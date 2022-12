Die Welt von oben Ballonfahren kann auch Leistungssport sein: Wie ein Solothurner Firmenchef zwischen den Wolkenkratzern von Dubai schwebte Ballonfahrer ist für Marc Blaser Abenteuer und Freiheit. Aber es kann auch gefährlich werden. Marc Blaser, Geschäftsführer von Blaser Swisslube, erzählt von seiner Faszination. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Marc Blaser misst sich auf der ganzen Welt in Ballonfahrer-Wettkämpfen. zvg

Marc Blaser kommt ins Schwärmen, wenn er von seinen Heissluft-Ballonfahrten erzählt. «Ballonfahren ist eine andere Dimension», sagt der 47-Jährige, der in Solothurn wohnt. «Sobald man vom Boden abhebt, schwebt der Ballon, es ist windstill, da man ja mit dem Wind fährt, und man hört die Vögel und die Stimmen der Menschen am Boden.»

Ballons seien archaische Gefährte. «Selbst Menschen, die Höhenangst haben, können meist in Ballons fahren.» Dadurch, dass man quasi in der Luft «stehe», könnten die meisten ihre Höhenangst überwinden; man gehe ja immer mit dem Wind, es blase auch in grösserer Höhe nicht.

Die Himmelsgefährte lassen sich nicht eigentlich steuern, nur die Luftströmungen können genutzt werden, um in eine bestimmte Richtung zu gelangen. Daher spielen die Windverhältnisse eine grosse Rolle. Man nutzt nur die verschiedenen Winde unterschiedlicher Höhenlage, um zu navigieren.

Vom Marzili übers Bundeshaus

Die Flughöhe variiert meist zwischen 500 Metern und 4000 Metern und manchmal auch mehr. «Ab 4500 Metern muss dann eventuell auch Sauerstoff zugeführt werden.» Die Kälte sei nicht so schlimm, da es eben windstill sei, sagt Blaser. Mit Feuerstössen wird die Luft im Inneren des Heissluftballons aufgeheizt. Die etwas wärmere Luft, die leichter ist als die etwas kältere rund um den Ballon herum, vermag das Gewicht des Korbes und seiner Insassen, immerhin ein paar hundert Kilogramm, anzuheben.

Marc Blaser in seinem Element. zvg

Wird die wärmere Luft durch ein Ventil in der Hülle abgelassen, sinkt der Ballon. Er wird dann durch Schleifenlassen am Boden abgebremst. Landen darf man im Prinzip überall, am besten auf frisch gemähten Wiesen oder auf Äckern. «Und falls man einmal in einem Fruchtfeld landen muss, geht man zum Bauern, um den Schaden auszugleichen.» Das Tempo einer Ballonfahrt kann gut und gerne bei hundert Stundenkilometern liegen. Und man hat immer Funkverbindung zum Boden.

Einmal sei er im Marzilibad in Bern gestartet und habe dann das Bundeshaus von oben betrachten können. Man könne oft sehr nahe an Objekten vorbeifliegen, was das Ganze sehr reizvoll mache. Via Inselspital sei er dann bei Südwestwind auf dem Gelände von Blaser Swisslube in Hasle-Rüegsau gelandet, wo Marc Blaser CEO ist. Das Unternehmen mit 600 Mitarbeitenden stellt Kühlschmierstoffe für die Industrie her.

Schon sein Vater Peter Blaser hatte mit dem Ballonfahren begonnen, und Marc Blaser nimmt seit 20 Jahren auch als Leistungssportler und Mitglied des Schweizer Ballonverbands SBAV erfolgreich an Wettkämpfen teil. Bereits als Jugendlicher war er in der Bodenmannschaft dabei und lernte dann in den USA das Ballonfahren.

Zentimeter über Kirchturmspitzen

«Man kommt oft mit Leuten in Kontakt, die zum Beispiel zum Ballon kommen und beim Start oder bei der Landung zuschauen. Ab und zu wird man noch auf einen Kaffee oder ein Bier eingeladen.» Das Ballonfahren sei positiv konnotiert, mit Freiheit und Abenteuer, und es mache keinen Lärm wie ein Flugzeug. «Es macht Spass, zehn Zentimeter über eine Kirchturmspitze zu fahren.» Oder zwischen den Wolkenkratzern von Dubai herumzuschweben: Der Scheich von Dubai lud zu den «World Air Games».

Aber auch die heimischen Gefilde haben ihren Reiz, etwa die Schrattenfluh, wo er im Ballon schwebend einmal einen Kletterer gekreuzt habe, der dann laut gerufen habe: «Muesch mer’s eso ineriibe?»

Er habe auch vor Jahren einmal eine gefährliche Situation erlebt, als er vor einem Gewitter in eine Böenfront geriet. «Heute würde man da nicht mehr starten.» Er sei auf Baumwipfelhöhe mit 50 Stundenkilometern gefahren und musste dann zwischen zwei Strassenlaternen durch, um landen zu können. «Ich hatte Glück.» Marc Blaser lacht und steht dann auf, bereit zum nächsten Abenteuer.

