Persönlich Der Herbst sorgt für den Durchblick Marius Fellinger 26.10.2021, 05.00 Uhr

Die Solothurner Aare im Herbst. Wolfgang Wagmann

Ich wohne in Solothurn in einer kleinen Wohnung direkt an der Aare. Nicht dass dies etwas Besonderes wäre in einer Stadt, die am Fluss liegt. Aber in der Nähe eines Gewässers zu leben, ist doch ein gewisses Privileg und hat zumindest seit der Moderne etwas Mondänes. Denn im Winter bietet mir der Blick auf den Fluss und das gegenüberliegende Ufer oft willkommene Zerstreuung.

Im Frühling und Sommer ist das Privileg jedoch geschmälert. Denn die Blätter an den Bäumen verwehren mir den Blick auf das Geschehen dahinter und ich muss mich mit akustischen Eindrücken begnügen: Motoren, Signalhörner und Entengeschnatter am Tag, das Plätschern der Aare und fernes Gejohle in der Nacht.

Freundlicherweise verhilft mir der Herbst jeweils wieder zum Durchblick. Die Blätter an den Bäumen vor meinem Balkon verfärben sich und der Herbstwind übernimmt den Rest. Und wenn nachts der Wind bläst wie in der vergangenen Woche, wird der Prozess noch beschleunigt.

Vom Lärm geweckt, begab ich mich auf unseren Balkon, um das nächtliche Treiben zu verfolgen. Am Morgen zeigte sich das Ergebnis: Der Wind hatte sein Werk getan und ich war müde bei der Arbeit. Aber: Ich habe nun wieder freie Sicht auf die Aare und bin für den fehlenden Schlaf entschädigt. Der Winter und mein kleines Privileg können kommen.