Thierry Burkart will den Solothurner Freisinn im Ständerat sehen.

Delegiertenversammlung Thierry Burkarts Wunsch: Die Solothurner FDP soll den Ständeratssitz zurückholen Der FDP-Präsident will den Solothurner Freisinn zurück in der kleinen Kammer sehen. Dies machte er vor den kantonalen Delegierten deutlich. Diese votierten für die AHV-Vorlage, für die Abschaffung der Verrechnungssteuer - und wollen nichts wissen von der Initiative gegen Massentierhaltung. Christof Ramser Jetzt kommentieren 17.08.2022, 11.00 Uhr

FDP-Präsident Thierry Burkart möchte im Ständerat wieder auf einen Parteikollegen aus dem Kanton Solothurn zählen können. Valentin Hehli

Um die Wurzeln des Solothurner Freisinns drehte sich an diesem Dienstagabend in Lohn-Ammannsegg vieles. Bei der Mehrzweckhalle pflanzte die Parteispitze eine Freiheitseiche, den ersten von elf Bäumen, die quer durch den ganzen Kanton an die Geschichte der Partei erinnern sollen.