne zudem erst aktiv ermitteln, wenn es einen Anfangsverdacht gebe. Sie halte zudem regelmässig Velofahrende an. «Bei diesen Kontrollen geht es nicht nur darum, ob der Fahrradlenkende über die erforderliche Ausrüstung verfügt, sondern es geht auch um die Überprüfung der Eigentumsverhältnisse.»

Präventive Massnahmen zeigen Wirkung

Es sind in der Schweiz Fälle bekannt, in denen Diebe mit einem Transporter vorfahren und alle Velos einladen, die sie gerade in die Finger bekommen. Die Versicherungen und auch die Kantonspolizei betonen, dass mit Prävention trotzdem viel erreicht werden kann, sowohl von jedem Einzelnen als auch von den Behörden.

Mit einem hochwertigen Schloss und dem Anbringen des Velos an einem Zaun oder einem Brückengeländer könnte man die Täter möglicherweise abschrecken. Arthur Gamsa

So seien vor Jahren die Bahnhöfe von Olten und Solothurn beliebte Ziele gewesen. Polizeisprecher Gribi erklärt: «Seit dort Velostationen eingerichtet sind und diese mit Video überwacht werden, hat sich die Situation deutlich verbessert.»

Den Velobesitzern wird empfohlen, das Fahrrad immer mit einem hochwertigen Schloss abzuschliessen und es an einer fixen Konstruktion anzubringen, wie etwa einem stabilen Zaun oder einem Brückengeländer. So ein Schloss zu knacken bedeute einen gewissen Aufwand. Das schrecke ab und senke das Risiko für einen Diebstahl.

Das gleiche gelte, wenn man Fahrräder in einem überwachten oder abgeschlossenen Raum stehen lasse. Auch ein GPS-Sender, der die gestohlenen Fahrräder ortet, könne helfen. «Mit einem GPS-Sender unterstützt man auch die Polizei bei der Täterermittlung», sagt Gribi. Wichtig sei zudem, das Fahrrad nicht nur beschreiben zu können, sondern auch die Kaufquittung aufzubewahren sowie die Rahmennummer und die Marke zu kennen.

