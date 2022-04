Der Kanton Solothurn vergibt Förderpreise 2022 und Atelierstipend

Das Kuratorium für Kulturförderung des Kantons Solothurn hat neun Kunstschaffende mit Förderpreisen gewürdigt. Zwei Kunstschaffenden werden in ihrem Lebensunterhalt im Künstleratelier in Paris unterstützt. Die offizielle Feier findet am 1. Juni in der Kulturfabrik Kofmehl statt.

Online-Redaktion 27.04.2022, 13.52 Uhr