Derendingen Vogt-Schild holt sich Grossauftrag des Bundes: Pro Urnengang werden 6 Millionen Abstimmungsbüchlein gedruckt In Derendingen werden gerade die Stimmzettel und das «Bundesbüchlein» für die eidgenössische Abstimmung am 25. September gefertigt. Die Maschinen laufen fünf Wochen lang im Dreischichtbetrieb. Urs Moser Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rolf Steiner kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn er über Eva spricht. Eva ist keine Frau, sondern steht für «Projekt Eidgenössische Volksabstimmung». Und Rolf Steiner ist Geschäftsführer von Vogt-Schild Druck in Derendingen, einem Unternehmen von CH Media. Hier befindet sich in den nächsten Jahren gewissermassen das Herz der direkten Demokratie.

Vogt-Schild-Geschäftsführer Rolf Steiner inmitten von Paletten voller Stimmzettel. Hanspeter Bärtschi

Vogt-Schild hat sich nämlich den Auftrag zum Druck der Broschüren zu den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen, im Volksmund Bundesbüchlein genannt, und der Stimmzettel gesichert. Rolf Steiner dazu:

«Bei uns hatten am Anfang alle ein bisschen Respekt vor dieser Aufgabe, es ist schon eine Herausforderung, mit solchen Auflagen umzugehen.»

Bei einem Rundgang im Druckzentrum wirkt aber alles schon sehr routiniert. Vor etwa einer Woche ist die Produktion der Unterlagen für den Urnengang am 25. September angelaufen, wenn die Massentierhaltungs-Initiative, AHV-Reform und Zusatzfinanzierung und das Verrechnungssteuergesetz zur Abstimmung kommen.

In Derendingen werden die Abstimmungsbroschüren und Stimmzettel für die ganze Schweiz produziert, also in Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Das macht rund 6 Millionen Abstimmungsbüchlein, 5,4 Millionen Stimmzettel (es braucht hier eine kleinere Reserve) – 500 Tonnen Papier.

Die fertigen Abstimmungsbüchlein rollen vom Band. Hanspeter Bärtschi

Papier, das zu 70 Prozent aus Recyclingmaterial besteht, erklärt Steiner. Aus Schweizer Produktion, das bedeutet kurze Transportwege. Überhaupt wird dem Umweltthema hier in Derendingen grosse Bedeutung zugemessen. Gekühlt werden die Anlagen mit Grundwasser, Abwärme wird in einen Wärmeverbund abgegeben – das spart Strom und reduziert die CO 2 -Emissionen.

«Das weltweit Modernste in dieser Leistungsklasse»

Sicher auch ein Faktor, weshalb Vogt-Schild in der Ausschreibung des Bundesauftrags die Nase mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis vorne hatte. Ein anderer: Die erst 2017 in Betrieb genommene Rollenoffset-Maschine «Rotoman» mit fünf Laufwerken des deutschen Herstellers Manroland, «das weltweit Modernste, was es in dieser Leistungsklasse gibt», sagt Steiner.

Im Gespräch mit ihm spürt man: Hier lebt einer in der digitalisierten Welt mit Leib und Seele für das Print-Geschäft. «Wellness fürs Hirn» sei gedruckte Information, sie «stalke» nicht. «Die hohe Effizienz in der Kommunikation ist unübertroffen», sagt Steiner.

Zuschlag für «drei plus drei» Jahre

Das gilt für ihn auch für das Abstimmungsverfahren: Das bewährte und für den Stimmbürger sehr einfach zu handhabende System mit dem raffinierten Kuvert müsse weder Stromausfall noch betrügerische Hackerangriffe fürchten.

Das Material für eine eidgenössische Abstimmung füllt 2500 Paletten. Hanspeter Bärtschi

Den Zuschlag für die Produktion der Abstimmungsunterlagen hat Vogt-Schild für die nächsten drei plus drei Jahre bekommen. Drei plus drei heisst: Der Auftrag wird nach drei Jahren ohne neue Ausschreibung als Option für je dreimal ein Jahr verlängert, sofern dem keine besonderen Umstände entgegenstehen. Das wären also maximal 24 Urnengänge oder 144 Millionen Abstimmungsbüchlein, wobei nicht jedes Jahr vier Abstimmungen stattfinden, dieses Jahr fällt zum Beispiel der vorgesehene Termin vom 27. November aus.

Das Auftragsvolumen liegt bei über 10 Millionen Franken, ein schönes Geschäft für ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 28 Millionen.

Fünf Wochen Arbeit im Dreischichtbetrieb

Die Produktion der Unterlagen für eine Abstimmung dauert etwa fünf Wochen im Dreischichtbetrieb, also rund um die Uhr, am Wochenende stehen die Maschinen üblicherweise still. 500 Tonnen Papier werden dabei verarbeitet, das sind 20 Lastwagen-Ladungen.

Drucken, Zuschneiden, Falten, Heften, die Produktionsschritte sind weitgehend automatisiert, in einer Schicht stehen sieben Personen an den Maschinen. Die Abstimmungsunterlagen für einen Urnengang füllen am Ende dann 2500 Paletten, die zu 66 Abladestellen in der ganzen Schweiz transportiert werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen