Seilziehen um Prämienverbilligung im Solothurner Kantonsrat

Dezembersession Im Solothurner Kantonsrat dreht sich alles um das liebe Geld: Sollen Haushalte trotz roten Zahlen stärker entlastet werden? Im Zentrum der Dezembersession des Solothurner Kantonsrats stehen die Budgetberatungen. Sah es im September noch nach einer schwarzen Null aus, sind die Zahlen nun tiefrot. Trotzdem steht die Forderung nach mehr Mitteln für die Prämienverbilligung im Raum. Urs Moser Jetzt kommentieren 12.12.2022, 15.45 Uhr

Der Kantonsrat trifft sich ab Dienstag zur letzten Session des Jahres. Hanspeter Bärtschi

In der Dezembersession des Kantonsrats, die am Dienstag beginnt, dreht sich (fast) alles um das liebe Geld. Im Zentrum der letzten Session des Jahres stehen wie immer die Budgetberatungen. Nachdem nicht mehr mit einer Gewinnausschüttung der Nationalbank gerechnet wird, resultiert im Voranschlag ein Defizit von 88 Millionen, das sich mit diversen Kürzungsanträgen zu den verschiedenen Globalbudgets bestenfalls auf 85 Millionen reduziert.

Wie jedes Jahr hat der Kantonsrat auch den Kantonsbeitrag für die Verbilligung der Krankenkassenprämien festzulegen. Wie die Stellungnahmen der Fraktionen zeigen, dürfte es hier zu grösseren Diskussionen kommen.

Der Regierungsrat beantragt den gesetzlich vorgesehenen Betrag von 80 Prozent des Bundesbeitrags. Das sind rund 77 Millionen, insgesamt stünden damit im nächsten Jahr gut 173 Millionen Franken für die Prämienverbilligung zur Verfügung. SP und auch die Mitte finden aber, der Kantonsrat sollte trotz den tiefroten Zahlen im Budget von seiner Kompetenz Gebrauch machen, die Kantonsmittel aufzustocken.

Die SP fordert 90 Prozent des Bundesbeitrags (86,8 Millionen), die Mitte 85 Prozent (82 Millionen). Bisher waren solche Aufstockungsforderungen immer chancenlos.

Nicht unbestritten ist auch die Abgeltung der pandemiebedingten Ertragsausfälle und Mehrkosten der Solothurner Spitäler im Umfang von 12 oder 8 Millionen, wie aus den Positionsbezügen der Fraktionen hervorgeht.

Die Fraktionen nehmen zu drei Themen Stellung

Die fix budgetierte Gewinnausschüttung der Nationalbank dürfte nächstes Jahr ausfallen, das stürzt den Kanton in rote Zahlen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Fällt die Gewinnausschüttung der Nationalbank aus, ist 2023 mit einem Defizit von weit über 80 Millionen zu rechnen. Welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen, braucht es nun doch ein neues Sparprogramm?

Das sagt die FDP: Es gilt, nicht in Panik zu verfallen. Dank der hohen Überschüsse der letzten Jahre, welche unter anderem auch dank der SNB erzielt wurden, kann der Kanton das budgetierte Defizit in diesem Jahr verkraften. Die Regierung muss jedoch Aufgaben (und somit Ausgaben) kritisch auf ihre Notwendigkeit und Zweckmässigkeit überprüfen und dem Parlament allfällige Ausgabenkürzungen vorschlagen. Die FDP stellt diverse Sparanträge in den Globalbudgets.

Das sagt die Mitte: Der Voranschlag 2023 macht keine Freude. Dank der guten Vorjahresergebnisse kann der Kanton dieses Ergebnis kurzfristig stemmen. Sie ermöglichten ausserdem zwei Steuerreformen, die uns als Wirtschafts- und Lebensort attraktiver machen. Diese Qualitäten und einen genügenden sozialen Ausgleich wollen wir erhalten – ein Kahlschlag bei wichtigen Leistungen für unsere Bevölkerung kommt für uns darum nicht in Frage. Im Rahmen der Überprüfung der Leistungen und Aufgaben im nächsten Jahr werden wir uns für sinnvolle und tragbare Einsparungen einsetzen.

Das sagt die GLP: Die Schweizerische Nationalbank hat bereits nach dem ersten Halbjahr 2022 einen Verlust von 95 Mrd. Franken ausgewiesen. Damit war schon früh im Jahr klar, dass mit keiner Gewinnausschüttung an die Kantone zu rechnen ist. Das Parlament hat im vergangenen Jahr den Regierungsrat beauftragt, eine Aufgabenüberprüfung vorzunehmen und Handlungsfelder zur Optimierung der Finanzlage aufzuzeigen. Die glp-Fraktion erwartet konkrete Massnahmen zur Stabilisierung der Ausgaben. Zukünftig ausbezahlte SNB-Gelder sollen nur mehr für den Schuldenabbau eingesetzt werden.

