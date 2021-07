Schauplatz Biogen: "Reinigungskollektiv" konkurrenziert Unia

Demonstration angesagt «Reinigungskollektiv» hat mit Biogen einen prominenten Schauplatz für seinen Arbeitskampf gewählt Die Vorwürfe gegen die bei Biogen in Luterbach im Einsatz stehende Zürcher Firma Enzler Reinigungen AG ziehen weitere Kreise: Für diesen Samstagnachmittag haben die im «Reinigungskollektiv» zusammen­geschlossenen alternativen ­Gewerkschaften zu einer Demonstration in Solothurn aufgerufen. Urs Mathys 10.07.2021, 05.00 Uhr

Biogen Luterbach: Prominenter Arbeitskampf-Schauplatz des «Reinigungskollektivs». Urs Byland

Bei der Demonstration solle für die Rechte der bei Enzler Reinigungen AG am Standort Biogen/Luterbach beschäftigten Reiniger und Reinigerinnen, aber auch gegen das «Union Busting» – also die systematische Bekämpfung und Unterdrückung von Arbeitnehmervertretungen – protestiert werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Organisationen «Freie Arbeiter*innen Union Schweiz» (FAU) und «Industrial Workers of the World» (IWW JAM).