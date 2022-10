Die Polizei reagiert Immer mehr Solothurner Kinder und Jugendliche gehen mit E-Trottis zur Schule – doch manche kennen die Verkehrsregeln gar nicht E-Trottinette sind auf dem Vormarsch, gerade bei Kindern und Jugendlichen auf dem Schulweg sind sie beliebt. Die geltenden Verkehrsregeln hingegen scheinen weniger bekannt zu sein. Darauf will die Kantonspolizei Solothurn nun reagieren. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 10.10.2022, 18.00 Uhr

So ist es korrekt: Mit dem E-Trottinett müssen Radwege benutzt werden, nicht das Trottoir. zvg

Städte wie Zürich oder Berlin haben die E-Trottinette schon eine ganze Weile erobert. Immer häufiger sieht man die Fahrzeuge nun aber auch im Kanton Solothurn. Eine «markante Zunahme» beobachtet die Kantonspolizei Solothurn. Insbesondere auch auf dem Schulweg, wenn Kinder und Jugendliche über die Strassen und Trottoirs düsen.

Wobei letzteres eigentlich nicht vorkommen dürfte. Nur: Welche Regeln für E-Trottinette gelten, scheint in der breiten Bevölkerung noch nicht wirklich angekommen zu sein. Oder wussten Sie, dass Sie mit E-Trottinetten auf dem Velostreifen und, falls es den nicht gibt, am rechten Strassenrand fahren müssen? Oder dass Jugendliche zwischen 14 und 16 die Töffliprüfung brauchen?

«Nicht selten werden mit solchen Fahrzeugen gültige Verkehrsregeln missachtet», schreibt die Kantonspolizei. «Es ist davon auszugehen, dass viele Kinder und Jugendliche sowie deren gesetzliche Vertreter die personenbedingten Zulassungskriterien für das Lenken solcher Fahrzeuge nicht oder nur ungenügend kennen.»

Polizei will stärker sensibilisieren

Darauf will die Polizei nun reagieren. Mit Sensibilisierungskampagnen, zuletzt etwa am Stand der Kantonspolizei an der HESO in Solothurn, in den sozialen Medien, aber auch direkt in den Schulen.

An der Oberstufe werden die sogenannten Trendfahrzeuge, zu denen auch die E-Trottis gehören, thematisiert. Sowohl in der Theorie (die Verkehrsregeln wie auch Zulassungskriterien werden angeschaut) wie auch in der Praxis (die Jugendlichen sollen dafür sensibilisiert werden, welche Folgen Unfälle mit höherer Geschwindigkeit haben können).

Ab nächstem Schuljahr will die Polizei dann noch einen Schritt weitergehen: Dann sollen die Verkehrsinstruktoren, also diejenigen Polizisten, die die Schulen besuchen, bereits in der 2. Klasse die Trendfahrzeuge thematisieren. Und nicht zuletzt hat die Polizei nun einen Flyer kreiert, mit den rechtlichen Grundlagen zu den E-Scootern.

Diesen Flyer hat die Kantonspolizei Solothurn zu Präventionszwecken gestaltet. Kantonspolizei Solothurn

Folgende Regeln gelten für E-Trottis: Grundsätzlich wird unterschieden zwischen «fahrzeugähnlichen Geräten», welche ausschliesslich mit Körperkraft fortbewegt werden (zum Beispiel herkömmliche Trottis). Für diese gelten im Grundsatz die Verkehrsregeln von Fussgängern. Und zwischen Fahrzeugen mit einem Antrieb. Für diese gelten, je nach Höchstgeschwindigkeit, die Verkehrsregeln für Velos oder Motorräder. Konkret gelten für E-Scooter folgende Regeln: Es gilt ein Mindestalter von 14 Jahren (wer jünger ist, braucht eine Sonderbewilligung). Jugendliche von 14 bis 16 brauchen die Töffliprüfung (Führerausweis M), erst ab 16 dürfen E-Scooter ohne Ausweis gefahren werden. Die Scooter dürfen eine Leistung von maximal 500 Watt haben und nicht schneller als 25 Stundenkilometer fahren. Zudem gilt Lichtpflicht. Der Helm ist nicht Pflicht, aber empfohlen. Beim Fahren gelten dieselben Regeln wie für Velos: Den Velostreifen oder, falls es den nicht gibt, den rechten Strassenrand benutzen. Das Trottoir ist verboten.

Prävention ist allerdings nur ein Teil. Gleichzeitig hat die Polizei auch ihre Mitarbeitenden auf das Thema sensibilisiert und macht gezielte Kontrollen. Auch wenn sie betont: «Statistisch gesehen liegt die Hauptproblematik eher bei den klassischen E-Bikes und nicht bei den übrigen Trendfahrzeugen.»

Trotzdem versuche man, auch bei diesem vergleichsweise neuen Phänomen, «aufgrund der markanten Zunahme im Rahmen der personellen Möglichkeiten einen gewissen Kontrolldruck zu entwickeln».

Die Konsequenzen bei Verfehlungen sind unterschiedlich. Die Polizei kann es bei präventiven Belehrungen belassen. Oder sie kann Ordnungsbussen verteilen. Etwa, wenn jemand ohne Licht oder auf dem Trottoir fährt, oder aber eine zweite Person mitführt.

Und die Polizei kann das E-Trottinett sogar einziehen und die Fahrerin oder den Fahrer bei der Jugendanwaltschaft anzeigen. Dies kann etwa vorkommen, wenn eine Person unter 14 mit einem E-Scooter unterwegs ist, oder aber jemand zwischen 14 und 16, aber keinen Ausweis hat. Dasselbe gilt, wenn das E-Trottinett nicht den Vorschriften entspricht (etwa eine zu hohe Leistung hat).

Schulen sind froh über die Klarheit

Schulleiter-Präsident Adrian van der Floe. Hanspeter Bärtschi

Froh um diesen Effort der Polizei ist man nicht zuletzt bei den Schulen, wie Schulleiter-Präsident Adrian Van der Floe sagt:

«Viele haben lange gar nicht gewusst, was rechtlich überhaupt gilt.»

Nun herrsche mehr Klarheit. Und vor allem ist er froh, dass die Kinder und Jugendlichen stärker für mögliche Gefahren sensibilisiert werden.

Van der Floe leitet die Oberstufe Wasseramt Ost in Derendingen. Von einem Boom von E-Scootern könne man bei ihnen nicht gerade reden, aber es gebe schon auch einzelne. Noch vor einem Jahr seien es mehr gewesen. An den Elternabenden habe man dann die Eltern auf die rechtlichen Rahmenbedingungen aufmerksam gemacht. Seither kämen weniger Jugendliche mit E-Scootern zur Schule. Vielen dürfte der Aufwand zu gross sein, die Töffliprüfung dafür zu machen, vermutet er.

