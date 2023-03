Derendingen Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf A1 Auf der Autobahn A1 bei Derendingen waren am vergangenen Samstag drei Autos in einen Auffahrunfall verwickelt. Zwei Fahrerinnen wurden leicht bis mittelschwer verletzt, teilt die Polizei mit. Monica Martin 05.03.2023, 10.20 Uhr

Zwei der drei beteiligten Autos erlitten einen Totalschaden. Kapo Solothurn

Der Auffahrunfall passierte am vergangenen Samstagmittag. In Fahrtrichtung Zürich Höhe Derendingen gerieten drei Autos auf dem Überholstreifen in eine Auffahrkollision. Die Fahrerin des hintersten Autos wurde mittelschwer, die des mittleren leicht verletzt. Erstere musste nach der ärztlichen Erstbetreuung vor Ort mit der Sanität ins Spital gebracht werden. Zwei der drei Autos erlitten Totalschäden. Sie wurden abgeschleppt.