Der Kanton Solothurn ist auf der Suche nach neuen Viursvarianten.

6 Fragen und Antworten Delta und Alpha im Auge behalten: Wie der Kanton Solothurn nach neuen Virusvarianten sucht Neue Virusvarianten können den Verlauf der Pandemie entscheidend beeinflussen, wie die ansteckendere Delta-Variante erneut beweist. Das schlimmste mögliche Szenario wäre eine Variante, welche die durch die Impfung erreichte Immunität umgeht. Um Mutationen im Auge behalten zu können, lässt auch der Kanton regelmässig Proben genomisch sequenzieren. Rebekka Balzarini 26.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Labormitarbeiter bereitet im Functional Genomics Center der Universität und ETH Zürich Sars-CoV-2-Proben zur Genomsequenzierung vor. Christian Beutler / Keystone

Seit mehreren Tagen steigen die Fallzahlen laut dem jüngsten wöchentlichen Situationsbericht im Kanton Solothurn wieder an. Mit ein Grund dafür ist die Delta-Variante, die in der Schweiz mittlerweile dominant ist. Die Variante ist laut Studien aus Grossbritannien 50 Prozent ansteckender als die Alpha-Variante, die im Frühling zu einem erneuten Anstieg der Infektionen führte und in der Schweiz bis im Juni am häufigsten vorkam. Gegenüber dem ursprünglich in Wuhan entdeckten Virus ist die Delta-Variante sogar doppelt so ansteckend.

Alpha und Delta sind nur zwei der vielen Sars-CoV-2-Varianten, die seit Beginn der Pandemie entdeckt wurden. Dass sie der Öffentlichkeit überhaupt bekannt sind, liegt daran, dass sie als Variants of Concern (VOC) eingestuft werden. Diese Varianten sind aufgrund von Mutationen ansteckender, können zu schwereren Krankheitsverläufen führen oder als immunevasive Varianten das Immunsystem umgehen. Im schlimmsten Fall gleich beides, und damit können die VOC den Verlauf der Pandemie entscheidend beeinflussen. In diesem Zusammenhang setzt der Kanton Solothurn auf eine regelmässige Sequenzierung von Proben. Die wichtigsten Fragen dazu im Überblick.



Mutationen von Viren zu verhindern ist unmöglich, solange sich weltweit nach wie vor viele Menschen mit dem Coronavirus infizieren und keinen Zugang zu Impfstoffen haben. Je mehr Menschen sich anstecken und das Virus weitergeben, desto höher ist die Chance, dass sich neue Varianten entwickeln. Durch vermehrte Reisetätigkeiten werden ebenfalls neue Varianten eingeschleppt, Nährboden könnte etwa die Fussball-Europameisterschaft im Juni geboten haben. Auch dass die Zahl der geimpften Personen nur langsam steigt und ein grosser Teil nach wie vor ungeimpft ist, kann Mutationen fördern. Das Virus erhält so Zeit, sich an die durch die Impfung aufgebaute Immunabwehr anzupassen, um diese zu umgehen. Wenn neue Varianten also aktuell nicht verhindert werden können, sollen sie zumindest im Auge behalten werden, damit die Schutzkonzepte im Notfall angepasst werden können.

Der Bundesrat gab im Juni bekannt, dass das nationale Überwachungsprogramm für das Aufspüren neuer Virusvarianten und das Monitoring ihrer Verbreitung in der Schweiz verstärkt werden sollen. Aktuell werden nur 5 bis 9 Prozent aller positiven Proben im Rahmen des nationalen Überwachungsprogrammes sequenziert. Das Bundesamt arbeitet dafür mit dem nationalen Zentrum für Viruserkrankungen und verschiedenen Universitäten und Hochschulen in der Schweiz zusammen. Im Rahmen des nationalen Programms werden Ganz-Genomsequenzierungen durchgeführt. Diese ermöglichen es, sämtliche Mutationen oder Resistenzen zu entdecken. Eine Sequenzierung ist aufwendig und es dauert zwei bis drei Wochen, bis alle Daten analysiert werden konnten und ein Resultat vorliegt. Eine andere Methode, um Mutationen zu erkennen, sind Mutations-spezifische PCR-Tests. Mit diesen Tests werden Proben auf bestimmte Mutationen am Virus untersucht, bis ein Testresultat vorliegt dauert es zwei Tage.

