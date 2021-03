Derendingen Partner während Streit erstochen: Amtsgericht verurteilt Frau wegen vorsätzlicher Tötung 2018 erstach eine Frau in Derendingen ihren Mann in der gemeinsamen Wohnung. Das geschah zwar im Streit, in welchem der Partner eine Pistole auf die Frau gerichtet hatte. Das Gericht sprach aber von einem regelrechten «Notwehrexzess». Ornella Miller 26.03.2021, 19.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zum Delikt kam es im Rahmen eines Streits des Paars. Symbolbild/Susann Basler

Im Tötungsdelikt vom 8. Dezember 2018 in Derendingen, bei dem eine heute rund 59-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung ihren Lebenspartner mit einem Küchenmesser erstochen hatte, sprach das Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt mit Stefan Altermatt, Heinz Bucher und Seraina Sasso die Frau wegen vorsätzlicher Tötung schuldig.

Das Gericht folgte somit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Es ging ebenfalls unter das Mindeststrafmass von 5 Jahren. Es sprach jedoch eine noch geringere Strafe aus, nämlich 34 statt 36 Monate Gefängnis, aber ebenfalls teilbedingt. Davon sind 24 Monate bedingt bei einer Probezeit von 2 Jahren. C. Eng (Namen geändert) müsste also nur 10 Monate in Haft, unter Anrechnung der U-Haft sind es effektiv noch 8 Monate.

Der Grund für die zweimonatige Reduktion: Medienberichterstattung, bei der Eng bloss wenig unkenntlich gemacht worden war – nämlich mit abgedeckter Augenpartie – und bei der auch der Tatort gezeigt worden war mit Nennung ihrer damaligen Tätigkeit als Spitex-Angestellte.



Das Gericht glaubte vollumfänglich Engs Aussagen. Ergänzende Beweismittel wie Aussagen des Umfelds, Handyauswertungen oder rechtsmedizinische Berichte widerlegten diese nicht.

Verhalten glich «Notwehrexzess»

Das Gericht erkannte eine Notwehrsituation, jedoch sei Engs Verhalten nicht mehr verhältnismässig, sondern es liege übertriebene Notwehr, ein Notwehrexzess vor. Sie hätte beispielsweise zuerst ins Bein oder in den Arm stechen können, als sie dem Opfer T. Beck ihre beiden Messerstiche mit der 19 Zentimeter langen Klinge im Bauchbereich zufügte.

Ihre Notwehraktion sei auch nicht entschuldbar. Denn: «Man kann einer Person in so einer Situation nicht noch eine Pistole in die Hand drücken», so Altermatt. Zur Erinnerung: Das Ehepaar hatte gestritten; die Frau hatte dem Mann, nachdem dieser sie beschuldigt hatte, seine Pistole versteckt zu haben, eben diese Waffe geholt und dem Partner gegeben. Dass dieser ihr den Pistolenlauf an die Brust gedrückt hatte, sah das Gericht als erwiesen. Eine monochrome Fotoaufnahme im Infrarotbereich des rechtsmedizinischen Instituts der Solothurner Spitäler ergab entsprechende Spuren.

Eng habe die Tat zwar nicht geplant und den Tod auch nicht gewollt, aber diesen in Kauf genommen. Eng habe in rund 10 Einvernahmen gleich und ausführlich geantwortet und jeweils davon gesprochen, dass sie schuldig sei wegen ihrer «Kontrollsucht». Das Gericht glaubte Engs angebliche Annahme, die Pistole sei geladen gewesen (obwohl sie es nicht war), weil sie keine Kenntnisse über Faustfeuerwaffen habe.