Das sagt die SP: Der Kanton hat seine Finanzen im Griff. In den letzten Jahren wurden mit den Ausschüttungen der Nationalbank die Schulden auf ein moderates Niveau gesenkt. Wegen eines einmaligen Ausfalls der Ausschüttung braucht es daher kein Sparprogramm. Solothurns Verwaltung ist immer noch eine der schlanksten von allen Kantonen. Ein Sparprogramm würde einen substanziellen Leistungsabbau bedeuten, der vor allem die weniger gut Gestellten stark trifft. Gerade diese Personen haben schon mit der Inflation und den steigenden Krankenkassenprämien sehr zu kämpfen.

Das sagen die Grünen: Dass die Nationalbankgewinne wegfallen werden, überrascht inzwischen nicht mehr. Weder auf der Ertrags- noch auf der Aufwandseite kann dieser Budgetposten kurzfristig kompensiert werden. Die finanzielle Lage des Kantons Solothurn bleibt aber insgesamt stabil. In der jetzigen Lage darf der Staat durchaus antizyklisch wirken. Selbstverständlich kann er aber künftig nicht jedes Jahr mehr Schulden machen. Das aktuelle Defizit darf aber kein Grund sein für Hauruckkürzungen ohne fachliche Begründung. Die Grünen werden solche ablehnen.

Das sagt die SVP: Die SVP fordert seit Jahren ein Sparpaket beim Kanton, aber nicht einmal ein Massnahmenpaket wird vorbereitet. Die Mehrheit im Rat sieht keinen Handlungsbedarf, was völlig unverantwortlich ist. Die SNB-Gelder hätte man schon in den Vorjahren gar nicht budgetieren sollen, aber der finanzlahme Kanton braucht diese Geldinfusionen, da er sonst zusammenbricht. Ohne Gelder aus dem Finanzausgleich und der SNB ist der Kanton handlungsunfähig. Das interessiert die Verwaltung nicht, plant sie doch nach 110 neuen Stellen dieses Jahr weitere 55 für 2023.

Die Spitäler machen auch für 2021 pandemiebedingte Ertragsausfälle und Mehrausgaben geltend. Carole Lauener

Die Spitäler machen pandemiebedingte Ertragsausfälle und Mehrkosten von 16 Millionen geltend. Wie viel davon soll der Staat abgelten, 12 Millionen wie die Regierung vorschlägt oder nur 8 Millionen wie es die Finanzkommission verlangt?

Das sagt die FDP: Die FDP unterstützt eine Entschädigung der Leistungserbringer. Im Gegensatz zur letztjährigen Vorlage wurde hingegen eine andere Berechnungsmethode angewendet. Die FDP stellt diese Änderung der Spielregeln in Frage, da deren Auswirkungen ungenügend aufgezeigt wurden. Für eine anstehende Volksabstimmung ist es bedeutend, dass die Vorlage im Parlament gut abgestützt ist und die Zahlen nachvollziehbar sind. Die FDP beantragt deshalb eine Rückweisung des Geschäfts an die Regierung zur nochmaligen Beratung und Verbesserung.

Das sagt die Mitte: Der Kanton Solothurn hat von den Spitälern eine 100-prozentige Leistung zur Sicherstellung der Gesundheit unserer Bevölkerung während der Coronapandemie eingefordert und diese auch bekommen. Nun ist es auch Pflicht des Kantons, die bestellten Leistungen und deren finanzielle Folgen entsprechend zu entschädigen. Wichtig ist festzuhalten, dass die Solothurner Spitäler AG den Anteil von 4 Millionen der Mehraufwände und Mindererträge selber trägt gemäss Vorschlag der Regierung.

Das sagt die GLP: Die Spitäler in unserem Kanton haben während der Pandemie enorme Leistungen zu Gunsten der Patientinnen und Patienten erbracht. Leistungen, die so nicht in der Vereinbarung zwischen dem Kanton und den Spitälern geregelt sind. Die daraus resultierenden Mehrkosten sind aus Sicht einer knappen Mehrheit der glp-Fraktion zu entschädigen und diese erachtet eine Entschädigung von 8 Millionen Franken als angebracht. Eine Minderheit stellt die negative Finanzlage des Kantons in den Vordergrund und will nicht kerngesunde Unternehmen finanzieren.

Das sagt die SP: Als Ausgleich der covidbedingten Ertragsausfälle und Mehrkosten im Jahr 2021 soll der Staat 12,1 Mio. Franken an die Spitäler abgelten. Zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung wurden Spitäler und Kliniken von der Regierung verpflichtet, auf einen angeordneten Pandemiebetrieb umzustellen. Dieser hatte aufgrund der damit einhergehenden Einschränkungen im regulären Operationsbetrieb und der Zurverfügungstellung von medizinischem Personal einschneidende finanzielle Folgen, die der Kanton nach definierter Bemessungsgrundlage mitzutragen hat.

Das sagen die Grünen: 12 Millionen. Die von der Regierung vorgeschlagenen Abgeltungen basieren auf den gleichen, nachvollziehbaren Berechnungsgrundlagen wie letztes Jahr. Die Abgeltungen – Handgelenk mal Pi – auf die Hälfte der Ertragsausfälle und Mehrkosten zu halbieren, ist unqualifiziert. Für diese von der Finanzkommission vorgeschlagene, willkürliche Sparpolitik auf dem Buckel des Spitalpersonals bieten wir nicht Hand. Die Solothurner Bevölkerung ist darauf angewiesen, dass wir unsere Spitäler nicht kaputt sparen

Das sagt die SVP: 0 Franken und 0 Rappen. Im Gegensatz zu den kerngesunden Spitälern ist der Kanton Solothurn nicht nur mit einem strukturellen Defizit gesegnet, sondern er sitzt auch auf einem Schuldenberg in Milliardenhöhe. Auch besteht kein Rechtsanspruch für solche Zahlungen. Das wären freiwillige Leistungen und bei einem derartig schlechten Voranschlag für das kommende Jahr liegt so etwas unmöglich drin.

Die Krankenkassenprämien steigen nächstes Jahr so stark wie schon lange nicht mehr; das belastet viele Haushaltbudgets enorm. Max Tinner

Neben enorm hohen Energiepreisen steigen nächstes Jahr die Krankenkassenprämien so stark wie schon lange nicht mehr. Soll der Kantonsrat in dieser Situation von seiner Kompetenz Gebrauch machen und die gesetzlich vorgesehenen Mittel für die Prämienverbilligung (77 Millionen) aufstocken?

Das sagt die FDP: Nein, die FDP-Fraktion lehnt eine zusätzliche Erhöhung ab. Bundes- und Kantonsbeitrag richten sich bereits nach den Gesundheitskosten. Aufs nächste Jahr steigt deshalb der Gesamtbeitrag ohnehin von 159 auf 173 Mio. Franken. Eine noch weitere Kostenerhöhung und Umverteilung ist auch im Lichte der angespannten Finanzlage nicht angezeigt.

Das sagt die Mitte: Ja, wir beantragen eine Aufstockung auf 85% des Bundesbeitrages. Wir hoffen, mit dieser Erhöhung die Mehrheit der Kantonsrätinnen und Kantonsräte zu überzeugen (trotz des defizitären Budgets), damit die Prämienverbilligung einem grösseren Kreis von Bezügerinnen und Bezügern zugänglich gemacht wird. Die bestehende und sich künftig noch verschärfende Verteuerung der Lebenshaltungskosten (Energie, Krankenkassenprämien etc.) erfordert diesen Schritt zur Entlastung der knappen Budgets bei den Privathaushalten zwingend.

Das sagt die GLP: Die Prämienverbilligung soll Bedürftige entlasten und das tut sie mit Erfolg, wurden doch in den letzten beiden Jahren die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausgeschöpft. Die Beiträge von Bund und Kanton werden für 2023 um knapp 8% zunehmen. Somit können die steigenden Prämien (durchschnittlich 7%) abgefedert werden. Die Notwendigkeit, den Kantonsbeitrag zu erhöhen, wie dies von der SP/Junge SP und der Mitte gefordert wird, ist aus oben erwähnten Gründen nicht gegeben. Die Grünliberalen unterstützen einstimmig den Antrag der Regierung.

Das sagt die SP: Ja. Die Prämien steigen im nächsten Jahr massiv an. Während die Löhne und Renten seit Jahren praktisch gleich bleiben, haben sich die Prämien in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Auch andere Preissteigerungen setzen die Budgets vieler Familien und Einzelhaushalte massiv unter Druck. Es braucht jetzt Massnahmen zur Unterstützung der am stärksten betroffenen Menschen. Eine zusätzliche Verbilligung der Prämien ist eine besonders kostengünstige und effiziente Massnahme. Die SP/Junge SP hat einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Das sagen die Grünen: Bei der Prämienverbilligung fällt Solothurn seit Jahren hinten ab und begnügt sich mit dem tiefen, vom Bund vorgegebenen Minimum. Es braucht mehr Mittel im Topf und auch die Berechnungsgrundlagen müssten längst angepasst werden. Eine umfassende Überprüfung ist jetzt auf Mitte des nächsten Jahres versprochen – die Unterstützung, also die effektive Entlastung von Einzelpersonen und Familien, ist aber schon jetzt nötiger denn je. Die IPV ist eine sehr direkte und soziale Unterstützung für Haushalte, die es auch wirklich brauchen.

Das sagt die SVP: Leider fehlen die nötigen Mittel dazu; selbst die Regierung will keine Erhöhung der Finanzmittel für Prämienverbilligungen. Wir von der SVP würden lieber unnötige Bonuszahlungen und automatische Stufenanstiege beim Staatspersonal sistieren und damit den Topf für die Prämienverbilligungen füllen. Die Staatsangestellten erhalten nebst der Lohnerhöhung von 1,5% im kommenden Jahr satte 3,2 Millionen für automatische Stufenanstiege und für Leistungsboni nochmals 9,5 Millionen Franken.