Bereits früh auf die genomische Sequenzierung gesetzt hat der Kanton Solothurn. «Die genomische Sequenzierung ist absolut wichtig zur Erkennung von neuen Virusvarianten, zur Überwachung von immunevasiven Varianten bei Geimpften und zur Identifikation von Ausbrüchen, zum Beispiel an Altersheimen und Schulen», erklärt der Solothurner Kantonsarzt Lukas Fenner. Nachdem die Alpha-Variante im Winter in der Schweiz angekommen war, kündigte der Bund an, die Kosten für mutationsspezifische PCR-Tests zu übernehmen. Der Kanton Solothurn lässt einen Grossteil der Proben sequenzieren, insgesamt wurden bisher 477 Proben sequenziert. Falls die mutationsspezifische PCR einen Hinweis auf eine VOC ergibt, weiss der Kanton so innerhalb von 48 Stunden Bescheid. Indem er einen Grossteil der Proben sequenzieren lässt, hat der Kanton Solothurn einen besseren Überblick über die Lage und eine bessere Grundlage für die Eindämmung, als wenn er sich nur auf das nationale Sequenzierungsprogramm verlassen würde. Im Rahmen des nationalen Programms werden Stichproben von positiv getesteten Personen überprüft, rund 10 Prozent der Proben werden sequenziert. Die Daten werden dabei anonymisiert erhoben, Rückschlüsse auf die Patientinnen und Patienten können kaum gezogen werden. So erfährt man gar nicht oder spät, wenn bei ihnen eine neue Variante aufgetreten ist.



Wie hilfreich das engmaschige Monitoring ist, zeigte sich im Kanton Solothurn im Frühling. Einer der ersten Fälle der Delta-Variante wurde im Solothurnischen entdeckt, angesteckt hatte sich eine Person, die aus Indien eingereist war. Nach einem positiven Antigen-Schnelltest liess der kantonsärztliche Dienst einen mutationsspezifischen PCR-Test durchführen. Als der Test auf eine Infektion mit einer besorgniserregenden Variante hinwies, zögerte Fenner nicht lange: Er ordnete ein intensiviertes Contact-Tracing an. Das bedeutet, dass sich auch die Kontaktpersonen der direkten Kontaktpersonen in Quarantäne begeben mussten. Eine Massnahme, die im konkreten Fall Erfolg brachte: Nur zwei Personen steckten sich an, die Virusvariante konnte sich zu diesem frühen Zeitpunkt nicht weiter verbreiten. Dass sich die Person mit der indischen Variante angesteckt hatte, hatte der Kanton aber später aus den Medien erfahren. Weil die Daten im nationalen Programm anonymisiert erhoben werden, wurde der Kanton auf den Fall nicht aufmerksam gemacht.

Bezüglich der genomischen Sequenzierungen sieht Kantonsarzt Lukas Fenner in der Schweiz noch Verbesserungspotenzial. Aus Sicht des Epidemiologen wäre es für die Kantone von Vorteil, wenn der Bund sie dabei unterstützen würde, selbst vermehrt Sequenzierungen anordnen und durchführen zu können. Nötig wäre dafür eine Förderung und Weiterentwicklung des genomisch basierten Contact-Tracing seitens Bund und eine finanzielle Förderung von Datenaustauschplattformen und der Kapazitäten für Sequenzierungen sowie der bioinformatischen Analyse der Unmengen an Daten, die dabei generiert werden. «Häufig wird vergessen, dass die Ganzgenom-Sequenzierung nur einen Teil darstellt, die Datenmasse muss dann auch noch verarbeitet werden», erklärt Fenner. Denn auch wenn neue ansteckendere Varianten wie Delta so nicht verhindert werden könnten: Immerhin würden sie so schnell bemerkt und die kantonsärztlichen Dienste könnten rasch reagieren. Und neue Varianten wird es weiter geben, so der Kantonsarzt. «Es werden immer wieder werden neue besorgniserregende Virusvarianten auftauchen, die genau beobachtet und eingedämmt werden müssen.»

Den Bereich der molekularen Epidemiologie gibt es schon seit Jahrzehnten. Dabei wird der Aufbau von Viren oder Bakterien untersucht, um mehr darüber zu erfahren, wie ansteckend sie sind oder wie leicht sie übertragen werden. Als Wissenschaftler an der Universität Bern hat Fenner mit dieser Methode auch zu Tuberkulose Ausbrüchen in der Stadt Bern geforscht. Dabei wurden Proben von Patientinnen und Patienten untersucht, die während mehr als 20 Jahren gesammelt worden waren. Dabei konnte gezeigt werden, wie sich ein spezifisches Cluster in Bern ausgebreitet über mehrere Jahre immer wieder zu Ausbrüchen geführt hatte. Damit wurde unter anderem Wissen darüber gewonnen, an welchen Orten in Bern es zu Ansteckungen kam und mit welchen Massnahmen diese in Zukunft verhindert werden könnten.