Sollen Menschen mit geistiger Behinderung wählen dürfen?

Die Politkolumne Auch wer als urteilsunfähig gilt, soll wählen und abstimmen dürfen – «Seien wir ehrlich: Wer stimmt völlig unabhängig?» Für GLP-Kantonsrätin Simone Rusterholz steht fest, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen nicht von politischen Rechten ausgeschlossen werden sollen. Davon könnten vielleicht gar die übrigen Stimmberechtigten profitieren. Simone Rusterholz 31.01.2023, 05.00 Uhr

GLP-Kantonsrätin Simone Rusterholz. zvg

«Politische Rechte für Menschen mit geistiger Behinderung», für diese solothurnische Volksinitiative setze ich mich an vorderster Front ein. Die derzeit breit geführte Diskussion zur Beteiligung Behinderter an der Gesellschaft ist auch bezüglich der Wahrnehmung politischer Rechte zu führen. Bereits seit 2014 verpflichtet die UNO-Behindertenrechtskonvention die Schweiz dazu, Schranken für Menschen mit Behinderungen abzubauen und sie in allen Bereichen ein selbstbestimmtes Leben führen zu lassen.